Black Wings mit weiteren Top-Gegnern in der Pre-Season – Tests gegen Bad Nauheim, Landshut und Straubing geplant

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings fixieren bei ihrer Vorbereitung auf die neue Saison 2023/24 in derwin2day ICE Hockey League drei weitere Testspiele.

Mit Slovan Bratislava, HC České Budějovice, und den Straubing Tigers warten dabei ausschließlich Top-Gegner.

Der Kalender der Steinbach Black Wings in Vorbereitung auf die neue Saison in der win2day ICEHockey League bekommt drei weitere Eckdaten. Als großes Highlight in der Linz AG Eisarenawartet dabei am 9. September das Traditionsduell mit den Straubing Tigers. Die Niederbayerngehören seit einigen Jahren zu den Lieblingsgegnern in der Pre-Season. Bereits zum zwölften Malseit 2011 kommt es eine Woche vor dem Start der neuen Meisterschaft zum Wiedersehen. Nachdem letztjährigen Aufeinandertreffen auf deutscher Eisfläche steigt das unter Fans beliebte Matchdieses Mal in der Stahlstadt. Dabei kommt die Mannschaft von Head Coach Tom Pokel als Viertelfinalist in der DEL und als Achtelfinalist in der Champions Hockey League an die Untere Donaulände.

Zwei weitere Auswärtstests

Zusätzlich zu diesem krönenden Abschluss der diesjährigen Pre-Season haben Head Coach PhilippLukas und sein Team auch den Auftakt ihrer acht Spiele umfassenden Vorbereitung festgelegt. Diesen bildet am 11. August das Auswärtsspiel beim slowakischen Traditionsklub Slovan Bratislava. Dabei kommt es nach dem Spielertausch Matt MacKenzie (nach Linz) und Matt Murphy (nach Bratislava) zu einem spannendem Wiedersehen und einem intensiven Kräftemessen mit dem Extra-Liga Champion von 2022. Knapp zwei Wochen später, am 31. August, reisen die Stahlstädter dann nach Tschechien. Mit dem HC České Budějovice wartet dabei nur knapp eineinhalb Autostundenentfernt, das nächste altbewährte Duell. Bereits zum zehnten Mal seit 2018, matchen sich die beiden Teams in einer Pre-Season. Nach zwei Niederlagen im Vorjahr haben Brian Lebler und Co. dabei noch eine Rechnung mit dem tschechischen Extraligisten zu begleichen.

Neben den insgesamt sechs bereits bekannten Testspielen werden für die zwei weiteren geplanten Auswärtsmatches aktuell letzte Details geklärt. Für die drei Heimspiele in der Vorbereitung haben Besitzer einer Dauerkarte wie gewohnt freien Eintritt. Der Start des Verkaufs für die neuen Saisonkarten beginnt dabei am morgigen Freitag, den 2. Juni ab 14 Uhr bei der Linz AG Eisarena oder online unter tickets.blackwings.at

Testspiele:

11. August, 18:00 Uhr in Bratislava (SVK):

Slovan Bratislava – Steinbach Black Wings

17. August, 19:15 Uhr, Linz AG Eisarena:

Steinbach Black Wings – HC Nove Zamky

25. August, 19:15 Uhr, Linz AG Eisarena:

EC Bad Nauheim – Steinbach Black Wings

27. August, 15 Uhr, in Landshut (DE):

EV Landshut – Steinbach Black Wings

31. August, 17:30 Uhr, in Budweis (CZE):

HC České Budějovice – Steinbach Black Wings

09. September, 17:00 Uhr, Linz AG Eisarena:

Steinbach Black Wings – Straubing Tigers

