Black Wings: NÃ¤chster StÃ¼rmer fÃ¤llt aus

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen einen weiteren personellen Rückschlag in ihrem Angriff verdauen. Henrik Neubauer fehlt den Linzern mit einer...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen einen weiteren personellen Rückschlag in ihrem Angriff verdauen.

Henrik Neubauer fehlt den Linzern mit einer Oberkörperverletzung voraussichtlich für vier Wochen.

Während der Großteil der Steinbach Black Wings dank der Länderspielpause Kraft für die intensive Phase in der win2day ICE Hockey League tanken konnte, waren vier Leistungsträger beim Deutschland Cup aktiv. Für Henrik Neubauer hat der Einsatz für rot-weiß-rot leider ein bitteres Nachspiel. Der Stürmer musste im zweiten Testspiel gegen Dänemark einen harten Zweikampf einstecken und klagte anschließend über Beschwerden im Oberkörperbereich. Nachdem der Austro-Schwede dennoch auch das dritte Match gegen Gastgeber Deutschland bestritt, folgte nach seiner Rückkehr in die Stahlstadt eine genauere Untersuchung im Krankenhaus. Bei dieser ergab nun die Einschätzung der Ärzte, dass Henrik Neubauer voraussichtlich für vier Wochen pausieren muss. Der Angreifer, der bisher zwei Treffer in 13 Spielen erzielen konnte, wird den Steinbach Black Wings somit erst rund um Weihnachten wieder zur Verfügung stehen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV