Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Blaulichttag im ROFA-Stadion – Starbulls sagen Danke!
Starbulls Rosenheim

Blaulichttag im ROFA-Stadion – Starbulls sagen Danke!

15. Oktober 20251 Mins read74
Share
Blaulichttag in Rosenheim - © Starbulls Media, Peter Lion
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim laden am Freitag, den 24. Oktober 2025, zum diesjährigen Blaulichttag ins ROFA-Stadion ein.

Beim Heimspiel gegen die Kassel Huskies (Spielbeginn 19:30 Uhr) steht nicht nur der Eishockeysport, sondern vor allem der Dank an all jene im Mittelpunkt, die tagtäglich für Sicherheit, Schutz und Hilfe in unserer Gesellschaft sorgen.

Mit dem Blaulichttag möchten die Starbulls allen Haupt- und Ehrenamtlichen der Blaulichtorganisationen – darunter Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, THW und viele mehr – einen besonderen Abend im Stadion ermöglichen.

Über eine Anmeldeliste können sich die Organisationen und ihre Mitglieder für das Spiel registrieren. Die Eintrittskarten werden am Spieltag an der Abendkasse hinterlegt und mit einem symbolischen Euro pro Karte abgerechnet. Wichtig: Die Tickets müssen pro Organisation bzw. Anmeldeliste gesammelt abgeholt und bezahlt werden. Eine Einzelabholung oder -bezahlung ist nicht möglich.

Um das Gemeinschaftsgefühl zu unterstreichen, werden alle teilnehmenden Einsatzkräfte im gemeinsamen Stehplatzblock (Block D) zusammengefasst. Hier ist der Stadionplan für diesen Spieltag.
„Der Blaulichttag ist für uns eine Herzensangelegenheit“, betont Marcus Thaller, 1. Vorstand Starbulls Rosenheim e.V. „Ohne das unermüdliche Engagement dieser Menschen würde unser gesellschaftliches Leben in vielen Bereichen nicht funktionieren. Mit diesem Abend möchten wir einfach Danke sagen – und zeigen, dass Rosenheim zusammenhält.“

Alle Blaulichtorganisationen in Stadt und Landkreis Rosenheim haben die Anmeldeliste per E-Mail erhalten. Sollte eine Organisation keine Liste erhalten haben, wird darum gebeten, sich proaktiv unter info@starbulls.de zu melden, um die entsprechenden Unterlagen nachgereicht zu bekommen.

Auch in diesem Jahr sind alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, in Uniform zum Spiel zu kommen, um so ein sichtbares Zeichen der Solidarität und Wertschätzung zu setzen. Die Anmeldung zum Blaulichttag ist ab sofort möglich. Interessierte Organisationen werden gebeten, ihre Teilnehmerliste bis spätestens Mittwoch, 22. Oktober, 12 Uhr per E-Mail an info@starbulls.de zu senden.
Die Starbulls freuen sich auf ein emotionales Heimspiel im Zeichen der Gemeinschaft – und auf viele leuchtende Blaulichter im ROFA-Stadion.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

257
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Iserlohn Roosters wollen auf gute Leistungen aufbauen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Starbulls RosenheimTransfermarkt GER

Starbulls Rosenheim statten Joel Keussen mit Vertrag bis zum Saisonende aus

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach einem erfolgreichen Tryout bleibt Verteidiger Joel Keussen den...

By14. Oktober 2025
ESV KaufbeurenStarbulls Rosenheim

Jordan Taupert schießt die Starbulls zum Overtime-Sieg gegen Kaufbeuren

Rosenheim. (PM Starbulls) Wie schon in den beiden Heimspielen zuvor führten die...

By13. Oktober 2025
ESV KaufbeurenStarbulls Rosenheim

Joker nehmen einen Punkt mit nach Hause

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stand heute ein Auswärtsspiel bei...

By13. Oktober 2025
Lausitzer FüchseStarbulls Rosenheim

Adam-Doppelpack stellte Weichen auf Starbulls-Sieg in Weißwasser

Rosenheim. (PM Starbulls) Am siebten Spieltag der DEL2 belohnten sich die Starbulls...

By11. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten