Black Wings unterliegen starken Straubing Tigers knapp

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen sich trotz starker Auswärtspartie bei den Straubing Tigers mit 1:3 geschlagen geben. Michael Haga brachte...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen sich trotz starker Auswärtspartie bei den Straubing Tigers mit 1:3 geschlagen geben.

Michael Haga brachte die Oberösterreicher im Mittelabschnitt in Führung. Nach dem Ausgleich drehten die Niederbayern in der Schlussphase das Spiel.

Straubing Tigers – Steinbach Black Wings Linz 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

1:1 Jason Akeson (34. Min), 2:1 Yannik Valenti (48. Min), 3:1 Jason Akeson (PP1 / EN) bzw. 0:1 Michael Haga (31. Min)

Die Steinbach Black Wings starteten in Straubing erneut mit einigen Änderungen im Line Up. Angeführt von Rasmus Tirronen im Tor musste neben Alexander Lahoda und Julian Pusnik, auch Jakub Kubes wegen einer leichten Trainingsverletzung für das Spiel aussetzen. Für den Verteidiger rückte U20-Nationalspieler Lorenz Lindner erstmals in die Aufstellung bei den Stahlstädtern.

Es dauerte bis zur dritten Minute, ehe die Gastgeber ein erstes Mal mit Druck vor das Linzer Tor kamen. Bei einem gefährlichen Querpass in den Slot brachte Gerd Kragl in letzter Sekunde den Schläger dazwischen und vereitelte so die erste nennenswerte Möglichkeit des Spiels. Nachdem in der darauffolgenden Szene auch Brodi Stuart bei einem schnellen Gegenstoß der Tigers gut aufpasste, übernahmen die Hausherren in der Anfangsphase augenscheinlich das Kommando. Mehrmals musste Rasmus Tirronen gegen Connolly und Tuomie eingreifen, behielt aber gegen die Angriffe stets die Oberhand. Die Linzer verteidigten kompakt und lauerten auf Konter. Brian Lebler eroberte nach einer Druckphase der Tigers die Scheibe und legte im zwei auf eins Konter ab auf Michael Haga. Der Mittelstürmer zog sofort ab, konnte Jake Kielly im Tor der Niederbayern aber nicht überwinden. Fünf Minuten vor der ersten Drittelpause bekamen die Oberösterreicher erstmals in Überzahl die Möglichkeit, vorzulegen. In einem druckvollen Powerplay der Gäste machten die Tigers den Slot aber dicht und ließen außer zwei Weitschüsse von Bartley und Haga wenig Gefahr zu. Torlos gingen beide Mannschaften ein erstes Mal in die Pause.

Black Wings legen vor, Tigers gleichen aus

Aus dieser herausgekommen bekamen die Stahlstädter erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis die Möglichkeit vorzulegen. Dennis Sticha kam auf der rechten Seite zum Abschluss, setzte einen Onetimer aber deutlich am Tor der Gastgeber vorbei. In der 27. Minute waren die Oberösterreicher dann ihrerseits im Penaltykilling gefragt. Niklas Bretschneider und Co. attackierten früh und brachten die Scheibe mehrmals aus dem Drittel. In der einzig gefährlichen Szene machte Rasmus Tirronen bei einem Lipon-Versuch aus nächster Nähe rechtzeitig die Schoner zu.

Die Halbzeit des Spiels war angebrochen und die Gastgeber brachten Florian Bugl für den starken Jake Kielly ins Tor. Es dauerte nur wenige Augenblicke und die Steinbach Black Wings hießen den eingewechselten Schlussmann auf ihre Art willkommen. Stefan Gaffal leitete nach gewonnenem Zweikampf in der neutralen Zone den Konter ein. Michale Haga nahm Tempo auf, machte den Schritt vorbei am gegnerischen Verteidiger und setzte den Abschluss an Bugl vorbei zum 1:0 für die Gäste (31. Minute).

Der Linzer Vorsprung sollte allerdings nicht lange Bestand haben. Drei Minuten nach dem Führungstreffer bekam Jason Akeson bei einem Gegenzug zu viel Platz von der Verteidigung der Gäste. Der Stürmer nahm vom linken Bullykreis einen gezielten Wristshot und nützte die Lücke am sichtlosen Tirronen vorbei zum 1:1 Ausgleich (34. Minute). Es war ein Startschuss für die Hausherren, die noch vor der zweiten Pausensirene ordentlich auf die erstmalige Führung drückten. Bei zwei herrlichen Querpässen durch das Drittel der Linzer war es Rasmus Tirronen, der das lange Eck im letzten Moment zumachte und gegen Brunnhuber und Connolly rettete.

Tigers gelingt Entscheidung in der Schlussphase

Mit einem hart umkämpften Unentschieden ging es hinein in den Schlussabschnitt. In diesem erspielten sich die Oberösterreicher die erste gute Möglichkeit und klopften ganz laut am nächsten Treffer an. Brian Lebler zog von der linken Seite ab, benutzte den gegnerischen Verteidiger als Screen und hämmerte den Puck an die Torlatte. Es waren die berühmten Millimeter, die fehlten und die sich auf der Gegenseite rächen sollten. Die Tigers erzeugten in der 48. Minute viel Verkehr vor dem Tor, Lampl nahm vom rechten Bully-Kreis den Schuss und Yannik Valenti fälschte die Scheibe in der Mitte unhaltbar zum 2:1 für die Niederbayern ab.

