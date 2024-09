Black Wings mÃ¼ssen lange auf Romig verzichten

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen einen weiteren herben personellen Rückschlag für die neue Saison hinnehmen. Emil Romig muss aufgrund einer...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen einen weiteren herben personellen Rückschlag für die neue Saison hinnehmen.

Emil Romig muss aufgrund einer Schulterverletzung operiert werden und wird lange fehlen.

Es ist bereits die zweite Hiobsbotschaft, die die Steinbach Black Wings noch vor dem Beginn der neuen Meisterschaft in der win2day ICE Hockey League verkraften müssen. Nach Brodi Stuart, der am Knie operiert werden musste, muss sich nun auch Emil Romig einem medizinischen Eingriff unterziehen lassen. Der Stürmer hatte sich im Testspiel daheim gegen Budweis bei einem unscheinbaren Zweikampf verletzt. Nach genaueren Untersuchungen stellten die Ärzte einen Sehnenriss im Schulterbereich fest. Aufgrund der hohen Belastung in seinen Zweikämpfen ist eine sofortige Operation für den gebürtigen Wiener unumgänglich. Der Heilungsprozess ist dabei ein langer und zeitlich nicht genau abzusehen. Derzeitige Einschätzungen reichen von vier Monaten, bis hin zu einem Verpassen der gesamten Spielzeit 2024/25. Umso härter wird der Angreifer, der im Sommer einen Dreijahres-Vertrag unterschrieb, in Kürze während seiner Reha schuften und an seinem Comeback arbeiten.

Die Steinbach Black Wings wünschen Emil Romig eine rasche und vollständige Genesung und hoffen auf eine baldige Rückkehr ihrer Nummer 9 in den Spielbetrieb!