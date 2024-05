Blue Devils verabschieden Alexandra Schröpf – Bereich Sponsoring und Organisation wird neu aufgestellt

Weiden. (PM Blue Devils) Schon als Kind stand sie mit ihrem Vater, dem ehemaligen Oberbürgermeister Hans Schröpf, im Rohbau des Eisstadions. Seit dem ersten...

Seit dem ersten Heimspiel ist sie eng mit dem Weidener Eishockey verbunden. Die Rede ist von Alexandra Schröpf, die auf eigenen Wunsch nach 16 Jahren ihre Tätigkeit bei den Blue Devils zum 30.04.2024 beendet hat.

Die Weidenerin begann 2008 nach dem Abstieg in die Landesliga ihre ehrenamtliche Tätigkeit im damaligen Funktionsteam. Seitdem hat sie viele Meilensteine aktiv begleitet und geprägt: Zum einen die Aufstiege in die Bayernliga (2010) und Oberliga (2012), zum anderen die erfolgreiche Durchführung der Crowdfunding-Aktion (2018). Bei der Gründung der Spielbetriebs GmbH im selben Jahr war Schröpf Mit-Gründungsgesellschafterin. Die Oberliga-Meisterschaft 2024 und die damit verbundene sportliche Qualifikation für die DEL2 ist nun der krönende Abschluss.

Während ihrer Zeit bei den Blue Devils übernahm sie vielfältige Aufgaben rund um die Finanzen und die Organisation des Vereins. In erster Linie war sie für den gesamten Bereich des Sponsorings zuständig, von der Akquise neuer Sponsoren bis hin zur Betreuung bestehender Sponsoren. Als Allrounderin übernahm sie weitere Aufgaben wie die Bearbeitung von Spielerverträgen, Lizenzunterlagen, die Buchhaltung und vieles mehr. Als Betreuerin der ersten Mannschaft war sie auch in den Eisstadien in ganz Deutschland unterwegs.

“Wir möchten uns ganz herzlich bei Alexandra für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in all den Jahren bedanken. Mit viel Engagement und Herzblut hat sie maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Gerade im Stammverein war sie die Ansprechpartnerin für alle wichtigen Belange. Im Namen der gesamten EV- und Blue Devils-Familie wünschen wir Alexandra für ihre Zukunft alles Gute und freuen uns, dass sie uns als Fan weiterhin treu bleibt”, so 1. Vorsitzender des 1. EV Weiden Thomas Siller und Geschäftsführer der Blue Devils Spielbetriebs GmbH Franz Vodermeier.

Für Sponsoringanfragen steht ab sofort Sabrina Melischko und für alle anderen Fragen Wolfgang Schalamon zur Verfügung.