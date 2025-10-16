Blau & Weiß – Gemeinsam stark. Gegen Hass. Für Respekt

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee startet in der Woche vor dem Heimspiel am 17. Oktober 2025 gegen die Passau Black Hawks eine starke Kampagne für Respekt, Fairness und Zusammenhalt.

Am kommenden Freitag, den 17. Oktober 2025, nutzt der SC Riessersee sein Heimspiel gegen die Passau Black Hawks, um ein deutliches Zeichen zu setzen – gegen Gewalt, Rassismus, Homophobie und jede Form von Diskriminierung. Unter dem Motto #EINMALBLAUERIMMERRESPEKTVOLL ruft der traditionsreiche Eishockeyclub zu mehr Miteinander, Fairness und Menschlichkeit auf – auf dem Eis, auf den Rängen und in der gesamten Region.

Was beim Heimspiel passiert

Bereits beim Betreten des Stadions erhalten alle Besucherinnen und Besucher einen Flyer mit der zentralen Botschaft der Kampagne. Zudem finden alle Besucher in den Foyers des Stadions Plexiglasscheiben, auf denen Fans die Werte, die sie mit dem Verein verbinden, niederschreiben und so dauerhaft im Stadion platzieren können. Vor Spielbeginn läuft auf der Stadionleinwand eine Videobotschaft der Mannschaft, in der das Team gemeinsam Haltung zeigt und klare Worte findet. Zusätzlich werden im Stadion und auf den Social-Media-Kanälen des SCR Plakate, Posts und Banner mit der Kampagnenbotschaft zu sehen sein. Das Ziel: ein sichtbares, spürbares Zeichen für Respekt und Zusammenhalt – getragen von Spielern, Fans und der ganzen weiß-blauen Familie.

Eine Botschaft, die über das Eis hinausgeht

Der SC Riessersee steht nicht nur für sportliche Leidenschaft, sondern auch für gesellschaftliche Verantwortung. Im Leitbild des SC Riessersee sind Respekt, Zusammenhalt, Vertrauen und Ehrlichkeit seit langem fest verankert. Mit dieser Kampagne möchte der Verein ein Bewusstsein dafür schaffen, dass der SC Riessersee Menschen verbindet – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung.

Mach mit!

Fans und Partner sind eingeladen, sich der Bewegung anzuschließen: Der SCR fordert seine Fans auf ein weiß-blaues Statement auf Social Media unter den Hashtags #EINMALBLAUERIMMERBLAUER zu setzen. Zeigt, dass Respekt, Leidenschaft und Zusammenhalt die wahren Farben des SC Riessersee sind! Zudem wird es auch im Stadion am Spieltag die Möglichkeit geben, Werte des SC Riessersee auf Plexiglasscheiben in den Foyers für immer zu verewigen!

Blau & Weiß – Gemeinsam stark. Gegen Hass. Für Respekt. Weil Eishockey verbindet. Weil wir alle der SC Riessersee sind.

