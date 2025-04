Black Wings mit ersten Personal-Entscheidungen

Linz. (PM Black Wings) Die ersten Kaderentscheidungen nach dem Ende der Saison 2024/25 stehen fest.

Demnach verabschieden die Linzer sieben Kräfte aus der abgelaufenen Spielzeit beim Season Closing am kommenden Freitag in der Linz AG Eisarena.

Gut eine Woche ist es her, dass sich die Steinbach Black Wings im so bitteren siebten Spiel gegen Rekordmeister KAC von ihrer Saison 2024/25 verabschieden mussten. Trotz der Enttäuschung über das hauchdünne Verpassen einer Endspiel-Serie überwiegt bei den Stahlstädtern der Stolz auf eine unvergessliche Spielzeit. Diese wurde von der Mannschaft mit einem gemeinsamen Urlaub im Süden ordentlich gefeiert und anschließend mit den traditionellen Exit-Gesprächen des Trainerteams intensiv aufgearbeitet.

Head Coach und Sportlicher Leiter Philipp Lukas und sein Staff haben konkrete Pläne für den Blick in die Zukunft ausgearbeitet. Während ein wichtiger Stamm an Leistungsträgern noch gültige Arbeitspapiere für 2025/26 besitzt und bei einigen anderen bereits verlängert werden konnte, stehen vor dem traditionellen Season Closing am kommenden Freitag im VIP-Bereich der Linz AG Eisarena auch einige personelle Abgänge fest. Insgesamt werden demnach sieben Gesichter die Stahlstadt verlassen.

Raphael Wolf: Nach insgesamt fünf Jahren und mehr als 200 Einsätzen für die Oberösterreicher verabschiedet sich Raphael Wolf von den Steinbach Black Wings. In seiner Zeit an der Unteren Donaulände steuerte der Verteidiger 47 Punkte (8 Tore) bei und räumte mit 204 Strafminuten stets ordentlich vor dem eigenen Tor auf.

Ian Scheid: Der 29-jährige US-Amerikaner wechselte im letzten Sommer aus Deutschland nach Linz und absolvierte dort 61 von 62 Spielen. Nach 28 Punkten (3 Tore) in diesem Zeitraum erhält der Defender kein neues Vertragsangebot für die kommende Saison.

Brodi Stuart: Der aufopferungsvoll kämpfende Mittelstürmer etablierte sich nach seinem ersten Jahr in der Alps Hockey League, in drei Spielzeiten mit unermüdlichem Einsatz in der Kampfmannschaft. Mit seinem Gamewinner in Spiel 7 in der Verlängerung gegen Graz schoss der Kanadier die Stahlstädter ins Halbfinale. Nach reiflicher Überlegung wird die Nummer 11 in der Saison 2025/26 nicht mehr Teil der Oberösterreicher sein.

Marcel Witting: Der gebürtige Tiroler warf sich in seinem Jahr in Linz in gefühlt jeden einzelnen Schuss seiner Gegner. Damit behauptete sich der vierfache Meister mit dem KAC als unerlässlicher Arbeiter in der vierten Linie. Als wichtiger Teil der Kabine entschied sich der 29-Jährige jedoch, in seine Heimat zurückzukehren.

Niklas Bretschneider: Niklas Bretschneider wechselte 2020 vom College erstmals nach Österreich und feierte mit den Steinbach Black Wings sein Debüt in der höchsten Spielklasse. Dort absolvierte der Stürmer mehr als 250 Spiele und steuerte 36 Punkte (12 Tore) bei. Zuletzt durfte der flinke Angreifer über seinen ersten Treffer in der Post Season jubeln.

Nico Feldner: Der zweite Tiroler verbrachte die letzten beiden Spielzeiten in Linz und absolvierte knapp 100 Spiele in Schwarz, Orange und Petrol. Nach 46 Punkten (14 Tore) entschied sich der Stürmer für ein anderes Angebot aus der Liga.

Jakob Mitsch: Auch Jakob Mitsch kämpfte sich über die Alps Hockey League energisch in die Kampfmannschaft. In fünf Jahren durfte sich der stets gut gelaunte Burgenländer in knapp 170 Spielen beweisen und war in diesen immer einer der härtesten Arbeiter. Abseits des Eises schenkte er seinem Team mit einzigartiger Motivation stets wichtige Energie.

Die Steinbach Black Wings bedanken sich von Herzen bei Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner und Jakob Mitsch für ihren erbrachten Einsatz und wünschen allen nur das Beste für ihre private und sportliche Zukunft!

Kader Saison 2025/26 (Stand 9.04.25)

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV