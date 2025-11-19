Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League EHC Black Wings Linz Black Wings: Zwangspause für Luka Maver
EHC Black Wings LinzInjury list

Black Wings: Zwangspause für Luka Maver

19. November 20251 Mins read47
Share
Kevin Roy (Moser Medical Graz 99ers), Luka Maver (Steinbach Black Wings Linz) - ©BWL / Eisenbauer
Share

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz müssen für längere Zeit auf ihren Stürmer verzichten.

Der Slowene wird nach einer Unterkörperverletzung bis zum Jahreswechsel fehlen.

Die personellen Sorgen an der Unteren Donaulände hatten in den vergangenen Wochen deutlich abgenommen. Mit Luis Lindner kehrte am Sonntag beim Auswärtsspiel in Feldkirch der bis dahin letzte mittelfristige Ausfall in den Kader zurück. Abgesehen von einzelnen aktuell kränkelnden Fragezeichen konnten die Oberösterreicher zuletzt somit annähernd vollzählig ihre Aufholjagd in der Tabelle bestreiten. Nach der intensiven Rückkehr aus der Länderspielpause gibt es für Head Coach Philipp Lukas nun jedoch einen neuen Wermutstropfen. Luka Maver verletzte sich vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen Pustertal. Nach einem unglücklichen Schritt musste der Slowene das Match vorzeitig beenden und unterzog sich in den vergangenen Tagen genaueren Untersuchungen.

Diese ergaben nach einem MRT einen Riss des Seitenbandes. Nach aktuellen Angaben der medizinischen Abteilung ist eine Rückkehr in den Spielbetrieb in sechs bis acht Wochen veranschlagt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

321
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post "Wir benötigen den letzten Siegeswillen" - Roosters wollen in Frankfurt punkten

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC Black Wings LinzPioneers Vorarlberg

Linzer retten zweiten Auswärtssieg

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings feiern in Feldkirch einen...

By17. November 2025
EHC Black Wings LinzHC Pustertal Wölfe

Lebler schießt Linzer mit Doppelpack zum Sieg

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz besiegen den Tabellenführer...

By15. November 2025
Injury listSC Bern

SC Bern: Waltteri Merelä fällt mehrere Wochen aus

Bern. (PM SCB) Der SC Bern muss mehrere Wochen auf Stürmer Waltteri...

By14. November 2025
EC KACEHC Black Wings Linz

KAC für die Black Wings weiter nicht zu knacken

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz müssen nach der...

By13. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten