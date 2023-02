Black Wings verlÃ¤ngern mit aufstrebendem Nationalspieler

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings konnten bei ihrer Kaderplanung für die kommenden Jahre einen weiteren wichtigen Puzzlestein fixieren. Stürmer Niklas Bretschneider...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings konnten bei ihrer Kaderplanung für die kommenden Jahre einen weiteren wichtigen Puzzlestein fixieren. Stürmer Niklas Bretschneider verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2025.

Mit seiner Schnelligkeit und seinem Ehrgeiz in jeder Spielsituation gehört Niklas Bretschneider in der laufenden Meisterschaft zu den großen Entdeckungen in der Mannschaft der Steinbach Black Wings. Der 23-jährige Wiener schaffte in seiner dritten Spielzeit in der Stahlstadt unter Head Coach Philipp Lukas erfolgreich den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Der harte Arbeiter belohnte sich dabei schon jetzt mit seiner punktbesten Saison in der win2day ICE Hockey League und jubelte in 41 Spielen über vier Tore und sechs Vorlagen. Dabei überzeugte die Nummer 63 mit seinem Speed in Unterzahl, sowie mit Zug vor das Tor und bekam dafür im Herbst auch seine Chancen in der österreichischen Nationalmannschaft. Bei den Stahlstädtern spielte er sich zwischenzeitlich bis in die erste Sturmformation und sammelte so wertvolle Erfahrungen in einer Scoring-Linie. Der Stürmer gehört fest zu den Planungen der Steinbach Black Wings über die laufende Spielzeit hinaus. Beide Seiten konnten sich daher schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Bretschneider bleibt damit auch die nächsten zwei Saisonen in der Stahlstadt und hat seinen Vertrag bis einschließlich 2024 / 25 verlängert.

Über Niklas Bretschneider

Niklas Bretschneider gehört seit der Saison 2020/21 zum Kader der Steinbach Black Wings und absolvierte in den bisherigen drei Jahren 133 Spiele für die Linzer in der win2day ICE Hockey League. Neben seinen 20 Scorerpunkten (7 Tore) in der Bundesliga, ging der Stürmer auch 19 Mal für die Steinbach Steel Wings in der Alps Hockey League auf das Eis. Vor seinem Wechsel nach Oberösterreich genoss der gebürtige Wiener seine Ausbildung in Nordamerika bei den Northern Cyclones. In vier Jahren in der United States Premier Hockey League sammelte der 1,77 m große und 85 Kilogramm schwere Flügelspieler dabei in 142 Einsätzen 131 Punkte (45 Tore).

Stimmen:

Niklas Bretschneider: „Ich fühle mich in Linz sehr wohl und freue mich, dass ich auch die nächsten zwei Jahre hierbleibe. Das Team ist super und wir sind auf einem sehr guten Weg. Vor diesen Fans zu spielen macht unglaublich viel Spaß & gemeinsam haben wir noch viel vor. Ich bin mit meinen Fortschritten in den letzten Jahren sehr zufrieden und bin heiß darauf, mit den Black Wings die nächsten Schritte zu machen.“

Head Coach Philipp Lukas: „Wir freuen uns sehr, dass wir Niklas Bretschneider längerfristig an den Verein binden konnten. Er ist für uns ein Spieler, der einen extrem großen Fortschritt gemacht hat in den letzten zwei, drei Jahren. Unser Ziel bei den Black Wings ist, dass wir jungen Spielern eine Möglichkeit geben, mit potenziell hochkarätigeren Spielern mehr Eiszeit zu bekommen, damit sie lernen, dort Verantwortung zu übernehmen. Breddy bringt sehr viele Elemente in seinem Spiel mit, die vielversprechend sind, dass er ein sehr guter österreichischer Spieler wird.“

