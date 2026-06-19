Black Wings sichern sich auch Philipp Wimmer

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz bauen ihren einheimischen Stamm für die kommende Spielzeit weiter vielversprechend aus.

Mit dem 24-Jährigen Philipp Wimmer eisen die Oberösterreicher einen Nationalteam-Verteidiger, mit vier Meistertiteln aus Salzburg zu sich in die Stahlstadt.

Die ersten Schritte seiner noch jungen Karriere machte der gebürtige Wiener in seiner Heimatstadt bei den Vienna Young Tigers in der österreichischen Jugendliga. Mit 16 Jahren wechselte er in die Red Bull Akademie, wo er die Altersklassen U18, U20 und schließlich die Alps Hockey League durchlief. In der Saison 2019/20 absolvierte er seine ersten vier Spiele in der zweithöchsten Spielklasse und konnte sich dabei mit einem eigenen Treffer in die Scorerliste eintragen. In der darauffolgenden Meisterschaft etablierte er sich als fixer Bestandteil der Mannschaft und erreichte gemeinsam mit dem Nachwuchsteam die Pre-Playoffs, in denen man sich schließlich den Wipptal Broncos geschlagen geben musste. In derselben Spielzeit feierte Wimmer am 3. Dezember 2021 gegen Innsbruck sein Debüt in der win2day ICE Hockey League. Dabei gelang ihm bei seinem allerersten Einsatz gleich ein Treffer, mit dem er sein Potenzial auf Anhieb unter Beweis stellte. Ab der Spielzeit 2021/22 zählte der Verteidiger fest zum Kader der Eisbullen in der höchsten Spielklasse und erlebte den unangefochtenen Lauf von vier Meistertiteln in Serie somit hautnah mit. Insgesamt bestritt der Linksschütze 105 Einsätze für den Liga-Krösus und beteiligte 22-mal (5 Treffer) direkt an einem Tor.

Noch erfolgreicher lief es für den erst 24-Jährigen in seiner jungen Karriere international. Seine Gardemaße von 1,95 Metern und 96 Kilogramm durfte er bereits in 45 Spielen für die österreichische Nationalmannschaft einsetzen. 2022 und 2023 vertrat er sein Heimatland bei allen Spielen der A-Weltmeisterschaft in Finnland. Für die neue Saison 2026/27 forcierte Philipp Wimmer, trotz bestehendem Vertrag, einen Wechsel an die Untere Donaulände. Dort wird der Verteidiger künftig mit der Rückennummer 28 für die Steinbach Black Wings Linz auf das Eis gehen.

Hard Facts:

Name: Philipp Wimmer

Position: Stürmer

Rückennummer: 28

Nationalität: Österreich

Alter: 24 Jahre

Geburtstag: 13.12.2001

Größe: 195 cm

Gewicht: 95 kg

Schusshand: links

Letzter Verein: EC Red Bull Salzburg

Nach seiner Auszeichnung mit der Ron Kennedy Trophy bei den Haien endete sein Durchbruch in der heimischen Spielklasse aus disziplinären Gründen zunächst. Über Frankreich, wo er mit Angers wieder als Torschützenkönig, mit 60 Punkten (36 Tore) sowie dem Meistertitel auf sich aufmerksam machte, arbeitete sich Shaw zurück. Der mittlerweile 33-jährige, werdende Familienvater überzeugte anschließend in Budapest und führte sein Team als Kapitän an. Mit 19 Treffern und 31 Assists avancierte er beim Liga-Neuling im Vorjahr wieder zu einem der begehrtesten Offensivspieler der heimischen Meisterschaft.

Zur neuen Saison bringt Brady Shaw seine geballte Torgefahr für die Steinbach Black Wings Linz aufs Eis. Seinen vollen Fokus auf diese Aufgabe unterstrich die neue Nummer 12 mit einer vertraglich festgelegten Zusatzvereinbarung, die darüber hinaus eine vereinseitige Verlängerung beinhaltet. Damit beenden die Linzer vorerst ihre Kaderplanungen für Transferkartenspieler im Sturm und schöpfen das mögliche Kontingent an Legionären vor dem Liga-Start bewusst nicht aus.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Philipp Wimmer @ Elite Prospects

Stimmen

Philipp Wimmer: Ich blicke sehr dankbar auf meine lange und erfolgreiche Zeit in Salzburg, sehe für mich aber den nächsten Schritt in meiner Karriere. Für mich war völlig klar, dass Linz und das Team von Philipp Lukas dafür die beste Adresse ist und ich wollte daher unbedingt hierher. Die Stimmung und die einzigartigen Fans noch dazu. Da bekommt man selbst in Salzburg als Heimteam eine Gänsehaut. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und kann es kaum erwarten, persönlich und als Team nach dem schwierigen Jahr wieder anzugreifen.

Philipp Wimmer ist einer der vielversprechendsten heimischen Verteidiger. Dies hat er in Salzburg und im Nationalteam bereits mehrfach unter Beweis gestellt, erhielt in den entscheidenden Momenten jedoch noch nicht das entsprechende Vertrauen. Wir sind überzeugt, dass er bei uns deutlich mehr Verantwortung übernehmen kann. Es freut uns sehr, dass er selbst aktiv den Wechsel von einer Top-Adresse zu uns angestrebt hat und mit uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte.

Head Coach Philipp Lukas: Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen, anstatt von Beginn an einen zusätzlichen Import-Spieler zu verpflichten. Uns ist bewusst, dass unsere österreichische Philosophie auf den ersten Blick ein gewisses Risiko darstellen kann, da Spieler in Rollen hineinwachsen, die sie bisher nur selten oder gar nicht ausfüllen durften. Genau diese Erfahrungen und Chancen benötigen sie jedoch, um sich langfristig auf diesem Niveau zu etablieren. Deshalb wollen wir ihnen genau jene Möglichkeiten bieten, die andernorts oft nur schwer zu bekommen sind. Gleichzeitig bleiben wir flexibel und können jederzeit reagieren. Wir halten uns alle Optionen offen, falls es der Saisonverlauf erforderlich macht.

Kader Saison 2026/27 (Stand 19. Juni 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler, Paul Eder

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu, Travis Barron, Luka Maver

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier, Kyle Topping, Luca Erne, Brady Shaw, Philipp Wimmer

211 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro