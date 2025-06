Blue Devils nehmen Daniel Schwaiger unter Vertrag

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken ihre Defensive mit Daniel Schwaiger.

Der 23-jährige Verteidiger wechselt vom PENNY DEL-Klub Schwenninger Wild Wings nach Weiden und bringt reichlich Erfahrung aus den höchsten deutschen Eishockeyligen mit.

Daniel Schwaiger, gebürtig aus Garmisch-Partenkirchen, durchlief die Nachwuchsabteilung des SC Riessersee und wechselte anschließend in die renommierte RB Hockey Akademie nach Salzburg. Dort sammelte er in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 bei den RB Hockey Juniors wertvolle Erfahrungen im Senioreneishockey der AlpsHL. Zudem absolvierte er drei Einsätze für den EHC Red Bull München in der PENNY DEL.

Zur Saison 2022/23 schloss sich Schwaiger den Ravensburg Towerstars an, mit denen er die DEL2-Meisterschaft feiern konnte. In dieser Spielzeit sammelte er zudem Spielpraxis beim ECDC Memmingen in der Oberliga Süd sowie beim ERC Ingolstadt in der PENNY DEL. In der darauffolgenden Saison 2023/24 stand Schwaiger beim ERC Ingolstadt unter Vertrag und erhielt eine Förderlizenz für die Ravensburg Towerstars. Zuletzt lief er für die Schwenninger Wild Wings auf und war per Förderlizenz auch für den EHC Freiburg im Einsatz.

Schwaiger ist deutscher Nachwuchs-Nationalspieler und absolvierte bislang 51 Spiele in der PENNY DEL sowie 111 Partien in der DEL2.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Daniel hat für sein Alter schon einiges an Erfahrung in der DEL, in der DEL2 sowie auch international gemacht. Er ist läuferisch sehr gut und kann offensiv wie defensiv Akzente setzen. Bei uns bekommt er die Möglichkeit, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.”

Daniel Schwaiger: „Ich freue mich riesig darauf, künftig für die Blue Devils zu spielen. Ich habe gehört, dass der Verein großen Wert auf ein familiäres und harmonisches Mannschaftsgefüge legt. Es war für mich als Gegner immer unangenehm, gegen Weiden zu spielen. Gleichzeitig fand ich die Spielweise der Mannschaft immer attraktiv. Eine Kleinstadt wie Weiden ist für mich als Garmischer auch optimal. Ich denke, wir können an die Leistung der Jungs vom letzten Jahr anknüpfen und in den Playoffs durchaus eine Rolle spielen.”

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV