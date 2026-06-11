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Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils verabschieden Manuel Edfelder

11. Juni 20261 Mins read69
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Manuel Edfelder - © Sportfoto-Sale (DR)
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Weiden. (PM Blue Devils) Manuel Edfelder wird in der kommenden Saison nicht mehr im Trikot der Oberpfälzer auflaufen.

Der 30-Jährige wechselte zur vergangenen Saison von den Tölzer Löwen nach Weiden. Ursprünglich als Stürmer ausgebildet, war Edfelder bei den Blue Devils Weiden zunächst für die Verteidigung eingeplant. Im Verlauf der Saison bewies er jedoch seine Vielseitigkeit und kam sowohl in der Defensive als auch im Angriff zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er 58 Spiele für die Blue Devils Weiden, in denen ihm 5 Tore und 8 Vorlagen gelangen.

Teampräsident Stephan Seeger Sr.: „Manuel ist ein vielseitiger Spieler, der seine Rolle bei den Blue Devils mit herausragenden Leistungen ausgefüllt hat. Er war ein bei seinen Teamkollegen äußerst geschätzter Mitspieler und ein Gentleman – sowohl auf als auch neben dem Eis.“

Die Blue Devils Weiden wünschen Manuel Edfelder für seine Zukunft – sportlich wie privat – alles Gute und bedanken sich herzlich für seinen Einsatz und ihr Engagement im Trikot der Blue Devils!

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