Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Blue Devils Weiden Blue Devils verlängern mit Tommy Muck
Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils verlängern mit Tommy Muck

27. Februar 20261 Mins read41
Share
Tommy Muck von den Blue Devils Weiden - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden setzen weiter auf Kontinuität in der Defensive: Der DEL2-Club hat den Vertrag mit Verteidiger Tommy Muck um eine weitere Saison verlängert.

Der 30-Jährige war zur Spielzeit 2024/25 von den Odense Bulldogs aus Dänemark in die Oberpfalz gewechselt und hat sich seitdem zu einer festen Größe im Team entwickelt. Der US-Amerikaner gehört zweifelsfrei zu den besten Verteidigern der DEL2.

In bislang 106 DEL2-Partien für die Blue Devils sammelte Muck starke 63 Scorerpunkte. Aufgrund der verletzungsbedingten Abwesenheit von Tomas Rubeš führt der Defensivspezialist die Mannschaft derzeit zudem als Kapitän aufs Eis.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Ich freue mich, dass sich Tommy für eine weitere Saison für Weiden entschieden hat. Er ist unser ‚Mister Zuverlässig‘ in der Abwehr. Durch seine läuferischen Fähigkeiten und sein Spielverständnis ist er sehr wertvoll für uns – nicht nur defensiv, sondern auch mit offensiven Akzenten. Obwohl er eher ein ruhiger Zeitgenosse ist, überzeugt er durch seine professionelle Einstellung und konstant guten Leistungen und ist dadurch ein wichtiger Leader für unser Team.“

Tommy Muck: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag hier in Weiden verlängert zu haben. Ich schätze die Unterstützung, die ich und der Club in den vergangenen zwei Spielzeiten aus der Gemeinschaft erhalten haben, sehr. Ich freue mich auf die Möglichkeit, noch ein weiteres Jahr vor unseren großartigen Fans zu spielen.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
584
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Wild Wings vergeben letzte Importlizenz an einen Goalie

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?
Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Blue Devils WeidenDüsseldorfer EG

Die DEG gewinnt in Weiden 4:3 n.P.!

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr Auswärtsspiel bei den Blue...

By27. Februar 2026
Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Wild Wings vergeben letzte Importlizenz an einen Goalie

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Neckarstädter sichern sich für den Rest der...

By27. Februar 2026
Kölner HaieTransfer-News

Bestätigt: Kölner Haie verpflichten Markus Nutivaara

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben den finnischen Verteidiger Markus Nutivaara...

By27. Februar 2026
! +Fischtown PinguinsTransfer-News

Fischtown Pinguins verlängern mit Trio

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins treiben ihre Kaderplanung für die kommende...

By26. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten