Black Wings trennen sich von einheimischem Duo

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings geben zur Saison 2023 / 24 zwei weitere personelle Abgänge bekannt. Der Linzer Eigenbauspieler Leon Sommer...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings geben zur Saison 2023 / 24 zwei weitere personelle Abgänge bekannt.

Der Linzer Eigenbauspieler Leon Sommer wagt den Schritt nach Übersee und auf ein kanadisches College. Des Weiteren wird der ausgelaufene Vertrag von Stürmer Alexander Lahoda nicht verlängert.

Zwei weitere Entscheidungen im Hinblick auf den Kader der Steinbach Black Wings für die kommende Saison in der win2day ICE Hockey League sind gefallen. Dabei werden zwei einheimische Gesichter 2023/24 nicht auf das Eis der Linz AG Eisarena zurückkehren. Grund zur Freude gibt es dabei bei Torhüter Leon Sommer, der nach überzeugenden Leistungen in der Alps Hockey League bei den Steinbach Steel Wings die Möglichkeit bekommt, seine Ausbildung an einem kanadischen College weiterzuführen. Der Linzer Eigenbauspieler durchlief in der Stahlstadt sämtliche Jahrgänge im Nachwuchs und arbeitete sich in der abgelaufenen Spielzeit zu seinem Debüt in der österreichischen Bundesliga. Neben seinem Einsatz gegen die spusu Vienna Capitals im Herbst absolvierte der mittlerweile 21-Jährige in vier Jahren 78 Einsätze in der zweiten Mannschaft der Oberösterreicher.

Im Angriff entschied sich Head Coach und sportlicher Leiter Philipp Lukas bei Alexander Lahoda gegen eine weitere Zusammenarbeit. Der 26-Jährige konnte nach einer in der Pre-Season erlittenen Verletzung erst im Dezember in den Spielbetrieb einsteigen. Nach insgesamt drei Saisonen an der Unteren Donaulände in denen der gebürtige Salzburger in 107 Spielen das Trikot der Oberösterreicher trug, wird sein ausgelaufener Vertrag zur neuen Spielzeit nicht verlängert.

Die Steinbach Black Wings bedanken sich bei Leon Sommer und Alexander Lahoda für ihren Einsatz und wünschen beiden Athleten privat und sportlich nur das Beste für ihre Zukunft!

Aktueller Kader 2023/24

Tor (2): Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl

Verteidigung (5): Gerd Kragl, Lorenz Lindner, Raphael Wolf, Logan Roe, Matt MacKenzie

Angriff (14): Brian Lebler, Emilio Romig, Brodi Stuart, Kilian Rappold, Shawn St-Amant, Andreas Kristler, Dennis Sticha, Graham Knott, Niklas Bretschneider, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Marco Brucker

Abgänge: Daine Todd, Matt Murphy, Ramon Schnetzer, Leon Sommer, Alexander Lahoda

Neuzugänge: Nico Feldner (Innsbruck), Matt MacKenzie (Slovan Bratislava)

