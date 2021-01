Black Wings verstÃ¤rken Offensive

Linz. (PM Black Wings) Die Linzer freuen sich die Verpflichtung von Dennis Yan bekanntgeben zu können. Nach vier Saisonen in der AHL, kommt der...

Der Flügelstürmer wird bis zum Ende der Saison als Unterstützung geholt, so General Manager Gregor Baumgartner: „Wir freuen uns auf Dennis Yan, der vor allem mit seinem Offensivspiel der Mannschaft helfen wird.“

Der in Portland – im Bundestaat Oregon – geboren Dennis Yan verbrachte seine beste Eishockeyausbildungsphase bei den Shawinigan Cataractes in der QMJHL, einer der renommiertesten Ausbildungsligen in Kanada und erzielte in 3 Saisonen 236 Punkte für sein Team.

Im Jahr 2015 von den Tampa Bay lightnings gedraftet, wechselte Yan in der Saison 2016/17 zu den Syracuse Crunch – dem Kooperationsverein der lightnings in der AHL. 63 Punkte später unterschreibt Yan nun in der ICE bei den Black Wings und wird heute, in Österreich erwartet.

Der Vertrag zwischen den Black Wings und Yan wurde bis zum Saisonende aufgesetzt.