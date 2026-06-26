Blossom-ic DFEL: Veolia Petržalka Bratislava verstärkt die Liga ab der kommenden Saison 2026/2027

München. (PM DEB) In der Blossom-ic DFEL laufen die Vorbereitungen für die Spielzeit 2026/2027 auf Hochtouren.

Die höchste deutsche Frauen-Eishockeyliga wird in der kommenden Saison mit sechs Mannschaften an den Start gehen und damit ein Team mehr umfassen als noch in der Vorsaison. Neben den etablierten deutschen Vereinen ECDC Memmingen Indians, Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt und Mad Dogs Mannheim gehört auch der HK Budapest erneut zum aktuellen Teilnehmerfeld der Blossom-ic DFEL und bestreitet somit bereits seine dritte Spielzeit in Deutschlands höchster Frauen-Eishockeyliga. Neu hinzu kommt zur Saison 2026/2027 die Mannschaft des Veolia Petržalka Bratislava.

Das Team aus der slowakischen Hauptstadt geht aus einem zentralisierten Entwicklungsprojekt des slowakischen Eishockeyverbandes hervor, das bislang in der European Women’s Hockey League (EWHL) vertreten war. Nach Abschluss dieses Förderprogramms werden zahlreiche slowakische Nationalspielerinnen künftig im neu gegründeten Verein Veolia Petržalka Bratislava zusammengeführt, der ab der kommenden Saison Mitglied der Blossom-ic DFEL sein wird. Der Verein wurde in Zusammenarbeit mit dem Bratislavaer Stadtbezirk Petržalka gegründet und soll die nachhaltige Entwicklung des Frauen-Eishockeys in der Slowakei weiter vorantreiben.

Die Blossom-ic DFEL setzt sich für die Saison 2026/2027 wie folgt zusammen:

Teilnehmende Vereine

ECDC Memmingen Indians

Eisbären Berlin

ERC Ingolstadt

Mad Dogs Mannheim

HK Budapest

Veolia Petržalka Bratislava

Der Spielplan für die kommende Saison 2026/2027 wird zeitnah veröffentlicht.

Branislav Medzihorský, Geschäftsführer Veolia Petržalka Bratislava: „Für uns stand die zentrale Frage im Fokus, wie wir sicherstellen können, dass die talentiertesten Spielerinnen des Landes weiterhin gemeinsam auf höchstem Niveau gefördert werden, anstatt sich auf verschiedene ausländische Vereine zu verteilen. Unser Ziel ist es, ein professionelles, stabiles und leistungsorientiertes Umfeld zu schaffen, das die sportliche Weiterentwicklung unserer Athletinnen nachhaltig unterstützt. Nach einer umfassenden Analyse verschiedener Optionen haben wir die Blossom-ic DFEL als die ideale Liga identifiziert, um diesen Anspruch zu verwirklichen. Sie bietet ein hohes sportliches Niveau, professionelle Rahmenbedingungen sowie die Möglichkeit, sich regelmäßig mit Spitzenmannschaften aus Deutschland und Ungarn zu messen. Wir sind stolz darauf, künftig Teil der Blossom-ic DFEL zu sein, und freuen uns auf die bevorstehende Saison sowie auf die neuen sportlichen Herausforderungen, die vor uns liegen.“

Ronja Jenike, DEB-Leistungssportreferentin Frauen: „Unser Ziel ist es, die Konkurrenzfähigkeit und Leistungsdichte innerhalb der Blossom-ic DFEL zu stärken, um unseren Spielerinnen ein bestmögliches Niveau zu bieten. In diesem Jahr konnten wir die Mannschaft von Veolia Petržalka Bratislava für uns gewinnen. Bratislava hat nicht nur ein sehr professionelles Umfeld, sondern auch eine klare Vorstellung des sportlichen Wettbewerbs, die sich vollumfänglich mit der des DEB deckt. Wir freuen uns, Bratislava mit dabei zu haben.“

333 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro