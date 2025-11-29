ICEHL: Black Wings ringen auswärts Villach nieder, Bozen gewinnt das Brenner-Derby

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz gewinnen ein spannendes Duell in Villach mit 5:4 in der Verlängerung.

Nachdem die Linzer effizient in Führung gehen, müssen sie erneut aufgrund vieler Strafen, zweimal einen Rückstand ausgleichen. In der Overtime bleiben die Oberösterreicher zum vierten Mal Sieger und erobern zwei wichtige Punkte.

EC iDM Wärmepumpen VSV – Steinbach Black Wings Linz 4:5 n.V. (0:2, 3:1, 1:1. 0:1)

Torschützen: 1:2 Nikita Scherback (23. Min), 2:2 Adam Helewka (28. Min / PP), 3:2 Dylan Macpherson (37. Min / PP), 4:3 Adam Helewka (53. Min) bzw. 0:1 Shawn St-Amant (2. Min), 0:2 Graham Knott (7. Min), 3:3 Shawn St-Amant (37. Min), 4:4 Ken Ograjensek (56. Min), 4:5 Graham Knott (63. Min)

Zum Auftakt ihres harten Auswärtswochenendes gastierten die Steinbach Black Wings Linz am Freitagabend beim VSV. Bei den Villachern, die sich nur wenige Stunden vor dem Duell von ihrem Head Coach Tray Tuomie getrennt hatten, mussten die Oberösterreicher weiterhin einige personelle Ausfälle hinnehmen. So durfte Tim Geifes ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein wieder wichtige Spielpraxis sammeln und gleich mit seinen Teamkollegen über den perfekten Start jubeln. Logan Roe zog nach eineinhalb Minuten aus der Distanz ab und brachte Joe Cannata zum Nachfassen. Der Goalie musste zur Mitte prallen lassen, wo Shawn St-Amant heran rauschte und die Scheibe zum 1:0 für die Gäste über die Linie drückte. Der VSV antwortete bestimmend und übernahm in den Anfangsminuten das Spielgeschehen, doch erneut waren es die Gäste, die ihre eiskalte Effizienz fortsetzten. Nach einer Eroberung in der eigenen Zone startete Graham Knott den Konter. Dabei wurde der Stürmer eigentlich weit auf die linke Seite abgedrängt, nahm dennoch den Abschluss und schickte den Puck durch die Hosenträger von Cannata zum 2:0.

Die Adler reagierten abermals druckvoll und kamen zweimal gefährlich vor das Linzer Tor. Aus kurzer Distanz zog Nikita Scherback gefährlich ab, doch Tirronen entschärfte den Versuch der Kärntner auf den Anschlusstreffer. Der Druck der Hausherren wurde größer und nach einem Weitschuss, den Tirronen sicher parierte, war er in der 13. Minute erneut richtig gefordert. Bei einem Gegenangriff legte Wallenta zurück auf Scherback, der mit einem wuchtigen Schuss den Rebound erzwang. Kevin Hancock nahm diesen vom linken Bullykreis direkt ab, traf damit allerdings nur das Außennetz. Aus dieser Umklammerung arbeiteten sich die dritte und vierte Formation mit jeweils druckvollen Shifts. Julian Pusnik rotierte an der Bande gut und löste sich von seinen Gegenspielern. Schließlich legte der Kärntner zur Mitte auf Collins ab, dessen Direktabnahme das Tor jedoch knapp verfehlte. Zwei Minuten vor dem ersten Seitenwechsel ergatterten die Stahlstädter ihre erste Überzahl. In dieser taten sich die Gäste zunächst schwer, in ihre Formation zu finden, schrammten dann aber plötzlich haarscharf am dritten Treffer vorbei. Nach einer Hereingabe von Würschl stocherten zwei Stürmer energisch nach, doch mit aller Kraft kratzte der VSV den Puck von der Linie und rettete sich so in die Pause.

