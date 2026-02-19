Black Wings starten mit Sieg aus der Olympia-Pause

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz konnten sich auswärts in Feldkirch mit einem 2:0 durchsetzen und drei wichtige Punkte mit in die Stahlstadt nehmen.
Bis in die 39. Minute gestaltete sich das Spiel torlos. Ein Treffer von Christoph Tialler und ein Empty-Net-Goal von Graham Knott sicherten den Linzern schließlich den Sieg.
Pioneers Vorarlberg – Steinbach Black Wings Linz 0:2 (0:0, 0:1 0:1)
Torschützen: 0:1 Christoph Tialler (40. Min), 0:2 Graham Knott (59. Min/ EN)
Mit kleinen personellen Änderungen ging es für die Stahlstädter am Mittwochabend nach der 16-tägigen Olympia-Pause wieder mit dem Teambus auf Reisen. Im Spiel gegen die Pioneers Vorarlberg musste Head Coach Philipp Lukas auf drei seiner Stammspieler verzichten. Yohann Auvitu, der noch immer sein Heimatland in Mailand vertritt, Greg Moro, der krankheitsbedingt aussetzen muss und auch Henrik Neubauer, der sich eine Oberkörperverletzung zuzog. An dessen Stelle rückte Luka Maver wieder ins Line-Up zurück. Auf’s Eis wurden die Stahlstädter von Rasmus Tirronen geführt. In der zweiten Minute gab Graham Knott den ersten Warnschuss von der rechten Seite ab. Wenige Sekunden später ergab sich für die Stahlstädter bereits die zweite Chance. Gerd Kragl kam an die Scheibe und zielte auf David Madlener ab. Der Schuss ging aber knapp am Kasten vorbei. In der vierten Minute kam der erste Konter von Seiten der Vorarlberger und Casey Dornbach kämpfte sich nach vorne durch, doch Luka Maver war zur Stelle und schnappte die Scheibe weg. Kurz danach musste Ramon Schnetzer aufgrund eines Haltens gegen den Forward für zwei Minuten auf die Strafbank. Die Vorarlberger konnten sich über die zwei Minuten retten, ohne einen Treffer zu kassieren. Drei Minuten danach ergatterte Emilio Romig die Scheibe, konnte sich aber nicht gegen Madlener durchsetzen und der Goalie hielt den Puck im langen Eck. In der 9. Minute war es Travis Barron, der vor dem Tor auf der rechten Seite links auf Brian Lebler ablegte. Der Kapitän schloss auf den Feldkirchner Tormann ab, konnte ihn aber ebenfalls nicht überwinden. Eine Minute danach ergab sich eine Gelegenheit für die Hausherren. Eric Florchuk brachte das Gerät zu Rasmus Tirronen nach vorne, doch der Goalie brachte die Fanghand rechtzeitig nach oben. Kurz darauf verlagerte sich das Spiel wieder auf die andere Seite und Graham Knott war am Zug. Er legte auf Ryan MacKinnon in der Mitte ab, doch dessen Schuss geriet zu zentral und stellte für den Vorarlberger Schlussmann kein Problem dar. In der 15. Minute mussten die Linzer auf einen Mann verzichten nachdem Graham Knott aufgrund eines Beinstellens auf die Strafbank musste. Die Pioneers konnten sich kurz im Angriff festsetzen, doch Collin Adams verfehlte den Puck beim Abschluss und gab die Scheibe an die Stahlstädter ab. Diese konnten sich abermals im Penalty Killing beweisen. Die Hausherren brachten zwei Minuten vor der ersten Pause das Spiel wieder in ihr Drittel und Collin Adams traf bei seinem Abschluss nur die Stange. Eine Minute danach verabschiedeten sich die beiden Mannschaften mit dem 0:0 in den ersten Kabinengang des Abends.
