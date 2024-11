Black Wings verlängern mit Scorer-Duo

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings verlängern die Zusammenarbeit mit den beiden slowenischen Angreifern Luka Maver und Ken Ograjensek. Das Duo bleibt...

Das Duo bleibt nach vielversprechenden Leistungen bis zum Saisonende in der Stahlstadt.

Sie kamen und schlugen sofort ein. Luka Maver und Ken Ograjensek hatten maßgeblichen Anteil am Turnaround der Steinbach Black Wings nach dem enttäuschenden Saisonstart. Das slowenische Offensiv-Duo verlieh den Oberösterreichern nach dem Ausfall von drei wichtigen Stammspielern wichtigen Scoring-Touch. Für die Stahlstädter zeichnete sich daher bereits früh eine Verlängerung der Zusammenarbeit ab, welche nun nach dem Auslaufen der bis zur aktuellen Länderspielpause befristeten Verträge fixiert wurde. Vor allem ersterer machte in zehn Spielen seit seinem Wechsel an die Untere Donaulände Ende September ordentlich auf sich aufmerksam. Mit fünf Volltreffern schoss sich der Center postwendend zum Top-Torschützen der Linzer. Zweimal davon bereitete der 27-Jährige seinen Teamkollegen damit auch den Weg zum Sieg mit dem Gamewinning Goal. Auch sein slowenischer Landsmann Ken Ograjensek bewies auf Anhieb seine Spielmacher-Qualitäten. Vor seiner hartnäckigen Erkrankung in Asiago, legte der Routinier in sieben Spielen vier Treffer auf und jubelte einmal selbst. Beide Angreifer bleiben den Steinbach Black Wings bis mindestens zum Ende der laufenden Saison 2024/25 erhalten und gehen weiter für die Stahlstädter auf Punktjagd.

Stimmen:

Head Coach Philipp Lukas: “Sie waren eine Bereicherung für uns in einer Situation, in der wir uns auch aufgrund von Verletzungen befunden haben und weiterhin auch befinden. Sie haben ein sehr wichtiges Element zu unserer Mannschaft gebracht, weil sie beiden diesen gewissen Hunger haben, der hoffentlich einen Effekt auf die Mannschaft hat. Luka Maver hat die Erwartungen im Scoring übertroffen, das lässt uns auf sehr viel Positives hoffen für den Rest der Meisterschaft. Ken ist leider zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen, aber er ist ein Langzeitdienender in dieser Liga und da wissen wir, was er imstande ist zu leisten mit seiner Playmaking-Ability.”

Ken Ograjensek: “Ich freue mich sehr, dass ich bis zum Ende Saison ein Teil dieses Teams sein darf. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass ein paar wirklich tolle Typen in unserer Mannschaft sind und sie viel Potenzial haben. Ich bin sehr zufrieden gewesen mit meinem Start, dass ich krank wurde, war natürlich nicht geplant, aber ich tue alles, damit ich jetzt wieder in guter Verfassung nach der Pause liefern kann.”

Luka Maver: “Es war eine wirklich einfache Entscheidung für mich. Ich war sehr glücklich, als ich gemerkt habe, dass mich das Team verlängern möchte. Meine Mitspieler haben mir bisher extrem geholfen und ich möchte genau das weiter bringen, was ich bis jetzt getan habe. Ich werde weiterhin mein Bestes geben und dann sehen wir, was die Zukunft bringt.”

