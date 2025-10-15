Blaulichttag im ROFA-Stadion – Starbulls sagen Danke!

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim laden am Freitag, den 24. Oktober 2025, zum diesjährigen Blaulichttag ins ROFA-Stadion ein.

Beim Heimspiel gegen die Kassel Huskies (Spielbeginn 19:30 Uhr) steht nicht nur der Eishockeysport, sondern vor allem der Dank an all jene im Mittelpunkt, die tagtäglich für Sicherheit, Schutz und Hilfe in unserer Gesellschaft sorgen.

Mit dem Blaulichttag möchten die Starbulls allen Haupt- und Ehrenamtlichen der Blaulichtorganisationen – darunter Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, THW und viele mehr – einen besonderen Abend im Stadion ermöglichen.

Über eine Anmeldeliste können sich die Organisationen und ihre Mitglieder für das Spiel registrieren. Die Eintrittskarten werden am Spieltag an der Abendkasse hinterlegt und mit einem symbolischen Euro pro Karte abgerechnet. Wichtig: Die Tickets müssen pro Organisation bzw. Anmeldeliste gesammelt abgeholt und bezahlt werden. Eine Einzelabholung oder -bezahlung ist nicht möglich.

Um das Gemeinschaftsgefühl zu unterstreichen, werden alle teilnehmenden Einsatzkräfte im gemeinsamen Stehplatzblock (Block D) zusammengefasst. Hier ist der Stadionplan für diesen Spieltag.

„Der Blaulichttag ist für uns eine Herzensangelegenheit“, betont Marcus Thaller, 1. Vorstand Starbulls Rosenheim e.V. „Ohne das unermüdliche Engagement dieser Menschen würde unser gesellschaftliches Leben in vielen Bereichen nicht funktionieren. Mit diesem Abend möchten wir einfach Danke sagen – und zeigen, dass Rosenheim zusammenhält.“

Alle Blaulichtorganisationen in Stadt und Landkreis Rosenheim haben die Anmeldeliste per E-Mail erhalten. Sollte eine Organisation keine Liste erhalten haben, wird darum gebeten, sich proaktiv unter info@starbulls.de zu melden, um die entsprechenden Unterlagen nachgereicht zu bekommen.

Auch in diesem Jahr sind alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, in Uniform zum Spiel zu kommen, um so ein sichtbares Zeichen der Solidarität und Wertschätzung zu setzen. Die Anmeldung zum Blaulichttag ist ab sofort möglich. Interessierte Organisationen werden gebeten, ihre Teilnehmerliste bis spätestens Mittwoch, 22. Oktober, 12 Uhr per E-Mail an info@starbulls.de zu senden.

Die Starbulls freuen sich auf ein emotionales Heimspiel im Zeichen der Gemeinschaft – und auf viele leuchtende Blaulichter im ROFA-Stadion.

