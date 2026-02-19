Black Wings starten mit Sieg aus der Olympia-Pause

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz konnten sich auswärts in Feldkirch mit einem 2:0 durchsetzen und drei wichtige Punkte mit in die Stahlstadt nehmen.

Bis in die 39. Minute gestaltete sich das Spiel torlos. Ein Treffer von Christoph Tialler und ein Empty-Net-Goal von Graham Knott sicherten den Linzern schließlich den Sieg.

Pioneers Vorarlberg – Steinbach Black Wings Linz 0:2 (0:0, 0:1 0:1)

Torschützen: 0:1 Christoph Tialler (40. Min), 0:2 Graham Knott (59. Min/ EN)

Mit kleinen personellen Änderungen ging es für die Stahlstädter am Mittwochabend nach der 16-tägigen Olympia-Pause wieder mit dem Teambus auf Reisen. Im Spiel gegen die Pioneers Vorarlberg musste Head Coach Philipp Lukas auf drei seiner Stammspieler verzichten. Yohann Auvitu, der noch immer sein Heimatland in Mailand vertritt, Greg Moro, der krankheitsbedingt aussetzen muss und auch Henrik Neubauer, der sich eine Oberkörperverletzung zuzog. An dessen Stelle rückte Luka Maver wieder ins Line-Up zurück. Auf’s Eis wurden die Stahlstädter von Rasmus Tirronen geführt. In der zweiten Minute gab Graham Knott den ersten Warnschuss von der rechten Seite ab. Wenige Sekunden später ergab sich für die Stahlstädter bereits die zweite Chance. Gerd Kragl kam an die Scheibe und zielte auf David Madlener ab. Der Schuss ging aber knapp am Kasten vorbei. In der vierten Minute kam der erste Konter von Seiten der Vorarlberger und Casey Dornbach kämpfte sich nach vorne durch, doch Luka Maver war zur Stelle und schnappte die Scheibe weg. Kurz danach musste Ramon Schnetzer aufgrund eines Haltens gegen den Forward für zwei Minuten auf die Strafbank. Die Vorarlberger konnten sich über die zwei Minuten retten, ohne einen Treffer zu kassieren. Drei Minuten danach ergatterte Emilio Romig die Scheibe, konnte sich aber nicht gegen Madlener durchsetzen und der Goalie hielt den Puck im langen Eck. In der 9. Minute war es Travis Barron, der vor dem Tor auf der rechten Seite links auf Brian Lebler ablegte. Der Kapitän schloss auf den Feldkirchner Tormann ab, konnte ihn aber ebenfalls nicht überwinden. Eine Minute danach ergab sich eine Gelegenheit für die Hausherren. Eric Florchuk brachte das Gerät zu Rasmus Tirronen nach vorne, doch der Goalie brachte die Fanghand rechtzeitig nach oben. Kurz darauf verlagerte sich das Spiel wieder auf die andere Seite und Graham Knott war am Zug. Er legte auf Ryan MacKinnon in der Mitte ab, doch dessen Schuss geriet zu zentral und stellte für den Vorarlberger Schlussmann kein Problem dar. In der 15. Minute mussten die Linzer auf einen Mann verzichten nachdem Graham Knott aufgrund eines Beinstellens auf die Strafbank musste. Die Pioneers konnten sich kurz im Angriff festsetzen, doch Collin Adams verfehlte den Puck beim Abschluss und gab die Scheibe an die Stahlstädter ab. Diese konnten sich abermals im Penalty Killing beweisen. Die Hausherren brachten zwei Minuten vor der ersten Pause das Spiel wieder in ihr Drittel und Collin Adams traf bei seinem Abschluss nur die Stange. Eine Minute danach verabschiedeten sich die beiden Mannschaften mit dem 0:0 in den ersten Kabinengang des Abends.