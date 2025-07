Blue Devils verpflichten Conner McLeod

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben mit Conner McLeod einen jungen, talentierten Torhüter unter Vertrag genommen.

Der Kanadier, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wird als dritter Goalie für die kommende Saison eingeplant. Der Linksfänger erhält zudem eine Förderlizenz für die onesto Tigers Bayreuth in der Oberliga Süd.

Geboren und aufgewachsen in der kanadischen Provinz Ontario, wagte McLeod vor zwei Jahren den Schritt nach Europa. In Deutschland lief er für die U20-Teams der Bietigheim Steelers und Eisbären Regensburg auf. Mit dem Wechsel nach Weiden steht er nun vor seinem Einstieg in den Seniorenbereich.

Bei mehreren Besuchen in Weiden während der vergangenen Saison konnte sich der 1,89 Meter große Schlussmann bereits ein gutes Bild von Stadt, Verein und Umfeld machen. Die Stimmung in der Arena und das professionelle Umfeld der Blue Devils hinterließen einen positiven Eindruck und spielten eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung, den nächsten Karriereschritt in der Max-Reger-Stadt zu machen.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Conner ist ein junger, talentierter Torhüter, der bei uns behutsam an das Profi -Eishockey herangeführt werden soll. Er wird bei uns die Position des dritten Torhüters einnehmen. Genügend Eiszeit und Spielpraxis soll er in Bayreuth erhalten.“

Conner McLeod: „Als sich die Möglichkeit ergeben hat, bei den Blue Devils zu unterschreiben, musste ich nicht lange überlegen. Für mich ist das eine große Chance, mich sportlich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen und jeden Tag meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und freue mich darauf, loszulegen.“