Black Wings bringen sich erneut um guten Start

Es ging in den Mittelabschnitt, und dieser begann bereits nach sieben Sekunden mit einer ersten Strafe gegen Brian Lebler. Die Adler belagerten das Drittel der Linzer und schlossen zweimal durch Adam Helewka gefährlich ab. Die Oberösterreicher mühten sich durch die zwei Minuten und hatten – wie schon in den letzten Partien – Pech. Genau in dem Moment, als der Linzer Kapitän die Tür der Kühlbox aufschob, schlug Villach zu: Nikita Scherback zog an den linken Hashmarks einen Handgelenksschuss in perfekter Höhe über die Fanghand und stellte aus Sicht der Gastgeber auf 1:2 (23. Minute). Die Steinbach Black Wings versuchten auf der Gegenseite schnell wieder vorzulegen und kamen über zwei Weitschüsse vor das Tor. Kurzzeitig lag der Puck frei im Slot, es fand sich jedoch kein Abnehmer für den Nachschuss. In der 25. Minute ging das Team von Head Coach Philipp Lukas ein zweites Mal mit einem Mann mehr auf das Eis. Doch erneut taten sich die Linzer im Aufbau schwer. Einzig Travis Barron erhielt auf der rechten Seite ein Zuspiel, verfehlte den Onetimer dabei jedoch. Auf dem Rückweg zeigte sich der Angreifer dann ungeschickt und wurde wegen Behinderung auf die Strafbank geschickt. Das sollte sich ein weiteres Mal rächen – Villach glich die Partie aus. Adam Helewka setzte sich aus der neutralen Zone kommend im Alleingang hinter das Tor von Tirronen durch. Hinterlistig zielte er auf den Schlittschuh des Goalies, von wo aus das Spielgerät zum 2:2 über die Linie sprang (29. Minute).

Damit starteten beide Teams zur Halbzeit wieder von vorne und legten plötzlich an Tempo zu. Graham Knott war es, der in der 34. Minute herrlich durchtänzelte: Nach vier schnellen Schritten aus der neutralen Zone war der Kanadier alleine durch, scheiterte jedoch mit seinem Abschluss. Im Gegenzug kam John Hughes ebenfalls zur Riesenchance im Breakaway. Doch Rasmus Tirronen blieb ruhig und ging im Eins-gegen-Eins als Sieger hervor. Nur einen Wechsel später entwischte Luis Lindner erneut ein Angreifer und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Erneut musste sich das Penaltykilling der Oberösterreicher geschlagen geben und den erstmaligen Rückstand hinnehmen. Nachdem die Adler wieder Druck erzeugten, zog Dylan MacPherson von der blauen Linie ab und erzielte das 3:2. Wie schon gegen Bozen schien den Steinbach Black Wings das Match zu entgleiten. Dieses Mal folgte jedoch die wichtige Antwort: Nur eine halbe Minute später gewann Graham Knott im Angriff das Bully, Shawn St-Amant hämmerte auf das Spielgerät und versenkte es zum 3:3 ins Kreuzeck (37. Minute).

Ograjensek rettet die Overtime

Mit dem spannenden Unentschieden gingen beide Mannschaften in die letzten 20 Minuten. Dort initiierte St-Amant den ersten Angriff und wurde dabei regelwidrig von den Beinen geholt. Doch auch im dritten Powerplay des Abends sorgten die Stahlstädter kaum für Gefahr und ließen diese Möglichkeit erneut ungenutzt verstreichen. Das Spiel wurde nun deutlich umkämpfter, und immer wieder wurden Aufbauversuche auf beiden Seiten frühzeitig gestört. Erst knapp zehn Minuten vor dem Ende wurde es vor dem Tor wieder gefährlich – und zwar so richtig. Steven Strong rückte tief in den Slot der Linzer vor und kam völlig frei zum Schuss. Zum Glück für die Gäste zielte der Verteidiger jedoch zu zentral, und Tirronen packte entschlossen zu. Villach wurde anschließend wieder aktiver und drängte auf die Entscheidung. In der 53. Minute waren die Linzer im eigenen Drittel orientierungslos, was die Adler zu ihren Gunsten nutzten. Nach einem Seitenwechsel stand Adam Helewka viel zu frei und musste nur noch in die große Lücke am rechten Pfosten zum 4:3 einschieben. Doch erneut schlugen die Steinbach Black Wings nur zwei Minuten später zurück. Patrick Söllinger hielt einen Befreiungsschlag der Kärntner im Drittel. Barron eroberte die Scheibe, legte in die Mitte zu Ken Ograjensek, der mit einem mächtigen Schuss das 4:4 erzielte (56. Minute). Vor der Schlussirene folgte jedoch noch eine Bewährungsprobe, denn nach einem Boarding von Barron mussten die Oberösterreicher erneut in Unterzahl agieren. Die Villacher Stadthalle bebte, doch mit vereinten Kräften überstanden die Steinbach Black Wings diese entscheidende Phase bis zur 60. Minute.

