Blossom-ic: Spielplan für die Saison 2026/2027 veröffentlicht

München. (PM DEB) Der Spielplan für die kommende Saison 2026/2027 der blossom-ic DFEL ist fixiert.

Der Auftaktspieltag ist für Samstag, den 12. September 2026, angesetzt.

Saison startet mit einem Eröffnungsspiel

Die blossom-ic DFEL startet mit einem Eröffnungsspiel in die neue Saison 2026/2027. Die amtierenden Meisterinnen des ECDC Memmingen Indians empfangen dabei die Mannschaft der Mad Dogs Mannheim. Der erste Puck fällt um 17.15 Uhr in der KUTTER-Arena Memmingen. Die zweite Partie des Doppelspieltags findet am Sonntag, den 13. September, um 12.15 Uhr statt. Alle weiteren Teams starten am darauffolgenden Wochenende (19./20. September) in die neue Saison.

Das Spiel wird live und kostenlos bei Sprade.TV übertragen. Diese sowie alle weiteren Partien der blossom-ic DFEL sind kostenpflichtig bei Red+ zu sehen.

Der vollständige Spielplan ist zeitnah abrufbar: https://deb-online.live/liga/damen/bundesliga/

Während der IIHF Frauen-Weltmeisterschaft 2026 und der entsprechenden WM-Vorbereitung ruht der Spielbetrieb vom 28. Oktober bis 16. November. Darüber hinaus wurden bei der Terminplanung die International Breaks vom 28. September bis 4. Oktober 2026 sowie vom 8. bis 14. Februar 2027 berücksichtigt.

Neuer Spielmodus

In der höchsten deutschen Frauen-Eishockeyliga wird es zur kommenden Saison einen neuen Spielmodus geben. Die sechs teilnehmenden Teams werden zunächst eine Doppelrunde absolvieren – anschließend stehen pro Mannschaft vier weitere „regionale Begegnungen“ auf dem Programm. Dabei werden der HK Budapest und die Liganeulinge aus Bratislava Hockey Team Petržalka aufeinandertreffen. Die vier deutschen Vertreter werden nach dem Losverfahren gegeneinander antreten.

Mit dem Abschluss der Hauptrunde am Sonntag, den 28. Februar 2027, haben alle Teams jeweils 24 Spiele absolviert. Im Anschluss starten die Playoff-Halbfinals.

Playoffs starten im März 2027

• Halbfinale (Best-of-five): 6. März bis 20. März 2027

• Finale (Best-of-five): 27. März bis 10. April 2027

Die Meisterinnen der blossom-ic DFEL stehen somit spätestens am Freitag, den 10. April 2027, fest