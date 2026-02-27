Blue Devils verlängern mit Tommy Muck

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden setzen weiter auf Kontinuität in der Defensive: Der DEL2-Club hat den Vertrag mit Verteidiger Tommy Muck um eine weitere Saison verlängert.

Der 30-Jährige war zur Spielzeit 2024/25 von den Odense Bulldogs aus Dänemark in die Oberpfalz gewechselt und hat sich seitdem zu einer festen Größe im Team entwickelt. Der US-Amerikaner gehört zweifelsfrei zu den besten Verteidigern der DEL2.

In bislang 106 DEL2-Partien für die Blue Devils sammelte Muck starke 63 Scorerpunkte. Aufgrund der verletzungsbedingten Abwesenheit von Tomas Rubeš führt der Defensivspezialist die Mannschaft derzeit zudem als Kapitän aufs Eis.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Ich freue mich, dass sich Tommy für eine weitere Saison für Weiden entschieden hat. Er ist unser ‚Mister Zuverlässig‘ in der Abwehr. Durch seine läuferischen Fähigkeiten und sein Spielverständnis ist er sehr wertvoll für uns – nicht nur defensiv, sondern auch mit offensiven Akzenten. Obwohl er eher ein ruhiger Zeitgenosse ist, überzeugt er durch seine professionelle Einstellung und konstant guten Leistungen und ist dadurch ein wichtiger Leader für unser Team.“

Tommy Muck: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag hier in Weiden verlängert zu haben. Ich schätze die Unterstützung, die ich und der Club in den vergangenen zwei Spielzeiten aus der Gemeinschaft erhalten haben, sehr. Ich freue mich auf die Möglichkeit, noch ein weiteres Jahr vor unseren großartigen Fans zu spielen.“