Graham Knott staubt zum Sieg ab

So ging es in die Overtime, die mit einem Powerplay für die Gäste begann. Doch auch dieser numerische Vorteil sollte für die Stahlstädter ohne Erfolg bleiben. Nachdem St-Amant einen Pass direkt vor Connata knapp verfehlte, verhinderten weitere Ungenauigkeiten eine Entscheidung. Die Villacher wieder vollzählig, kamen sie nach einer Deflection von Hutchinson zur Riesenchance auf den Gamewinner – doch Tirronen rettete im letzten Moment. Beide Teams duellierten sich im Drei-gegen-Drei weiter um den entscheidenden Fehler. Diesen nutzte schließlich Luis Lindner nach einem gewonnenen Zweikampf und lief alleine auf den Konter zu. Zwar entschied Connata dieses Duell zunächst für sich, doch die freiliegende Scheibe schnappte sich Graham Knott, der zum 5:4-Gamewinner für die Linzer einschob.

Am kommenden Sonntag wartet auf die Steinbach Black Wings Linz das nächste harte Auswärtsmatch in Graz. Anschließend laden die Oberösterreicher beim Nikolo Special zu drei Heimspielen in der ersten Dezemberwoche. Tickets sind online unter tickets.blackwings.at sowie an der Abendkasse erhältlich.

Das Brenner-Derby bleibt weiterhin weiß-rot – Innsbruck mit 2:1 geschlagen

Bozen. (PM HCB) Zweiter Sieg in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der in der Sparkasse Arena den HC TIWAG Innsbruck mit 2:1 besiegt und damit das siebte Brenner-Derby in Serie gewinnt.

Es war ein umkämpftes Match, in dem die Weiß-Roten mehrere Torchancen ungenutzt ließen, es aber dennoch schafften, den anfänglichen Rückstand dank der Treffer von Bradley und Gersich zu drehen. Drei wichtige Punkte, mit denen Frank und Co. den vierten Tabellenplatz fünf Punkte vor dem VSV behaupten und weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe bleiben: Die Tabellenspitze, gehalten von Graz und dem Pustertal, ist nur vier Punkte entfernt. Am Sonntag um 16:00 Uhr steht – ebenfalls in der Sparkasse Arena – das Duell gegen die Vienna Capitals auf dem Programm, im Rahmen des „Marlene Family Day“.

Der Spielverlauf: Coach Kleinendorst kann Brunner wieder ins Lineup aufnehmen, während Barberio und Di Perna weiterhin verletzt fehlen.

Ein verhaltener Start der Weiß-Roten, die sofort bei einer Aktion über Owre und Benker in Gefahr geraten: Der Schuss des Schweden geht nur knapp daneben. Genau nach sieben Minuten geht Innsbruck in Führung: Verwirrung in der neutralen Zone, Klassek nutzt dies, bringt die Scheibe ins Angriffsdrittel und trifft mit einem präzisen Schuss in den Winkel. Die Foxes versuchen, das Tempo zu erhöhen, doch McClure und Bradley kommen nur nahe an den Ausgleich. Im ersten Powerplay des Abends bietet sich dann die große Chance zum 1:1 für Frigo, der jedoch die perfekte Vorlage von Schneider nicht verwerten kann.

Ein ganz anderes Bozen zeigt sich im zweiten Drittel. Auch dank mehrerer Powerplays übernehmen die Foxes entschlossen die Kontrolle über das Spiel: Vernon hält alles, was geht – bis zur 29. Minute, als Bradley im doppelten Überzahlspiel den Ausgleich erzielt und Schneiders Assist verwertet. Nachdem Pollock den Pfosten trifft und die Weiß-Roten das erste Innsbrucker Powerplay des Abends entschärfen, gelingt ihnen in der 34. Minute auch die Führung: Ein perfekt vorgetragener Spielzug von Pollock, Gazley und Gersich, der die Scheibe nur noch zum 2:1 einschieben muss. Innsbruck versucht zu reagieren, ohne jedoch Vallini ernsthaft zu prüfen. Kurz vor Drittelende vergeben die Hausherren das 3:1, als Gildon im Eins-gegen-Eins Vernon nicht bezwingen kann.

Die Foxes geraten zu Beginn des dritten Drittels kurz ins Wanken, als eine unübersichtliche Situation vor dem Tor Eingreifen von Vallini, Valentine und dem Pfosten erfordert. Am generellen Spielverlauf ändert sich jedoch nichts: Bozen dominiert und vergibt mehrere Chancen auf den dritten Treffer – darunter eine riesige Gelegenheit von Schneider, der nach einem Zuspiel von McClure einen 2-gegen-1 nicht verwertet. Die Weiß-Roten lassen ein weiteres Powerplay ungenutzt und müssen bei einem Innsbrucker Konter auf einen starken Vallini vertrauen. In der Schlussphase setzt Innsbruck den sechsten Feldspieler ein, doch Sekunden vor der Sirene erzielt Bradley das 3:1: das Tor wurde jedoch nach dem Spiel aberkannt, da die Spielzeit auf der Uhr bereits abgelaufen war.

