Black Wings verlängern vorzeitig mit Kämpferherz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings setzen den nächsten wichtigen Grundstein in ihrer Kaderplanung für die kommende Saison.

Mit Brodi Stuart verlängert ein harter Arbeiter, der sich seinen Weg in die Bundesliga über die Steinbach Steel Wings erkämpfte, vorzeitig um ein Jahr.

Erst beim gestrigen Heimspiel gegen den HC Pustertal hat Brodi Stuart eindrucksvoll bewiesen, warum Head Coach Philipp Lukas in ihm die größte Leidenschaft im gesamten Team der Steinbach Black Wings sieht. Beim enttäuschenden Stand von 0:3 versuchte der 22-Jährige die Mannschaft, in dieser wichtigen Phase der Meisterschaft, mit einer gesunden Portion Härte aufzuwecken. Es ist jener unbändige Siegeswillen des kanadischen Stürmers, mit dem er sich auf Anhieb in die Herzen der Oberösterreicher spielte. Egal ob in Unterzahl, in einer Scoring-Linie oder in der Crunchtime: der 180 Zentimeter große und 82 Kilogramm schwere Center, gibt in jeder Spielsituation sein Bestes. Dabei versucht der ansonsten eher ruhige Charakter mit seinem Kämpferherz seine Teamkollegen mitzureißen und Brian Lebler und Co. vor dem Tor Platz zu verschaffen. Mit seinem stetigen Gang „dorthin wo es weh tut“ belohnte sich Stuart in seiner ersten Spielzeit in der win2day ICE Hockey League mit bislang 10 Scorerpunkten (4 Tore). Mit gerade einmal 14 Strafminuten in seinen 39 Einsätzen gehört er dabei trotz seines körperbetonten Spiels zu den fairsten Cracks der laufenden Meisterschaft. Die Nummer 11 der Linzer verkörpert damit in der aktuell eng umkämpften Endphase des Grunddurchgangs exakt jene Werte, die die Steinbach Black Wings im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation benötigen werden. Doch nicht nur dabei wird Brodi Stuart den Stahlstädtern mit vollem Einsatz zusätzlichen Rückenwind verleihen. Der Stürmer verlängert seinen Vertrag vorzeitig und wird auch in der kommenden Saison für die Linzer alles geben.

Über Brodi Stuart

Brodi Stuart ist das Musterbeispiel für die Wichtigkeit der Steinbach Steel Wings in der laufenden Saison. Ursprünglich für die Alps Hockey League Mannschaft nach Europa gekommen, überzeugte er vergangene Spielzeit in der zweiten Spielklasse auf Anhieb mit 41 Punkten (19 Tore) aus ebenso vielen Spielen. Davor bahnte sich der Stürmer in der kanadischen Western Hockey League in drei Spielzeiten mit den Kamloops Blazers seinen Weg in den Profisport. In 214 Einsätzen gelangen ihm dabei 115 Punkte (55 Tore).

Retro Night gegen Villach

Bereits beim nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den VSV wird es für die Steinbach Black Wings die Leidenschaft von Brodi Stuart und Co. brauchen. Bei ihrer Retro Night feiern die Stahlstädter gemeinsam mit vielen Helden aus der Vergangenheit die Erfolge des Vereins. Tickets für das Traditionsduell sind online unter tickets.blackwings.at und im Vorverkauf erhältlich.

Stimmen:

Brodi Stuart: „Als ich letztes Jahr nach Europa gekommen bin, war es von Anfang an mein Ziel, dass ich für die Black Wings spielen möchte. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich Teil des Teams sein darf und auch im nächsten Jahr bleibe. Ich versuche stets, die Kleinigkeiten auf dem Eis richtig zu machen. Wir hatten einen guten Start in die Saison, hatten zuletzt aber ein Tief. Da müssen wir rauskommen und uns einen Push für die Playoffs verdienen. Dabei möchte ich helfen und jeden Tag besser werden.“

Head Coach Philipp Lukas: „Wir sind sehr froh, dass Brodi Stuart weiterhin in Linz bleibt. Ich kenne ihn nun das zweite Jahr und er verkörpert genau das, was ich mir vorstelle, wie die Black Wings sein sollen. Vor allem seine Kampfkraft und seine Einstellung, dass er niemals aufgibt. Wir reden ständig über Energie und Intensität. Wenn diese zwei Worte fallen, fällt mir kein besserer Spieler ein als Brodi Stuart.“



