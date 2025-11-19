Black Wings: Zwangspause für Luka Maver

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz müssen für längere Zeit auf ihren Stürmer verzichten.

Der Slowene wird nach einer Unterkörperverletzung bis zum Jahreswechsel fehlen.

Die personellen Sorgen an der Unteren Donaulände hatten in den vergangenen Wochen deutlich abgenommen. Mit Luis Lindner kehrte am Sonntag beim Auswärtsspiel in Feldkirch der bis dahin letzte mittelfristige Ausfall in den Kader zurück. Abgesehen von einzelnen aktuell kränkelnden Fragezeichen konnten die Oberösterreicher zuletzt somit annähernd vollzählig ihre Aufholjagd in der Tabelle bestreiten. Nach der intensiven Rückkehr aus der Länderspielpause gibt es für Head Coach Philipp Lukas nun jedoch einen neuen Wermutstropfen. Luka Maver verletzte sich vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen Pustertal. Nach einem unglücklichen Schritt musste der Slowene das Match vorzeitig beenden und unterzog sich in den vergangenen Tagen genaueren Untersuchungen.

Diese ergaben nach einem MRT einen Riss des Seitenbandes. Nach aktuellen Angaben der medizinischen Abteilung ist eine Rückkehr in den Spielbetrieb in sechs bis acht Wochen veranschlagt.

