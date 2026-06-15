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HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Black Wings verpflichten Brady Shaw

15. Juni 20263 Mins read52
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Jubel bei Brady Shaw - © Fradimedia
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Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz komplettieren ihren Angriff am Legionärs-Sektor mit Brady Shaw.

Der ICEHL-MVP des Jahres 2023 wechselt für die kommende Spielzeit an die Untere Donaulände.

Die Oberösterreicher haben ihre vorerst letzte vakante Import-Position im Angriff mit einem echten Top-Scorer besetzt. Mit Brady Shaw kommt der Most Valuable Player der win2day ICE Hockey League aus der Saison 2022/23 nach Linz. Der Flügelstürmer war damals hauptverantwortlich für den sensationellen dritten Platz des HC Innsbruck und die damit verbundene Qualifikation für die Champions Hockey League. Überragende 69 Punkte (26 Tore) in 48 Spielen machten ihn zum wertvollsten Spieler, besten Vorlagengeber und erfolgreichsten Scorer der Liga. Bereits vor seinem Höhepunkt in Tirol sorgte der Kanadier in Fehérvár, Dänemark und der East Coast Hockey League regelmäßig für Tore und Punkte. Seine Ausbeute lag dabei zwischen durchschnittlich 0,96 Zählern und beeindruckenden 1,53 Scorerpunkten pro Spiel – wohlgemerkt über die Dauer kompletter Grunddurchgänge

Hard Facts:
Name: Brady Shaw
Position: Stürmer
Rückennummer: 12
Nationalität: Kanada
Alter: 33 Jahre
Geburtstag: 02.10.1992
Größe: 185 cm
Gewicht: 91 kg
Schusshand: links
Letzter Verein: FTC Budapest

Nach seiner Auszeichnung mit der Ron Kennedy Trophy bei den Haien endete sein Durchbruch in der heimischen Spielklasse aus disziplinären Gründen zunächst. Über Frankreich, wo er mit Angers wieder als Torschützenkönig, mit 60 Punkten (36 Tore) sowie dem Meistertitel auf sich aufmerksam machte, arbeitete sich Shaw zurück. Der mittlerweile 33-jährige, werdende Familienvater überzeugte anschließend in Budapest und führte sein Team als Kapitän an. Mit 19 Treffern und 31 Assists avancierte er beim Liga-Neuling im Vorjahr wieder zu einem der begehrtesten Offensivspieler der heimischen Meisterschaft.

Zur neuen Saison bringt Brady Shaw seine geballte Torgefahr für die Steinbach Black Wings Linz aufs Eis. Seinen vollen Fokus auf diese Aufgabe unterstrich die neue Nummer 12 mit einer vertraglich festgelegten Zusatzvereinbarung, die darüber hinaus eine vereinseitige Verlängerung beinhaltet. Damit beenden die Linzer vorerst ihre Kaderplanungen für Transferkartenspieler im Sturm und schöpfen das mögliche Kontingent an Legionären vor dem Liga-Start bewusst nicht aus.

Brady Shaws Karriere in Zahlen

Source: Brady Shaw @ Elite Prospects

Stimmen

Brady Shaw: Für mich bedeutet es weit mehr, als künftig dieses Jersey tragen zu dürfen. Die Black Wings und vor allem ihre Fans stehen für eine Gemeinschaft, die einzigartig ist. Deshalb kann ich mir keinen besseren Ort vorstellen, um zu zeigen, was in mir steckt. Ich möchte meinen Teamkollegen, allen Mitarbeitern, den Fans und auch mir selbst jeden einzelnen Tag beweisen, was ich einbringen kann und, dass ich dieses Vertrauen zurückzahle. Ich freue mich darauf, alles zu geben und mir den Stolz zu verdienen, Teil dieser Organisation zu sein.

Head Coach Philipp Lukas: Die Qualitäten von Brady als Spieler auf dem Eis sind unbestritten. Als Mensch abseits davon hat er in der Vergangenheit Fehler gemacht. Unsere Kultur steht für klare Werte und bestimmte Verhaltensstandards. Sie steht aber ebenso dafür, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wir haben uns daher so intensiv wie nie zuvor mit der Person Brady Shaw auseinandergesetzt. Er selbst, seine Familie sowie die Menschen, mit denen er zuletzt in Budapest und Innsbruck zusammengearbeitet hat, haben uns ausschließlich ein positives Bild von ihm vermittelt. Deshalb sind wir voll und ganz davon überzeugt, welchen sportlichen und charakterlichen Beitrag er für uns leisten kann. Gleichzeitig möchten wir ihn dabei unterstützen, die beste Version seiner selbst zu sein.

Kader Saison 2026/27 (Stand 15. Juni 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler, Paul Eder

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu, Travis Barron, Luka Maver

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier, Kyle Topping, Luca Erne, Brady Shaw

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