HCB Südtirol Alperia – HC TIWAG Innsbruck 2 – 1 [0-1; 2-0; 0-0]

Tore: 07:00 Stefan Klassek (0-1); 28:14 Matt Bradley PP2 (1-1); 33:34 Shane Gersich (2-1)

Torschüsse: 46-19

Strafminuten: 6-28

Schiedsrichter: Nikolic M., Piragic / Fleischmann, Pardatscher

Zuschauer: 2.760

Knappe Overtime-Niederlage in Bruneck

Bruneck. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verlieren gegen den Tabellenzweiten HC Falkensteiner Pustertal am Freitagabend nach Overtime mit 1:2. Carter Souch bringt die Wiener in der neunten Minute in Führung.

Ein unglücklich abgefälschter Schuss durch Luca Zanatta schlägt hinter Caps-Goalie Evan Cowley zum Ausgleich ein (18.). Nach zwei torlosen Spielabschnitten fällt die Entscheidung in der Overtime. Leon Wallner trifft in der 63. Minute die Querlatte, für den Heimsieg der Wölfe sorgt Henry Bowlby 26 Sekunden vor Schluss (65.). Die Capitals, die einen Punkt aus Bruneck mitnehmen, sind am Sonntag beim HCB Südtirol Alperia zu Gast (16.00 Uhr).

Caps-Head-Coach Kevin Constantine setzte auf dasselbe Personal wie am Mittwoch beim 3:1-Heimsieg über Hydro Fehérvár AV19. Langzeitverletzt fehlten Senna Peeters, Marco Richter, Maximilian Theirich und Sebastian Wraneschitz. Im Tor begann abermals Evan Cowley, der erneut eine gute Leistung darbieten sollte. Die Capitals kamen im ersten Drittel mit viel Schwung aus der Kabine, konnten HCP-Goalie Eddie Pasquale aber nicht gefährden. Auf der anderen Seite fand Alex Ierullo in der fünften Minute die erste gute Möglichkeit vor, beförderte den Puck aber nur an das Außennetz. Tommy Purdeller wurde kurz darauf mit einer Zweiminutenstrafe wegen eines Stockschlags belegt. Die Capitals konnten aus der anschließenden Überzahlsituation aber kein Kapital schlagen. In der neunten Minute gingen die Wiener allerdings in Führung. Leon Wallner fing einen Pass von Adam Almquist im Drittel der Hausherren ab. Carter Souch zimmerte den Puck nach dem Zuspiel ansatzlos unter die Latte (9.). In den folgenden Minuten zeigte sich der Charakter, den dieses Spiel im weiteren Verlauf haben sollte. Beide Teams verhinderten weitgehend Großchancen. In der 16. Minute verloren die Capitals Benjamin Lanzinger. Der gebürtige Villacher wurde bei einem Schuss hart von Jonathon Blum gecheckt. Der HCP-Verteidiger traf dabei wohl auch den Kopf des Caps-Angreifers, dem wahrscheinlich eine längere Zwangspause bevorsteht. Eine Strafe wurde dafür nicht ausgesprochen. In der 18. Minute bringt Cole Hults den Puck zum 18-jährigen Lukas Zach-Kiesling. Pasquale wäre beinahe vom Abschluss des jungen Caps-Angreifers überrascht worden, parierte aber letztendlich. Kurz darauf fiel wie aus dem Nichts der Ausgleichstreffer. Luca Zanatta gab an der blauen Linie einen hohen Schuss ab, der Linden Vey, der vor dem Tor in einen Zweikampf mit JC Lipon verwickelt war, traf. Die Scheibe wurde abgefälscht, Cowley hatte keine Abwehrmöglichkeit (18.). Drei Sekunden vor Drittelende wurde Austin Osmanski mit einer Zweiminutenstrafe wegen Behinderung belegt.

