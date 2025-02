Blaulichttag der EV Lindau Islanders zum Derby gegen die Indians aus Memmingen

Lindau. (EVL) Nach dem 4:0-Sieg in Peiting und dem 2:1-Sieg nach Penalty gegen den Deggendorfer SC am Sonntagabend in der BPM-Arena geht es Schlag auf Schlag weiter.

Am Dienstagabend (11. Februar / 19:30 Uhr) erwarten die EV Lindau Islanders ein weiteres Team aus den Top-Vier in der BPM-Arena. Es ist niemand geringerer als der Derbyrivale aus Memmingen. Ein weiteres Highlight ist zudem, dass der Blaulichttag der Islanders in diesem Jahr zum Derby stattfindet. Die Partie kann zudem wie gewohnt auf SpradeTV (www.sprade.tv) live verfolgt werden.

Am darauffolgenden Wochenende gibt es für die Islanders kein Heimspiel, denn am Valentinstag (Freitag / 14. Februar) sind die Islanders spielfrei. Am darauffolgenden Sonntag (16. Februar / 18:00 Uhr) geht es zu den Onesto Tigers Bayreuth.

Zum nächsten Heimspiel am Dienstag, 11. Februar veranstalten die EV Lindau Islanders gegen die ECDC Memmingen Indians wieder den traditionsreichen „Blaulichttag“. Durch das Datum (11.2), passt der „Blaulichttag“ auch perfekt zur Notrufnummer 112. Alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis sind in den vergangenen Wochen angeschrieben worden und wurden mit freiem Eintritt zu diesem Spiel eingeladen. Mitglieder der genannten Blaulichtorganisationen, welche nicht im Landkreis Lindau beheimatet sind, bekommen mit Vorlage des Dienstausweises an der Abendkasse ebenfalls freien Eintritt.

Der „Blaulichttag“ wurde mit dem Neubau des Hallendachs im Jahr 2010 eingeführt, um amtlichen und ehrenamtlichen Helfern sowie Mitarbeitern für ihren Einsatz und der permanenten Bereitschaft zur Hilfe zu danken. Mittlerweile hat sich daraus eine sehr schöne Tradition entwickelt. „Wir haben die allergrößte Achtung vor der Leistung der ehrenamtlichen Helfer und möchten ihnen daher etwas für ihr großartiges Engagement an der Gesellschaft zurückgeben. Gerade beim Hochwasser in Lindau Ende Mai, Anfang Juni im letzten Jahr, hat man wieder erlebt, wie wichtig dieses Engagement ist“, betont Bernd Wucher, Erster Vorsitzender der EV Lindau Islanders.

Zum sportlichen Teil: Die Indians aus Memmingen sind in dieser Saison so etwas wie das „rote Tuch“ für die Islanders. Gegen die Memminger gelang in der laufenden Spielzeit nämlich noch kein Sieg. Das Spezielle daran: Memmingen ist die einzige Mannschaft der Oberliga Süd, gegen die den Islanders in dieser Saison noch kein Sieg gelang. Gegen alle anderen Teams der Südstaffel schafften die Lindauer nämlich mindestens einen Sieg. Das beweist, wie ausgeglichen die Oberliga Süd in diesem Jahr ist. An einem guten Tag kann jeder jeden schlagen.

Einen solch guten Tag wollen die Lindauer Eishockeycracks daher am Dienstag erwischen, wenn es zum höchstwahrscheinlich letzten Derby der laufenden Spielzeit kommt. Mit dem Schwung der grandiosen Siegesserie aus den letzten Wochen will man dem Derbyrivalen keine Punkte überlassen und diese im Kampf um einen möglichen direkten Playoff-Platz selbst einsammeln. Dazu braucht es aber erneut eine kompakte Defensivarbeit und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor der Indians. Wenn das gelingt und auch das starke Forechecking wieder auf das Lindauer Eis gebracht wird, dann steht einem großartigen Derby zwischen den Islanders und den Indians nichts mehr im Wege. Am besten mit vielen Ehrenamtlichen der Blaulichtorganisationen und einer vollen Halle!

