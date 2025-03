blossom-ic DFEL: Budapest und Memmingen stehen im Finale

München. (PM DEB) Das diesjährige Playoff-Finale der blossom-ic Deutsche Frauen Eishockey-Liga (DFEL) steht fest.

Die Teams des ECDC Memmingen Indians und HK Budapest treffen dabei aufeinander. Als bestplatziertes Team nach der Hauptrunde setzten sich die Indians aus Memmingen mit 3:0-Siegen (3:1, 6:0, 2:1) in der Serie gegen die Tabellenvierten der Mad Dogs Mannheim durch. Die Tabellenzweiten aus Budapest holten ebenfalls drei aufeinanderfolgende Siege (6:1, 4:3, 3:0) in der Serie gegen die Dritten, die Eisbären Juniors Berlin.

Damit treffen im Finale die beiden punktbesten Teams der diesjährigen blossom-ic DFEL-Hauptrunde aufeinander. Memmingen hatte 47 Punkte aus 20 Liga-Spielen geholt, Budapest 43 Zähler. In der Hauptrunde stellten die Ungarinnen das torgefährlichste Team mit 70 Treffen, Memmingen war mit 31 Gegentreffern die defensivstärkste Mannschaft.

Final-Termine stehen fest

Das Playoff-Finale 2025 startet in Budapest mit Spiel eins und zwei am Sonntag, den 16. März (19:15 Uhr) und Montag, den 17. März (13:30 Uhr). Spiel drei findet am Samstag, den 22. März (18:00 Uhr) in Memmingen statt. Sollten Spiel vier und fünf in der Best-of-five-Serie erforderlich sein, finden diese ebenfalls in Memmingen statt. Hierfür sind Sonntag, der 23. März (13:00 Uhr) und Samstag, den 29. März (19:00 Uhr) vorgesehen. Alle Finalspiele werden per Livestream auf der Plattform red.sport (https://www.red.sport/de-de/page/dfel-1) übertragen.

Die Final-Termine in der Übersicht

16.03.2025 | 19:15 | HK Budapest – ECDC Memmingen Indians

17.03.2025 | 13:30 | HK Budapest – ECDC Memmingen Indians

22.03.2025 | 18:00 | ECDC Memmingen Indians – HK Budapest

23.03.2025 | 13:00 | ECDC Memmingen Indians – HK Budapest

29.03.2025 | 19:00 | ECDC Memmingen Indians – HK Budapest

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV