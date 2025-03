Blue Devils treffen erste Personalentscheidungen

Weiden. (PM Blue Devils) Mit dem Abschluss der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte haben die Blue Devils gestern die obligatorischen Saisonabschlussgespräche geführt, die erste personelle Weichenstellungen für die Zukunft mit sich bringen.

Nach dem historischen Verlauf der abgelaufenen Spielzeit werden elf Spieler den DEL2-Ligisten verlassen – darunter langjährige Stützen wie Verteidiger Dominik Müller.

Dominik Müller wechselte zur Saison 2020/2021 von den Selber Wölfen nach Weiden. In der gerade abgelaufenen Saison war er eine absolute Konstante in der Mannschaft und verpasste kein einziges Spiel – weder in der Hauptrunde noch in den Playoffs. Mit insgesamt 104 Scorerpunkten in 231 DEL2- und Oberliga-Einsätzen zeigte er sich als vielseitiger Verteidiger: Er blockte Schüsse, ging konsequent in Zweikämpfe und beteiligte sich als Rechtsschütze auch offensiv am Spielgeschehen. Dank seiner Unermüdlichkeit und Zuverlässigkeit war der 31-Jährige ein wichtiger Bestandteil des Teams.

Neben Müller werden drei weitere Schlüsselspieler der Meister- und Aufstiegssaison die Blue Devils verlassen: Daniel Bruch, Vincent Schlenker und Marco Wölfl werden die Schlittschuhe nicht mehr für die Oberpfälzer schnüren. Zur neuen Spielzeit werden auch Niklas Länger und Lukas Vantuch sowie die im Saisonverlauf nachverpfl ichteten Akteure James Hardie, Matthew Sredl und Jakub Tichý in die Max-Reger-Stadt nicht zurückkehren. Zudem werden die U20-Talente Jan Heßler und Louis Franz zukünftig nicht mehr für die Blue Devils auf dem Eis stehen. Die Abgänge werden im Rahmen der Saisonabschlussfeier am morgigen Sonntag gebü hrend verabschiedet.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Zuerst möchte ich mich bei allen Spielern für ihren großartigen Einsatz für die Blue Devils bedanken. Es ist nie einfach, sich von Spielern zu trennen, die Teil unserer erfolgreichen Mannschaft waren. Besonders bei verdienten Akteuren wie Dominik Müller, der sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Eckpfeiler unserer Defensive bewiesen hat. Ich wünsche allen Spielern im Namen der Blue Devils alles Gute für ihre sportliche und private Zukunft.“

Bereits einen Vertrag für die nächste Spielzeit haben folgende Spieler: Dominik Bohac, Maximilian Kolb, Neal Samanski und Kapitän Tomas Rubes sowie die U21-Fördervertragsspieler Elias Pul, Tom Schwarz und Finn Serikow.

Mit den weiteren Spielern aus dem aktuellen Kader befi nden sich die Blue Devils noch in Gesprächen. Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren, um die Mannschaft gezielt zu verstärken.

