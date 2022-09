Black Wings und Victor Bartley lÃ¶sen Vertrag auf

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz und Verteidiger Victor Bartley lösen im beiderseitigen Einvernehmen noch vor dem Start in die neue...

Aus familiären Gründen musste der 34- Jährige bereits am Montag zurück nach Nordamerika fliegen und wird für die Stahlstädter dadurch nicht mehr auflaufen können. Den Oberösterreichern ist es ein Anliegen zu betonen, dass Victor Bartley hart um seinen Verbleib in der Mannschaft gekämpft hat und gerne in Oberösterreich geblieben wäre. Nach abwiegen der möglichen Optionen wurde sich von beiden Seiten aber für eine vorzeitige Vertragsauflösung entschieden.

Die Steinbach Black Wings Linz möchten sich für den Einsatz in acht Spielen in der Vorbereitung bedanken und wünschen Victor Bartley sportlich und privat nur das Allerbeste!

Head Coach Philipp Lukas: „Es war eine Schocknachricht für uns, so kurz vor dem Saisonstart. Vic hat sich in Linz sehr schnell zurechtgefunden und sich in der kurzen Zeit in der Kabine als absoluter Leader entwickelt. Im Leben gibt es aber nichts Wichtigeres als die Familie und deswegen sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn er sich voll und ganz darauf konzentrieren kann.“