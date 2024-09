Black Wings: NÃ¤chster Schlager gegen wiedererstarkte Capitals

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz laden am morgigen Freitag erneut zum Schlagerspiel. Gegen den ewigen Rivalen aus der Hauptstadt kämpfen...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz laden am morgigen Freitag erneut zum Schlagerspiel.

Gegen den ewigen Rivalen aus der Hauptstadt kämpfen die Linzer gegen den nächsten harten Brocken, um die ersten Punkte in der neuen Meisterschaft.

Steinbach Black Wings Linz – spusu Vienna Capitals

Grunddurchgang, Runde 3, 19:15 Uhr, Linz AG Eisarena

Nach den beiden enttäuschenden Auftaktniederlagen gegen Bozen und den KAC geht es für die Stahlstädter bereits morgen Abend gegen die Vienna Capitals auf das Eis. Nachdem die letzte Saison nicht den Ansprüchen der Capitals entsprach und der Grunddurchgang nur auf dem 11. Platz abgeschlossen wurde, stellten sich die Hauptstädter dieses Jahr unter neuer Führung neu auf. Das Feuer bei den Capitals wurde so frisch entfacht und beim Saisonauftakt daheim gegen die Graz 99ers startete die Mannschaft von Head Coach Gerry Fleming mit starker Leistung, unterlag jedoch noch knapp mit 1:2. Am vergangenen Sonntag konnten sich die Wiener ihre ersten Punkte erspielen. Auswärts gegen den VSV erkämpften sich die Donaustädter einen 3:2 Sieg. Hauptakteur im Spiel gegen die Adler war wohl Caps-Goali Tyler Parks. Der US-Amerikaner wechselte mit dieser Saison zu den Capitals und konnte im Spiel gegen den VSV 32 Saves verzeichnen, was eine Fangquote von über 94% ergibt. Aber auch Parks Vorderleute konnten sich in Villach auszeichnen. Zweiter Neuzugang Jérémy Grégoire konnte sich, nach seinem Assist gegen die 99ers, mit einem Tor in die Scorerliste eintragen. Im letzten direkten Duell konnten sich die Capitals vergangene Spielzeit bei sich knapp mit einem 2:1 gegen die Steinbach Black Wings durchsetzen. Davor entschieden die Oberösterreicher alle drei Saisonduelle für sich, mit dem Highlight eines 8:1 Kantersieges in der Linz AG Eisarena Anfang Dezember.

Locker Room Update

Die Vorzeichen für das erstmalige Wiedersehen 2024/25 sind jedoch gänzlich andere. Nach dem verpatzten Heimauftakt blieb den Steinbach Black Wings nicht lange Zeit um durchzuschnaufen. Wie schon im Spiel gegen Bozen schien das gegnerische Tor, auch am Dienstag, wie vernagelt. In insgesamt 41 Schüsse auf den gegnerischen Kasten, in den vergangenen beiden Partien, gelang den Oberösterreichern noch kein einziger Treffer. Dies soll sich morgen ändern. In der Kabine an der Unteren Donaulände wurde diese Ineffizienz jedoch nicht als Ausrede hergenommen. In der gemeinsamen Aufarbeitung am Donnerstagvormittag sprachen die Stahlstädter selbstkritisch davon, dass die eingebrachte Leistung noch weg von eigenen Ansprüchen liegt.

Linzer laden zum Goalie Day

Die Vorzeichen für das erstmalige Wiedersehen 2024/25 sind jedoch gänzlich andere. Nach dem verpatzten Heimauftakt blieb den Steinbach Black Wings nicht lange Zeit, um durchzuschnaufen. Wie schon im Spiel gegen Bozen schien das gegnerische Tor auch am Dienstag wie vernagelt. Bei insgesamt 41 Schüssen auf den gegnerischen Kasten, in den vergangenen beiden Partien, gelang den Oberösterreichern noch kein einziger Treffer. In der Kabine an der Unteren Donaulände wurde diese Ineffizienz jedoch nicht als Ausrede hergenommen. In der gemeinsamen Aufarbeitung am Donnerstagvormittag sprachen die Stahlstädter selbstkritisch davon, dass die gesamte eingebrachte Leistung noch entfernt von den eigenen Ansprüchen liegt. Dementsprechend deutlich fiel die Videoanalyse zahlreicher Spielszenen aus. Im Anschluss bereiteten sich die Linzer im Abschlusstraining auf dem Eis für das morgige Duell vor. In diesem wird Thomas Höneckl die Steinbach Black Wings im Tor anführen.

Infos zum Dauerkarten-Eingang

Bei den letzten beiden Heimspielen wurde ein neuer Ablauf für Dauerkarten-Besitzer getestet, welcher für alle Seiten oganisatorische Vorteile hätte schaffen sollen. Nach eindeutigem Feedback wird jedoch am Einlass aus der Vergangeheit festgehalten. Alle Inhaber eines Abos gelangen ab dem morgigen Heimspiel wieder über den Stiegenaufgang direkt beim Haupteingang eine Stunde vor Spielbeginn auf ihre Plätze. Alle weiteren Eingänge für Tageskarten-Gäste öffnen 45 Minuten vor dem Face-Off. Das Foyer und der Außenbereich Richtung Parkbad ist für alle Fans 90 Minuten vorher zugänglich.

Tickets für das Heimspiel sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

Stimmen:

Head Coach Philipp Lukas: Wir blättern um und haben morgen die nächste Challenge. Unsere größte Challenge ist es, zu unserer Leistung zu finden, denn da waren wir weit weg davon. Man muss unseren Compete ansprechen, denn der war bisher nicht dort, wo ich unsere Mannschaft schon gesehen habe. Dort müssen wir hin. Wir sind hier, um unsere Arbeitsschuhe anzuziehen und Gemma. Es gibt kein Abwarten mehr. Ich erwarte eine starke Mannschaft aus Wien, aber der Fokus ist auf uns. Ich erwarte von uns eine andere Mannschaft, auch wenn das nicht von einem Tag auf den anderen geht. Das ist mir klar, aber gewisse Dinge müssen einfach da sein.

Marcel Witting Wir können nicht in der Vergangenheit schwelgen und müssen jetzt voll attackieren. Es ist viel mehr als nur das Toreschießen. Wenn du in dieser Liga gewinnen willst, musst du alles richtig machen. Zurzeit machen wir einfach zu viele Fehler. Man kommt nur durch harte Arbeit aus so einer Situation heraus. Es ist gut, dass es gleich weitergeht und wir nicht lange Zeit haben, um zu überlegen. Wir haben besprochen, was wir zu tun haben und werden morgen eine andere Mannschaft sein.