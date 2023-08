Black Wings stellen wirtschaftliche Weichen

Artikel anhören Linz. (PM Black Wings) Im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch präsentierten die Steinbach Black Wings mit Gasteiner und VKB zwei neue regionale...

Linz. (PM Black Wings) Im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch präsentierten die Steinbach Black Wings mit Gasteiner und VKB zwei neue regionale Premiumpartner.

Mit Christoph Heindl als zweiten Vize-Präsidenten, wurde zudem der Vorstand der Linzer erweitert. Als krönenden Abschluss enthüllten die Oberösterreicher endlich ihre einzigartigen Heimtrikots für die neue Saison in der win2day ICE Hockey League.

Nach dem Auftakt in die Vorbereitung auf die neue Meisterschaft in der heimischen Eishockeyliga starten die Steinbach Black Wings auch abseits des Eises mit voller Kraft in die Saison 2023/24. Neben der sportlichen Weiterentwicklung, die Head Coach Philipp Lukas in den letzten Wochen vorantrieb, setzten die Stahlstädter auch im wirtschaftlichen Bereich nachhaltige Schritte für die Zukunft.

Spitz mit der Marke Gasteiner & VKB neue Premiumpartner

Die Oberösterreicher freuen sich sehr über die neue Unterstützung von gleich zwei starken Partnern aus der heimischen Wirtschaft. Mit dem Mineralwasser-Hersteller Gasteiner ziert zur neuen Spielzeit eine der bekanntesten Getränkemarken Österreichs das Trikot der Steinbach Black Wings. Dank seines ausgewogenen, frischen und natürlichen Geschmacks und der Herkunft aus der unberührten Natur der Hohen Tauern aktivieren die Linzer ab sofort ihre innere Kraft. Neben finanzieller Unterstützung beinhaltet die Partnerschaft auch ein umfangreiches Produktangebot an Mineralwasser und Erfrischungsgetränken, aus welchen Brian Lebler und Co. künftig schöpfen dürfen. Mit der perfekten Verbindung zwischen Wasser und Eis ergeben sich für beide Seiten so viele Synergien, die im Laufe der Zusammenarbeit weiter vertieft werden.

Neben dem Traditionsunternehmen aus der Lebensmittelbranche bekommen die Steinbach Black Wings auch im Banken-Segment starken Rückhalt. Die VKB, seit dem Jahr 1873 eine der größten oberösterreichischen Regionalbanken, steht den Stahlstadtcracks als neuer Brustsponsor ebenfalls zur Seite. Durch Brian Lebler und Co. verkörpert die Bank ihre Werte und erweitert ihre Schwerpunkte im Sportsponsoring. Erfolg, Wachstum und Nachhaltigkeit als gemeinsames Leitbild verbindet das Linzer Eishockey und das Finanzinstitut für mittelständische Unternehmen sowie PrivatkundInnen.

Christoph Heindl erweitert Vorstand

Neben den schlagkräftigen Neuzugängen im Sponsoring-Bereich freuen sich die Steinbach Black Wings auch intern über einen Ausbau der Organisations-Strukturen. Mit dem 37-jährigen Geschäftsführer der Bichler Installations und Sanitär GmbH, Christoph Heindl, holen sich die Stahlstädter einen zusätzlichen Vize-Präsidenten an Board. Bereits von klein auf leidenschaftlicher Anhänger für das Linzer Eishockey wirkte Heindl mit seiner Management-Erfahrung und seinem breiten Netzwerk seit längerer Zeit im Hintergrund mit. Ab sofort erweitert der Familienvater, dessen Kinder selbst im Nachwuchs der Oberösterreicher aktiv ist, die Vorstandsebene.

Heimtrikots 2023/24 offiziell vorgestellt

Mit den neuen Premium-Partnern fixiert, präsentierten die Steinbach Black Wings das langersehnte Heimtrikot für die Spielzeit 2023/24. Designed von Grafiker David Altreiter und produziert von Megahockey, setzen die Oberösterreicher in diesem Jahr ein weiteres Ausrufezeichen beim Zusammenhalt mit ihren Fans. In mehr als 100 Arbeitsstunden kreierten die Stahlstädter ein einzigartiges Layout, in dem die Namen der ersten 350 Käufer einer Saisonkarte auf dem Spieltrikot inkludiert wurden. Auch das künftige Auswärtstrikot, das auch in diesem Jahr in Weiß erstrahlt, wird in Kürze mit einigen Besonderheiten aufwarten. Beide Varianten sind ab sofort per Mail an blackwings@11teamsports.com vorbestellbar.

Am morgigen Donnerstag (Face-Off 19:15 Uhr) dreht sich für die Steinbach Black Wings gegen den HC Nove Zamky alles um das erste Heimspiel seit Ende März.

