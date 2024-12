Black Wings krÃ¶nen Erfolgslauf

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings gewinnen auch ihr drittes Heimspiel in dieser Woche und ihr siebtes in Folge. Mit dem elften...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings gewinnen auch ihr drittes Heimspiel in dieser Woche und ihr siebtes in Folge.

Mit dem elften Sieg aus 12 Spielen innerhalb von vier Wochen festigen die Oberösterreicher Platz drei in der win2day ICE Hockey League.

Steinbach Black Wings Linz – HC TIWAG Innsbruck 2:0 (0:0; 1:0; 1:0)

Tore: 1:0 Graham Knott (23. Min/ SH1); 2:0 Sean Collins (59. Min)

Mit Thomas Höneckl im Tor starteten die Linzer in die dritte Heimspielpartie der Woche. Brodi Stuart kehrte nach seiner Verletzungspause, das erste Mal in dieser Saison, ins Line Up der Stahlstädter zurück. Die Steinbach Black Wings legten mit viel Elan in die Partie los. Dennoch waren es die Gäste, die den ersten Torschuss verzeichnen konnten. Nicholas Welsh feuerte das Spielgerät auf Höneckl, dieser hielt jedoch sicher. Nach diesem ersten Warnschuss nahmen die Oberösterreicher nun die Zügel in die Hand. Greg Moro versuchte es aus der Distanz, sein Schuss ging jedoch über das Tor. Ian Scheid hatte die nächste Möglichkeit für die Hausherren. Der Verteidiger kam vor dem Tor in Puckbesitz, traf aber nur den Goalie der Gäste. Das Spiel fand nun ausschließlich im Offensivdrittel der Stahlstädter statt. Wenig später folgte dann die erste Strafe für die Innsbrucker. Garrett McFadden musste wegen Haltens für zwei Minuten in die Strafbox.

Auch in Überzahl kreierten die Hausherren eine Chance nach der anderen. Graham Knott kam auf der rechten Seite frei zum Abschluss, platzierte seinen Schuss jedoch etwas zu hoch. Es war auch sein Distanzschuss, der kurz darauf geblockt wurde. Die Linzer kombinierten sich immer wieder gut durch die Zwischenräume der Haie, konnten ihre Chancen aber noch nicht in etwas Zählbares ummünzen. Offensiv wurden die Haie kaum gefährlich. Stattdessen waren sie durchgehend damit beschäftigt, das eigene Tor zu verteidigen. Brian Lebler gab den nächsten Warnschuss ab, sein Versuch ging aber vorbei. Sean Collins tankte sich nach einem Pass von Greg Moro gut durch, Brandner konnte seinen Abschluss mit einem guten Reflex aber noch parieren. Knott und Kragl versuchten es ebenfalls, scheiterten aber immer wieder am Goalie der Innsbrucker. Kurz vor der Pause dann die erste Strafe für die Stahlstädter. Patrick Söllinger musste wegen Hakens für zwei Minuten pausieren. In Unterzahl waren es wieder die Oberösterreicher, die offensiv gefährlich wurden. Knott und St-Amant fuhren zu zweit auf Brandner zu. Knott wollte seinem Linemate zuspielen, sein Pass geriet aber zu lange und St-Amant kam nicht mehr an den Puck. Mit vielen Chancen, aber keinen Toren ging es in die erste Pause.

Graham Knott macht den Unterschied

Das zweite Drittel startete mit der zweiten Strafe für die Oberösterreicher. Shawn St-Amant musste wegen Hakens für zwei Minuten in die Kühlbox. Die Stahlstädter verteidigten aber konsequent und ließen keine Torchancen für die Innsbrucker zu. Die Tiroler taten sich, trotz Überzahl schwer, Wege durch die Abwehr der Oberösterreicher zu finden. Stattdessen waren es die Steinbach Black Wings die mit einem Mann weniger erfolgreich waren. Graham Knott fuhr auf der linken Seite alleine auf das Tor zu und verwandelte ins lange Eck zum 1:0. (23. Minute). Die Haie wirkten im zweiten Abschnitt deutlich wacher und Thomas Höneckl hatte das erste Mal an diesem Abend alle Hände voll zu tun. Mark Rassell kam auf der linken Seite zum Abschluss, traf aber nur den Schienbeinschoner von Höneckl. Ian Scheid verpasste das Zuspiel von Shawn St-Amant in der Mitte knapp und konnte so den Puck nicht mehr auf das Tor von Brandner lenken.

Luka Maver kam wenig später auf der rechten Seite zum Abschluss. Nach einer Drehung feuerte er den Puck Richtung gegnerischen Kasten, das Spielgerät wurde aber noch abgefälscht und segelte somit am Tor vorbei. Shawn St-Amant konnte, nach einem guten Pass von Logan Roe alleine auf den Schlussmann der Haie zufahren. Mit einem Haken konnte er an Brandner vorbeifahren, sein Abschluss ging aber knapp rechts am Tor vorbei. In dieser Phase waren es ausschließlich die Linzer die offensiv aktiv waren. Brian Lebler schoss von rechts auf den gegnerischen Kasten, Brandner konnte den Puck jedoch abwehren. Auch Greg Moro wollte vorne mitmischen. Er zog von der blauen Linie ab, traf aber nur einen Verteidiger der Gäste. Mit einer knappen 1:0 Führung ging es für die Mannschaften in die zweite Pause.

Linzer fixieren Sieg

Im letzten Abschnitt warfen die Stahlstädter von Beginn an alles nach vorne. Brian Lebler tauchte plötzlich vor Brandner auf, fiel über den Goalie und riss dass Tor aus der Verankerung. Die Schiedsrichter entschieden zu Beginn auf Tor, revidierten ihre Entscheidung aber nach dem Videobeweis. Demnach blieb es bei der knappen Führung für die Oberösterreicher. Kurz darauf gab es dann die zweite Strafe gegen die Haie. Nicholas Welsh musste wegen Hakens für zwei Minuten in die Strafbox. Im Powerplay fehlten den Steinbach Black Wings die Ideen und sie fanden keine Wege durch die Abwehr der Tiroler. Das Spiel bog ein in die letzten zehn Minuten und die Gastgeber waren bemüht, dieses vorzeitig für sich zu entscheiden.

Brian Lebler erkämpfte sich in der neutralen Zone das Spielgerät, legte ab auf Collins, der aber nur den Schläger von Brandner traf. Die Gäste aus Innsbruck wurden dann doch nochmal gefährlich. Stefan Klassek kam auf der rechten Seite zum Abschluss, Höneckl konnte jedoch parieren. Auf der anderen Seite legte Niklas Bretschneider ab zu Marcel Witting, der den Puck zum vermeintlichen 2:0 in die Maschen beförderte. Die Gäste sahen jedoch eine Abseitsposition und forderten den Videobeweis. Die Schiedsrichter bestätigten diese Vermutung und so blieb es zweieinhalb Minuten vor dem Ende beim hauchdünnen Zwischenstand. Die 3741 Zuseher in der Linz AG Eisarena durften dann aber doch noch über ein zweites Tor jubeln. Um doch noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen, nahmen die Innsbrucker ihren Goalie vom Eis, um auf einen zusätzlichen Feldspieler zurückgreifen zu können. Dies nutzte Nico Feldner wenig später eiskalt aus. Er ließ alle Gegenspieler stehen und passte zu Sean Collins, der in der Mitte nur mehr in das leere Tor zum 2:0 einschieben musste (59. Minute).

Die Steinbach Black Wings fixierten damit den dritten Heimsieg in dieser Woche und den bereits siebten in Serie. Mit 11 Siegen aus 12 Spielen schlossen die Oberösterreicher ihren intensiven Marathon seit der Länderspielpause ab und festigten Platz drei in der Tabelle. Nach einer kurzen Pause reisen die Linzer am kommenden Freitag zu den Vienna Capitals. Das nächste Heimspiel steigt dann am Sonntag, dem 14. Dezember, gegen Meister Red Bull Salzburg. Tickets dafür sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkassa erhältlich.

