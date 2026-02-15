Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
! +Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils präsentieren neuen Cheftrainer

15. Februar 20261 Mins read135
Alan Letang - © Sportfoto-Sale (DR)
Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils sind auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden: Der Kanadier Alan Letang übernimmt ab sofort das Amt an der Bande.

Der 50-Jährige war zuletzt von 2021 bis November 2025 Headcoach der Sarnia Sting in der Ontario Hockey League (OHL). Auch im internationalen Eishockey machte Letang auf sich aufmerksam: Als Assistenztrainer der kanadischen U20-Nationalmannschaft gewann er bei den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2019/20 und 2022/23 jeweils die Goldmedaille.

Als Spieler absolvierte Letang 14 Partien in der NHL. In Deutschland ist er ebenfalls kein Unbekannter: Für die DEL-Clubs Kaufbeuren, Augsburg, Hamburg und Nürnberg kam er auf über 200 Einsätze. Weitere internationale Stationen führten ihn nach Kroatien und in die Schweiz.

Team Präsident Stephan Seeger verkündete den neuen Cheftrainer während des Spiels gegen Bad Nauheim in der ersten Drittelpause im Interview bei Sporteurope.TV: „Ich habe erst vor etwa einer Stunde endgültig bestätigt, dass er unser Mann ist – seine letzten Worte an mich waren: ‚Die Saison ist noch nicht vorbei, ich kann es kaum erwarten zu landen und loszulegen.‘“

769
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

