Blossom-ic DFEL: Memmingen gewinnt dritte Meisterschaft in Folge

München. (PM DEB) Der ECDC Memmingen Indians hat den Meistertitel in der blossom-ic Deutschen Frauen-Eishockey-Liga (DFEL) erfolgreich verteidigt.

Mit einem sogenannten Sweep in der Best-of-Five-Finalserie gegen den HK Budapest holten die Memmingerinnen ihren dritten Liga-Titel in Folge und sind als bestes deutsches Team gleichzeitig deutscher Meister.

Bereits am Auftaktwochenende der Finalserie der blossom-ic DFEL konnte das Team aus Memmingen zwei knappe Siege in Budapest einfahren (0:2, 2:3) und legte damit den Grundstein für den Erfolg.

Im dritten Spiel am heutigen Samstagabend machten die Indianerinnen dann vor einer großen Kulisse mit 2.025 Fans alles klar. Durch einen 4:2-Erfolg ließen sie dem Frauen-Team aus Budapest keine Chance, in die Serie zurückzufinden. Durch ein frühes Tor von Antje Sabautzki gingen die Gastgeberinnen bereits nach 110 Sekunden in Führung. Doch die Gäste aus Budapest glichen in der sechsten Minute durch Madeline Leidt aus. Kurz vor der Pause gelang ihnen durch Une Bjelland Strandborg (18.) gar die Führung, die bis zur 45. Minute Bestand hielt. Theresa Knutson besorgte den Ausgleich, ehe Nicola Hadraschek-Eisenschmid im Powerplay den Siegtreffer erzielte (55.).

Entsprechend groß war der Jubel nach dem insgesamt sechsten Meistertitel für Memmingen vor dem Heimpublikum. Als wertvollste Spielerin der diesjährigen Playoffs wurde Nicola Hadraschek-Eisenschmid (ECDC Memmingen Indians) ausgezeichnet.

Waldemar Dietrich, Trainer ECDC Memmingen Indians: „Das erste Drittel hat nervös auf beiden Seiten angefangen. Ab dem zweiten Drittel sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Man hat gemerkt, dass Budapest müde war, und im letzten Drittel war es nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen. Ich gratuliere unserer Mannschaft zum wiederholten Titelerfolg.“

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang: „Herzlichen Glückwunsch an die Indians, die sich den Meistertitel hart erarbeitet haben in dieser Saison. Es ist beeindruckend, mit welcher Konstanz Memmingen in den vergangenen Jahren auftritt und sich dafür jetzt mit dem dritten Titel in Folge belohnt hat. Dennoch möchten wir auch Budapest zu einer hervorragenden ersten Spielzeit in unserer Liga gratulieren, auch wenn es am Ende nicht ganz für den großen Erfolg gereicht hat. Das Team aus Budapest hat sich in seiner Premierensaison der blossom-ic DFEL jedenfalls als starker Teilnehmer präsentiert und damit die Liga bereichert.“

Nicholas Rausch, Stellv. DEB-Generalsekretär: „Herzlichen Glückwunsch an die ECDC Memmingen Indians zum verdienten Meistertitel! Das Team zeigte in den Playoffs eine herausragende Leistung und belohnte sich im entscheidenden Spiel vor einer großartigen und würdigen Kulisse mit dem Titel. Gratulation auch an Nicola Hadraschek-Eisenschmid, die in den Playoffs brillierte und mit dem Championship-Winning-Goal Memmingen den Titel sicherte.“

Ergebnisse blossom-ic DFEL Playoff-Finale

16.03.2025 | HK Budapest – ECDC Memmingen Indians 0:2

17.03.2025 | HK Budapest – ERC Ingolstadt 2:3

22.03.2025 | ECDC Memmingen Indians – HK Budapest 4:2

