Black Wings lotsen aufstrebenden Nationalspieler von den Haien nach Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings haben für die neue Saison 2023/24 das nächste Puzzleteil in ihrer Kaderplanung gesetzt und ihren Stamm an einheimischen Kräften erweitert.

Mit Nico Feldner wechselt ein aufstrebender österreichischer Stürmer zur neuen Spielzeit in die Stahlstadt und unterschreibt bis 2025.

Die Tiroler Spatzen haben es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell: Stürmer Nico Feldner wechselt zur neuen Spielzeit zu den Steinbach Black Wings. Der gebürtige Tiroler gehörte in den letzten beiden Jahren zu den großen Senkrechtstartern im Team des HC Innsbruck. Dort, wo der mittlerweile 24-Jährige die ersten Schritte am Eis machte, etablierte sich Feldner zuletzt als verlässlicher Scorer in der win2day ICE Hockey League. In 93 Einsätzen für den HCI zeigte der Flügelspieler in den ersten beiden Sturmlinien auf und erzielte 46 Punkte (19 Tore). Sein Debüt in der höchsten österreichischen Spielklasse feierte Feldner allerdings in der Saison 2018/19 in Salzburg. Dort genoss der 1,86 Meter große und 85 Kilogramm schwere Angreifer seit seinem 14. Lebensjahr die Ausbildung an der Red Bull Akademie und gewann mit der U18 und U20 die österreichische Meisterschaft.

Inzwischen stand Feldner bereits 182 Mal in der Bundesliga auf dem Eis und etablierte sich zudem in der österreichischen Nationalmannschaft. Als großes Highlight feierte der Linzer Neuzugang im vergangenen Jahr in Finnland seine ersten Auftritte bei einer A-Weltmeisterschaft. In der Auswahl von Roger Bader gelangen rot-weiß-rot damals sensationelle Erfolge gegen die USA und Tschechien, sowie im Anschluss der internationale Klassenerhalt. Um diesen wird Feldner auch in diesem Jahr wieder kämpfen und sich in den kommenden Wochen für seine zweite Einberufung nach Tampere empfehlen. Anschließend verleiht Nico Feldner dem Sturm der Steinbach Black Wings neuen Schwung. Mit der Rückennummer 74 läuft der Neuzugang mindestens die nächsten zwei Jahre in der Stahlstadt auf.

Aktueller Kader 2023/24:

Tor (2): Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl

Verteidigung (1): Gerd Kragl

Angriff (12): Brian Lebler, Emilio Romig, Brodi Stuart, Kilian Rappold, Shawn St-Amant, Andreas Kristler, Dennis Sticha, Graham Knott, Niklas Bretschneider, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Nico Feldner

Stimmen:

Nico Feldner: „Linz ist eine Top-Adresse und ich wollte unbedingt die Möglichkeit nutzen, unter Philipp Lukas meine nächsten Schritte zu machen. Ich will auf meinen Leistungen der letzten Saisonen weiter aufbauen und noch viel dazu lernen. Ich freue mich schon sehr darauf die Fans und den Verein so richtig kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam einige schöne Abende und viele Siege in der Linz AG Eisarena feiern werden.“