Zwei Minuten waren im Mitteldrittel gespielt, als Ken Ograjensek an die Scheibe kam. Er feuerte auf David Madlener, doch der Goalie reagierte rechtzeitig und konnte auch den darauffolgenden Rebound parieren. In der 24. Minute suchte Emilio Romig im Offensivdrittel einen Abnehmer. In der Mitte kam Graham Knott angefahren, doch ein gegnerischer Verteidiger brachte die Scheibe zum Glück der Vorarlberger noch aus der Gefahrenzone, bevor Romig ablegen konnte. Vier Minuten danach traf es die Gäste mit der zweiten Strafe. Jonathan Oschgan musste wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank, und die Pioneers starteten in ihr zweites Powerplay der Partie. Auch in dieser Überzahl gelang es den Vorarlbergern nicht, in Führung zu gehen. In der 31. Minute war erneut Emilio Romig an der Reihe. Er kam von der rechten Seite auf Madlener zu, doch auch diesmal war der Goalie der Hausherren im kurzen Eck nicht zu bezwingen. Drei Minuten später schwächten sich die Gäste aus Linz erneut selbst, als Niklas Würschl wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde. In Unterzahl konnten die Stahlstädter beinahe anschreiben. Die Hausherren brachten die Scheibe zwar noch in ihr Drittel, konnten daraus jedoch erneut nichts Zählbares machen. Zwei Minuten später sorgte Casey Dornbach wieder für mehr Bewegung im Spiel und zog in Richtung Tirronen ab. Der Schlussmann rechnete jedoch mit dem Abschluss und konnte mit dem Schienbeinschoner abwehren. In der letzten Minute vor der Pause konnten sich die Linzer schließlich festsetzen und das 1:0 aus ihrer Sicht erzielen: Christoph Tialler positionierte sich allein vor dem Vorarlberger Kasten und bugsierte die Scheibe hinter Madlener ins Tor (39. Minute). Wenige Sekunden danach ging es für die Linzer mit dem 1:0 in die zweite Pause des Abends. Im letzten Abschnitt verstrichen die ersten Minuten ohne Großchancen auf beiden Seiten. Travis Barron wurde erstmals für die Linzer gefährlich, als er von rechts zum Abschluss kam. Sein Schuss geriet jedoch etwas zu hoch, und Madlener musste nicht eingreifen. Kurz darauf folgte die nächste Chance, dieses Mal für die Hausherren. Eric Florchuk machte sich nach einem Scheibenverlust der Linzer auf den Weg in Richtung Rasmus Tirronen. Der Finne wartete geduldig und fing das Spielgerät sicher mit dem Fanghandschuh. Sofort ging es wieder auf die andere Seite. Brian Lebler zog von links nach innen, legte sich die Scheibe auf die Backhand und schloss ab, scheiterte jedoch erneut am Schlussmann der Pioneers. In weiterer Folge setzten sich die Oberösterreicher im Defensivdrittel der Vorarlberger fest. Logan Roe machte mit einem Schuss aus dem Hinterraum auf sich aufmerksam, Madlener ließ abprallen, woraufhin Shawn St-Amant zum Nachschuss kam, diesen jedoch deutlich verzog. Auch die Hausherren kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten, die Rasmus Tirronen mit starken Paraden vereitelte. Cole Gallant feuerte in Richtung Linzer Kasten, der Schuss wurde noch unangenehm abgefälscht, Tirronen verhinderte jedoch den Ausgleich. In den letzten Minuten warfen die Pioneers noch einmal alles nach vorne, um das 1:1 zu erzwingen. Michael Kernberger visierte von der rechten Seite das kurze Eck an, fand jedoch erneut in Tirronen seinen Meister. Etwa zwei Minuten vor dem Ende ging Madlener für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Statt des erhofften Ausgleichs kassierten die Pioneers jedoch den zweiten Gegentreffer. Graham Knott kam in der neutralen Zone an die Scheibe, fackelte nicht lange und zog direkt in Richtung Empty Net ab, 2:0 (59. Minute). Damit feierten die Linzer einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze. Nach dem Sieg in Feldkirch wartet ein Doppelwochenende auf Brian Lebler und Co. Am Freitag fordern die Stahlstädter die Vienna Capitals, bevor sie zwei Tage später zum letzten Family-Sonntag gegen Laibach laden. Tickets für beide Matches in der Linz AG Eisarena sind online unter tickets.blackwings.at sowie an der Abendkasse erhältlich.
Graham Knott macht den Deckel drauf
Nach dem Sieg in Feldkirch wartet ein Doppelwochenende auf Brian Lebler und Co. Am Freitag fordern die Stahlstädter die Vienna Capitals, bevor sie zwei Tage später zum letzten Family-Sonntag gegen Laibach laden. Tickets für beide Matches in der Linz AG Eisarena sind online unter tickets.blackwings.at sowie an der Abendkasse erhältlich.