In diesem Powerplay wurde nur ein Schuss von Simon Bourque ansatzweise gefährlich, Pustertal hielt sich wieder schadlos. Großchancen waren in weiterer Folge wieder Mangelware. In der 29. Minute wurde Almquist wegen Beinstellens gegen Souch bestraft. Die Caps kamen in Überzahl nun besser in Fahrt, die Offensivbemühungen wurden allerdings im Keim erstickt, da Mitch Hults 36 Sekunden vor Ablauf des Powerplays wegen Behinderung für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde. Weder im Vier-gegen-Vier, noch im anschließenden Pustertal-Powerplay wurde es für irgendein Tor gefährlich. Gegen Ende des zweiten Drittels übernahmen die Hausherren die Initiative. Cowley musste sich gegen Lipon, Mikael Frycklund und Austin Rueschhoff auszeichnen. Auf der anderen Seite scheiterte Jérémy Grégoire in der 36. Minute an Landsmann Pasquale. In der 38. Minute tauschten Cole Hults und Purdeller Crosschecks aus und durften zwei Minuten lang auf der Strafbank darüber nachdenken. Kurz darauf rettete in Cowley in höchster Not. Nach einem Pass von Blum kam Cole Bardreau vor dem Caps-Goalie zum Abschluss. Dieser entschärfte die Situation allerdings.

In der 45. Minute wurde die nächste Strafe gegen die Capitals ausgesprochen. Armin Preiser musste wegen Beinstellens an Lipon in die Kühlbox. Erneut verteidigten die Caps in Unterzahl ganz stark, Sam Antonitsch konnte in Minute 45 nach einem Konter einen Abschluss lancieren. Henry Bowlby schlug Christof Kromp in der 48. Minute den Schläger aus der Hand und verursachte somit das nächste Caps-Powerplay. Dieses war nach 38 Sekunden wieder beendet, da Vey wegen Beinstellens ausgeschlossen wurde. Mitch Hults eroberte den Puck in der 49. Minute hinter dem gegnerischen Tor, Bourque kam nach Pass seines Teamkollegen aber nicht zum Torerfolg. In der 50. Minute waren die Pusterer wieder komplett, begingen in Überzahl aber eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Nach Veys Rückkehr machten die Capitals in Überzahl ordentlich Betrieb. Pasquale parierte gute Chancen durch Souch und Grégoire. 1:47 Minuten vor Ende des dritten Drittels kassierte Raphael Wolf wegen Haltens zwei Strafminuten. Bis auf einen ungefährlichen Distanzschuss kamen die Hausherren in Überzahl aber erneut nicht zu guten Möglichkeiten.

Lange passierte in der Overtime nicht sonderlich viel, in der 63. Minute fanden die Caps aber die Chance zum Sieg vor. Zane Franklin verzögerte vor Pasquale intelligent, spielte den Pass zu Leon Wallner, der aber nur die Querlatte traf. Kurz darauf wurde Bourque von Rueschhoff an einem Abschluss gehindert. Lipon kam an die abgelenkte Scheibe und fuhr auf Cowley zu, der im Eins-gegen-Eins siegreich blieb und sein Team im Spiel hielt. Cowley parierte in Minute 64 gegen Frycklund, auf der anderen Seite scheiterte Souch an Pasquales Schulter. 26 Sekunden vor Spielende sorgte Bowlby vor Cowley für die Entscheidung. Der HCP gab 29 Torschüsse ab, die Caps deren 23. Cowley beendete die Begegnung mit 27 Saves, was eine Fangquote von exakt 93 Prozent bedeutete.

Statement Kevin Constantine, Head-Coach der Vienna Capitals „Ich finde, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gespielt haben. Das erste Tor zu erzielen hat uns geholfen, dadurch haben wir besser ins Spiel gefunden, auch wenn wir noch im ersten Drittel den Ausgleich kassiert haben. Es wäre schön gewesen, wenn das Powerplay zugeschlagen hätte, vor allem im dritten Drittel hatten wir richtig gute Chancen. Die Torhüter beider Teams hatten einen soliden Abend. Wir mussten im Spielverlauf einige Strafen killen, das haben wir richtig gut gemacht. In der Overtime hatten beide Teams gute Möglichkeiten. Der eine oder andere unserer Spieler wird morgen noch an die vergebene Möglichkeit zur Entscheidung denken. Wir hätten durchaus auch gewinnen können. Wir müssen einen Weg finden, Auswärtsspiele zu gewinnen. Das war etwas, was wir uns für heute vorgenommen haben. Wir haben auch alles so umgesetzt, um einen Auswärtssieg einfahren zu können. Heute war es ein Punkt, wir müssen aber Wege finden, wie das zukünftig drei werden.“

HC Falkensteiner Pustertal – Vienna Capitals 2:1 n. OT. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Tore Pustertal: Luca Zanatta (18.), Henry Bowlby (65.)

Tor Capitals: Carter Souch (9.)

