Black Wings mit weiteren Trennungen

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz haben sich im Zuge ihrer Kaderplanung für die neue Saison zu zwei weiteren Veränderungen entschieden.

Auch Logan Roe und Yohann Auvitu werden demnach nicht in die Stahlstadt zurückkehren.

Der Einschnitt in der sportlichen Planung für die kommende Saison in der win2day ICE Hockey League betrifft bei den Steinbach Black Wings Linz zwei weitere Legionärspositionen. Nach reiflicher Überlegung werden auch Logan Roe und Yohann Auvitu die Linzer verlassen.

Ersterer fungierte in den vergangenen vier Spielzeiten als unverzichtbarer Leader in der Abwehr der Oberösterreicher. Der US-Amerikaner entwickelte sich dabei zum Marathon-Mann und verpasste während seiner gesamten Zeit an der Unteren Donaulände lediglich ein einziges Pflichtspiel. In 222 Einsätzen in der heimischen Meisterschaft verbuchte der Linksschütze beeindruckende 135 direkte Torbeteiligungen und erzielte selbst 35 Treffer. Damit war der mittlerweile 34-Jährige ein zentraler Dreh- und Angelpunkt aus der eigenen Defensive heraus. Die in der abgelaufenen Saison anfällige Verteidigung der Stahlstädter ließ jedoch auch ihn mitunter ratlos zurück. Daher wird im Zuge der personellen Veränderungen in der anstehenden Transferzeit auch die Position im ersten Verteidigerpaar neu besetzt und Logan Roe erhält kein neues Vertragsangebot.

Das Engagement von Yohann Auvitu bleibt hingegen ein kurzes Kapitel. Der französische Nationalspieler verstärkte die Oberösterreicher nach zahlreichen Ausfällen rund um die Weihnachtszeit. Der Verteidiger absolvierte 21 Spiele und steuerte dabei 13 Assists sowie einen Treffer bei. Mit dem Ende April auslaufenden Kontrakt trennen sich die Wege auch mit dem Olympioniken vom Mailand.

Die Steinbach Black Wings Linz bedanken sich bei Logan Roe und Yohann Auvitu für ihren Einsatz und wünschen beiden nur das Beste für ihre Zukunft!