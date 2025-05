Blue Devils verpflichten Luis Marusch

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und dürfen mit Luis Marusch ein Talent in der Defensive begrüßen.

Der 20-jährige Verteidiger hat beim DEL2-Klub einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der gebürtige Regenstaufer wurde beim EV Regensburg ausgebildet, absolvierte eine Zwischenstation an der renommierten Red Bull Hockey Academy in Salzburg und kehrte anschließend zu seinem Heimatverein zurück. Seine ersten Einsätze im Seniorenbereich absolvierte Marusch in der Saison 2022/23 für die Passau Black Hawks in der Oberliga Süd.

Zur Saison 2023/24 folgte dann der Schritt in die DEL2: Für die Selber Wölfe absolvierte der junge Verteidiger in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 84 Partien. Darüber hinaus kam er in der vorletzten Saison auch zu drei Einsätzen für die Höchstadt Alligators in der Oberliga.

Nach dem sportlichen Abstieg der Selber Wölfe erfolgt nun der Wechsel in die Oberpfalz – und Marusch setzt damit die kleine Tradition fort, dass zur neuen Saison Spieler aus Selb den Weg nach Weiden fi nden.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: “Mit Luis konnten wir einen hungrigen Spieler verpfl ichten, der nicht nur als Verteidiger, sondern auch als Stürmer eingesetzt werden kann. Er bringt mit seinen Gardemaßen und seiner Spielweise viel Potenzial mit. Leider hatte er in der vergangenen Saison etwas Verletzungspech, aber wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird. Luis ist motiviert, will sich beweisen und passt mit seiner Einstellung und seinem Profi l perfekt in unser Team.”

Luis Marusch: “Der Zusammenhalt und der Kampfgeist der Mannschaft in der vergangenen Saison waren wirklich bemerkenswert. Umso mehr freue ich mich, jetzt ein Teil davon zu sein. Ich möchte den Verein bestmöglich mit meiner Spielweise unterstützen und weitere wichtige Erfahrungen in der DEL2 sammeln.”

