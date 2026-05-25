Black Wings verpflichten nächsten Punkte-Garanten

Linz. (PM Black Winghs) Die Steinbach Black Wings Linz treiben ihre Kaderplanung weiter voran und präsentieren mit Kyle Topping den nächsten Angreifer.

Der 26-jährige Kanadier bringt neben Spielintelligenz und Tempo auch Erfahrung aus zahlreichen europäischen Topligen mit. Travis Barron & Luka Maver kehren hingegen nicht in die Stahlstadt zurück.

Ausgebildet in seiner Heimat Kanada, machte Topping früh durch seine offensive Produktivität auf sich aufmerksam. In der Nachwuchsliga WHL entwickelte er sich zu einem verlässlichen Scorer und empfahl sich damit für Einsätze in der ECHL und AHL. 35 Punkte in der dritthöchsten sowie 20 Zähler in der zweitstärksten Liga Nordamerikas sammelte der Linksschütze in knapp zwei Jahren.

2022 wurde der Schweizer Traditionsklub La Chaux-de-Fonds auf ihn aufmerksam und holte ihn nach Europa. Auf dem Weg zum Titel in der zweithöchsten Spielklasse scorte Topping in 25 Spielen überragende 19 Punkte (10 Treffer), scheiterte mit seinen Kollegen jedoch in der anschließenden Qualifikation um den Aufstieg in die NLA.

Anschließend zog es den Linksschützen weiter nach Schweden zu Västerås IK. Mit abermals 36 direkten Torbeteiligungen (17 Treffer) wurde er beim damaligen Klub von Benedikt Oschgan zum zweitbesten Scorer der Mannschaft, verpasste jedoch die Playoffs.

Daraufhin wechselte der Mittelstürmer nach Finnland zu HPK und verbuchte erneut starke 29 Punkte, blieb aber auch dort ohne Postseason. In der abgelaufenen Meisterschaft sollte es mit einem Run in der wichtigsten Phase der Saison schließlich klappen. Wieder in der zweithöchsten Liga Schwedens aktiv, führte er Modo Hockey bis in ein Spiel 7 des Halbfinales. Mit sieben Treffern und vier Vorlagen krönte er eine weitere erfolgreiche Spielzeit. Vor allem in Überzahl stach er einerseits mit guter Übersicht für seine Mitspieler heraus, packte andererseits selbst präzise Onetimer aus.

Zur Saison 2026/27 verstärkt der spielstarke Mittelstürmer die Steinbach Black Wings Linz und wird künftig mit der Rückennummer 24 auflaufen.

Keine Rückkehr von Barron und Maver

Mit Travis Barron und Luka Maver geben die Stahlstädter zwei weitere Abgänge bekannt, die jeweils schlussendlich kein neues Vertragsangebot mehr erhielten. Ersterer avancierte in seinem Jahr an der Unteren Donaulände zum zweitbesten Scorer (42 Punkte) und absolvierte 45 Spiele für die Linzer. Zweiterer kam aufgrund einer hartnäckigen Verletzung in der Saison 2025/26 auf 29 Einsätze.

Die Steinbach Black Wings Linz bedanken sich bei Travis Barron und bei Luka Maver für ihre Arbeit und wünschen ihnen privat und sportlich nur das Beste für die Zukunft!

Stimmen

Kyle Topping „Ich freue mich auf mein fünftes Jahr in Europa und darauf, meine bisherigen Erfahrungen nach Linz zu bringen. Das Aus in Spiel 7 des Halbfinales in der letzten Saison hat mich motiviert und verbindet mich mit den Black Wings. Brodi Stuart, der hier dieses legendäre Overtime-Tor erzielt hat, ist ein guter Bekannter. Deshalb verspüre ich natürlich ein wenig Druck, einen ähnlich wichtigen Treffer zu machen. Ich möchte dabei helfen, dass wir als Mannschaft schnell zusammenfinden und aggressiv auftreten, um jedem Gegner das Leben schwer zu machen!“

Head Coach Philipp Lukas „Kyle war bereits im vergangenen Jahr einer unserer Wunschkandidaten, und ich freue mich sehr, dass es nun geklappt hat. Er bringt enorm viel Tempo und Offensivkraft mit. Sein Können hat er bereits mehrere Jahre lang in starken Ligen unter Beweis gestellt, und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Spielweise sehr gut zu unseren Vorstellungen passt.“

Kyle Toppings Karriere in Zahlen

Source: Kyle Topping @ Elite Prospects

Kader Saison 2026/27 (Stand 25. Mai 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu, Travis Barron, Luka Maver

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier, Kyle Topping