Doch die Linzer gaben noch nicht auf und warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Vier Minuten vor dem Ende hatte Brodi Stuart mit einem schönen Pass das Auge für Stefan Gaffal, der ganz alleine vor Bugl auftauchte, die Scheibe aber mit der Backhand über das Tor hob. Ein anschließendes Time Out von Philipp Lukas war für Brian Lebler etwas zu viel Motivation. Der Kapitän traf im Zweikampf Marcel Brandt unglücklich mit einem Stockschlag und musste nach Verletzung des deutschen Nationalspielers mit einer Spieldauerstrafe vorzeitig in die Kabine. Die Linzer riskierten in Unterzahl, nahmen Tirronen aus dem Tor, kassierten 24 Sekunden vor dem Ende aber den Empty Net Treffer zum 1:3 Endstand.

Die Steinbach Black Wings Linz bleiben damit auch im zweiten Auswärtsspiel ohne Erfolg. Bereits am kommenden Sonntag wollen die Oberösterreicher daheim gegen Budweis wieder vor eigenem Publikum antworten. Tickets dafür sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse verfügbar.

Stimme:

Co-Trainer Mark Szücs: „Trotz der knappen Niederlage können wir auch heute wieder mit dem Spiel zufrieden sein. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner bis zum Schluss mitgehalten und in unserem System haben wir wieder einige Schritte nach vorne gemacht. In Zukunft gewinnen wir solche Spiele, denn die Jungs haben erneut viel Einsatz und Leidenschaft gezeigt.“

Nächster Test schon am Sonntag

Die Steinbach Black Wings Linz treffen am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) im fünften Testspiel der laufenden Vorbereitung daheim auf den HC Motor České Budějovice. Im zweiten Aufeinandertreffen mit dem tschechischen Extraligisten innerhalb einer Woche wollen sich die Stahlstädter für die knappe 4:6 Auswärtsniederlage revanchieren.

Zwei Siege, zwei Niederlagen. Die Oberösterreicher starten mit einer ausgeglichenen Bilanz in den zweiten Teil der aktuellen Pre-Season. Nach den beiden überzeugenden Heimsiegen gegen Laibach und Berlin mussten Brian Lebler und Co. auf fremden Eis in Budweis und Straubing auch mit Niederlagen lernen umzugehen. Wichtiger als die bisherigen Resultate ist für das Trainerteam der Stahlstädter aber ohnehin die gezeigte Leistung auf dem Eis und die stimmt Head Coach Philipp Lukas mehr als positiv. Der Ehrgeiz und die Motivation, die im Training einstudierten Anweisungen auch unter Matchverhältnissen umzusetzen, begeistern in der Linzer Kabine.

Dabei ist es vor allem die Flexibilität, mit der die Oberösterreicher in den ersten Auftritten hervorragend umgehen konnten. Mit stets verändertem Line Up bewiesen die Stahlstädter in den ersten Partien mit 15 erzielten Treffern ihren Torhunger. Im letzten Test am Freitag machten Raphael Wolf und Co. dann auch im Spiel in ihrer eigenen Zone große Fortschritte und hielten einen druckvollen Gegner mit kompakter Defensivarbeit über lange Strecken vom eigenen Tor fern.

Mit den neuesten Erkenntnissen über das forcierte System wollen die Steinbach Black Wings nun daheim auf die Siegerstraße zurückkehren. Im Rückspiel gegen Budweis ist die Motivation an der Unteren Donaulände dabei groß, sich für die umkämpfte Niederlage auf tschechischem Boden zu revanchieren. Zu viele Strafen und einige Unkonzentriertheiten im eigenen Aufbauspiel kosteten den Stahlstädtern vor sechs Tagen den Erfolg. Vor den offensiven Qualitäten um den 36-jährigen Routinier Milan Gulas und vor den gefährlichen Special Teams der Truppe von Jaroslav Modry sind die Oberösterreicher jedenfalls gewarnt.

Tickets für das Heimspiel sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse verfügbar.

Stimmen:

Head Coach Philipp Lukas: „Wir wissen, dass wir Budweis schlagen können. In Tschechien waren wir nah dran, konnten uns im letzten Drittel aber nicht mehr genug steigern. Die Jungs wollen den Sieg und werden daheim wieder alles geben.“

Raphael Wolf: „Wir können zufrieden sein, dass wir in Straubing gegen so einen guten Gegner mithalten konnten und wir dem Sieg erneut zum Greifen nahe waren. Die Richtung stimmt, wir spielen immer schneller und werden besser im Körperspiel. Gegen Budweis wollen wir wieder genau so auftreten. Wir haben unsere Taktik und dabei bleiben wir.“