Black Wings Linz halten ihren Top-TorschÃ¼tzen Brian Lebler

Linz. (PM Black Wings) Die Black Wings können sich mit dem besten Torschützen – nach dem Grunddurchgang der letzten Saison – einigen und Brian Lebler für die nächsten drei Saisonen unter Vertrag nehmen.

Im Meisterjahr 2011/12 holten die Stahlstädter Brian an die Untere Donaulände und nun, 9 Saisonen (ein kurzer Abstecher in Ingoldstadt nicht eingerechnet) später, stehen ihm weitere drei Jahre in Linz bevor. In seinen 9 Spielzeiten bei den Black Wings erzielte Brian Lebler 7-mal mehr als 30 Tore – eine Leistung, die seinen Stellenwert eindrucksvoll unterstreicht.

„Linz ist für meine Familie und mich zur Heimat geworden. Ich freue mich auf die nächste Saison, besonders auf die Rückkehr der Fans und die Stimmung in der Halle. Die letzte Saison war für alle schwierig, aber ich bin zuversichtlich, dass es Linz gelingt, sich nicht nur in der Tabelle wieder an die Spitze zu bringen, sondern auch die Gemeinschaft wieder zu stärken. Ich möchte offensiv führend dem Team helfen, zu wachsen und zu gewinnen.“ – Brian Lebler

„Ich hatte seit dem Ende der Saison mit Brian einen sehr engen Kontakt und weiß, dass die Verhandlungen für ihn und seine Familie ziemlich stressig waren. Es ist offensichtlich, wie wichtig Lebs für unser Team und unsere Organisation ist. Seine Qualitäten sind unbestritten, er ist eine ziemlich seltene Kombination in unserer Liga: Ein Mix aus einem High-End-Power-Stürmer und einem extrem gefährlichen Torschützen. Als Kapitän geht er mit gutem Beispiel voran und ist Tag für Tag einer der am härtesten arbeitenden Spieler.“ – Dan Ceman, Head Coach

„Brian war und ist ein wichtiger Bestandteil der Black Wings und hat dank seiner Statistiken einen großen Stellenwert im Team. Wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, den gemeinsamen Weg mit uns weiter zu gehen. Seine Optionen bei anderen Teams waren gut und das Zeichen, dass er unterschrieben hat, ist eindeutig. Wir sind am richtigen Weg.“ – Gregor Baumgartner, General Manager Black Wings

„Als eine der ersten Amtshandlungen des neuen Vorstands und wichtiges Zeichen für die Kaderqualität der Zukunft wurde ein neuer Dreijahresvertrag mit Brian Lebler, dem Kapitän der Black Wings, abgeschlossen. Dies ist auch eine wichtige Entscheidung für die Zukunft der Mannschaft und des ganzen Vereins.“ – Dr. Peter Nader, Präsident Black Wings

Momentaner Kader – Saison 2021/2022.

Torhüter:

Jussi Rynnäs (neu)

Thomas Höneckl (neu)

Verteidiger:

Josh Roach

Gerd Kragl

Chris Rumble (neu)

Maxim Lamarche (neu)

Laurin Müller

Raphael Wolf (neu)

Stürmer:

Brian Lebler

Andreas Kristler

Will Pelletier

Alexander Lahoda

Dragan Umićević

Stefan Gaffal

Marco Brucker

Julian Pusnik

Emilio Romig (neu)

Niklas Bretschneider

Jakob Mitsch