Stimmen

Peter Nader, Präsident Steinbach Black Wings Linz: „Mit Gasteiner und der VKB haben wir perfekte Partner für die kommende Saison gefunden. Beide Unternehmen kommen aus der Region und stehen für genau die Werte, die unsere Jungs auf dem Eis verkörpern. Erfolg. Wachstum. Nachhaltigkeit. Mit diesen Komponenten steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit nichts im Weg.“

Walter Scherb, CEO Spitz: „Wasser und Eis. Das passt perfekt zusammen. Die Black Wings und Gasteiner stehen für Leidenschaft und Erfolg. Nichts fließt besser durch den Körper eines Profi- Sportler als feinstes Mineralwasser aus den Hohen Tauern. Gemeinsam freuen wir uns auf die nächsten Schritte einer hungrigen Mannschaft und auf viele unvergessliche Abende in der Eishalle!“

Mag. Markus Auer, Vorstandsdirektor der VKB: „Die Black Wings stehen für eine unglaubliche Fanbasis, die alles gibt für ihre Mannschaft. Dabei finden alle Spiele unter den besten Rahmenbedingungen für Familien statt. Wir können es kaum erwarten gemeinsam weiter zu wachsen und viele Erfolge zu feiern.“

Christoph Heindl, Vize-Präsident Steinbach Black Wings: „Für mich ist das Eishockey eine absolute Herzensangelegenheit. Ich bin selbst als Hobbyspieler oft auf dem Eis gestanden und auch mein Sohn läuft im Nachwuchs bei den Black Wings auf. Ich freue mich sehr mich aktiv einzubringen. Gemeinsam haben wir viele Ideen, um uns auch in dieser Saison wieder weiterzuentwickeln.“

Über Gasteiner

Als einziges Mineralwasser Österreichs stammt es aus einem Quellgebiet, das durch die strengen Auflagen eines Nationalparks naturgeschützt ist. Hier entspringt das Gasteiner Mineralwasser dem kristallinen Urgestein der Gasteiner Berge, wo sich bereits seit Jahrtausenden das Wasser im Schiefergestein der Hohen Tauern sammelt. Der unberührten, hochalpinen Bergwelt verdankt es seine einzigartige Reinheit, seine besondere, ausgewogene Mineralisierung und seinen Geschmack.Das Produktportfolio umfasst die Marke Gasteiner Mineralwasser, unter der Mineralwasser und NearWater-Getränke für die Gastronomie sowie für den Einzelhandel geführt werden. Gasteiner ist eine fixe Größe sowohl in der Gastronomie als auch im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Zudem hat Gasteiner in den letzten Jahren in den erfolgreichen Markteintritt in mehrere Länder investiert und sukzessive an seiner Expansionsstrategie gearbeitet.

Zu Walter Scherb

Mit Walter Scherb, Mitglied der dritten Generation der Eigentümerfamilie, führt seit Anfang 2019 wieder ein Familienmitglied unser Unternehmen. Im Vorfeld war Walter Scherb bereits drei Jahre lang im Familienunternehmen tätig und hat dort zahlreiche Bereiche durchlaufen. Im Oktober 2019 wurde Walter Scherb von der Tageszeitung „Die Presse“ zum Österreicher des Jahres in der Kategorie „Unternehmen mit Verantwortung“ ausgezeichnet.

Über die VKB

Erfolg und Wachstum für den unternehmerischen und privaten Mittelstand sowie Nachhaltigkeit im regionalen Wirtschaftskreislauf, indem Unternehmen und Wohnträume aus den Spareinlagen der Kunden finanziert werden – das ist das Geschäftsmodell der VKB. Mit diesem lässt sie 150 Jahre nach ihrer Gründung ihre oberösterreichischen Grenzen hinter sich und expandiert mit einem neuen Außenauftritt nach Wien und Salzburg. Mit knapp 600 Mitarbeitern und in 29 Filialen bietet sie mittelständischen Privat-, Private-Banking- und Unternehmenskunden professionelle Beratung auf Augenhöhe. Die Regionalbank wurde 1873 als Genossenschaft gegründet und wird heute als Aktiengesellschaft geführt. Alleinaktionär ist die Volkskredit Verwaltungsgenossenschaft mit mehr als 20.000 Mitgliedern.

Zu Markus Auer

Mit dem olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles“ gibt sich Markus Auer nicht zufrieden. Das war während seiner aktiven Zeit als Motorsport-Profi so und ist auch bei seiner steilen Bankkarriere nicht anders. Mit nur 37 Jahren ist der Mühlviertler einer der jüngsten Vorstände einer Bank hierzulande, und nachdem er vor gut zwei Jahren im Team mit den beiden weiteren Vorständen Maria Steiner und Alexander Seiler das Ruder der VKB übernommen hat, geht es mit der Bank rasant bergauf: Anfang Mai präsentierte die VKB zu ihrem 150-jährigen Jubiläum eines der besten Geschäftsjahre ihrer Geschichte. Aktuell wächst die VKB über ihre historischen oberösterreichischen Grenzen hinaus nach Wien und Salzburg.

