Blue Devils verabschieden langjährigen Stürmer

Weiden. (PM Blue Devils) Er war viele Jahre Identifikationsfigur und das Gesicht der Blue Devils: Philipp Siller wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Oberpfälzer auflaufen.

Die langjährige Nummer 4 erhält aufgrund der neuen U23-Regelung kein neues Vertragsangebot.

Ganze zehn Jahre war der waschechte Weidener ununterbrochen ein fester Bestandteil des Blue Devils Kaders. Bereits im jungen Alter von 16 Jahren stand er am 27. September 2013 bei der 5:3-Auswärtsniederlage in Füssen im Aufgebot der Oberpfälzer. Insbesondere an der Seite der beiden Tschechen Tomáš Rubeš und Martin Heinisch bereitete der 26-Jährige den Weidener Fans viel Freude. In insgesamt 373 Pflichtspielen konnte der pfeilschnelle Außenstürmer 59 Tore und 108 Vorlagen (167 Punkte) beisteuern. Mit den Blue Devils gewann der Rechtsschütze zwei aufeinanderfolgende Oberliga-Süd-Meisterschaften und erreichte zudem im April 2023 das Finale um den Aufstieg in die DEL2.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Ich möchte mich ganz herzlich bei Philipp für seine langjährige Treue zum Verein und seinen stets vorbildlichen Einsatz für die Blue Devils bedanken. Die Entscheidung, Philipp kein neues Vertragsangebot zu unterbreiten, fiel uns äußerst schwer. Wir schätzen ihn nicht nur als großartigen Sportler, sondern auch als tollen Menschen, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Leider stellt uns die neue U23-Regelung vor Herausforderungen, so dass wir ihm nicht ausreichend Eiszeit garantieren können. Ich wünsche Philipp für seine private und sportliche Zukunft alles Gute. Es war mir eine große Freude, wenn auch nur für eine kurze Zeit, mit ihm zusammenzuarbeiten.”

