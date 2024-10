Black Wings hungrig nach AuswÃ¤rtspunkten

Linz. (PM Black Wings) Am morgigen Freitag, dem 4.Oktober, treffen die Steinbach Black Wings ein erstes Mal in dieser Saison auf die HC Pustertal...

Linz. (PM Black Wings) Am morgigen Freitag, dem 4.Oktober, treffen die Steinbach Black Wings ein erstes Mal in dieser Saison auf die HC Pustertal Wölfe.

Nach den ersten Punkten im Heimspiel sind die Linzer gefordert, um ihren Befreiungsschlag auswärts zu bestätigen.

HC Pustertal – Steinbach Black Wings Linz

Grunddurchgang, Runde 5 : Freitag, 19:45 Uhr, Intercable Arena

Das ehemalige Team von Tomek Valtonen und Kaspar Vuorinen, welche sich das Amt des Head Coaches zuletzt teilten, erreichte letzte Saison im Grunddurchgang den achten Rang und kam überraschenderweise bis ins Halbfinale der Playoffs. Dort ging es im Modus „Best of 7“ gegen den Vizemeister aus Klagenfurt auf’s Eis, welcher vier aufeinanderfolgende Partien für sich entschied und sich somit den Platz im Finale sicherte. Trotz der guten Leistung entschied sich der Südtiroler Verein dennoch für einen Trainerwechsel. Die heurige Saison steht unter Verantwortung des ehemaligen NHL-und DEL-Spielers Jason Jaspers. Der 43-jährige Kanadier hing 2020 seine aktive Zeit an den Nagel und wurde daraufhin Trainer für eine dänische Mannschaft, wo er bis zuletzt tätig war. Mit dem Wechsel hinter der Bande ging auch ein zahlreicher Personaltausch auf dem Eis einher. David Morley, welcher für die Wölfe die zweitmeisten Punkte in der letzten Spielzeit einfuhr, verabschiedete sich gemeinsam mit Rick Schofield, ehemaliger Linzer, aus Bruneck. Stattdessen konnte das Team vielversprechende Imports verzeichnen. So komplettieren unter anderem der ehemalige Goaltender von Székesfehérvár, Olivier Roy und einstiger Stürmer der AHL und DEL, wie Brett Findlay, den diesjährigen Roster der Italiener. Auch bei den Pusterern verlief der Start in die neue Meisterschaft nicht wie gewünscht. Der bislang einzige Erfolg war den Wölfen beim HC Innsbruck vergönnt. Bei vier Niederlagen kassierte der HCP mit 20 Gegentoren die meisten Verlusttreffer aller Clubs in der win2day ICE Hockey League. Vergangene Spielzeit teilten sich beide Teams im direkten Duell die Punkte. In vier Aufeinandertreffen gewannen die Stahlstädter 4:1 jeweils einmal daheim und einmal auswärts.

Locker Room Update

Die Steinbach Black Wings konnten endlich den ersten Schritt machen und am Dienstag die ersten drei Zähler bejubeln. Nach einem klaren 8:2 Heimsieg gegen Asiago am vergangenen Dienstag gibt es für die Mannschaft von Head Coach Philipp Lukas kein Zurückblicken mehr. Die deutliche Reaktion auf die zuvor torlosen Niederlagen ließ einen Ruck durch die Kabine an der Unteren Donaulände gehen. Plötzlich mochte die Scheibe wieder für die Linzer in den entscheidenden Phasen springen. Der Torbann war nach einem Dreifach-Schlag in der 28 Minuten eindrucksvoll durchbrochen. Äußerst erfreulich für das Trainerteam waren die Änderungen in der Linienaufstellung und so konnten sämtliche Formationen wichtiges Selbstvertrauen tanken. Dieses gilt es für die Oberösterreicher nun aber zu bewahren und in Bruneck den Achtungserfolg zu bestätigen. Im Tor wird Thomas Höneckl die Steinbach Black Wings anführen. Kapitän Brian Lebler musste das Abschlusstraining am Donnerstag krankheitsbedingt auslassen und ist für das Spiel fraglich. Stefan Gaffal konnte hingegen erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren, wird allerdings noch nicht in den Spielbetrieb zurückkehren. Shawn St-Amant ist mit einer Unterkörper-Blessur auf dem Weg der Besserung, wird aber ebenfalls noch nicht mit dabei sein.

Nach dem Auswärtsspiel am Freitag in Bruneck geht es erst 10 Tage darauf für die Stahlstädter in Innsbruck weiter. Das nächste Heimspiel steigt am 18. Oktober gegen die grünen Drachen aus Laibach. Tickets für das Match in der Linz AG Eisarena sind online unter tickets.blackwings.at als auch an der Abendkassa erhältlich.

Stimmen:

Head Coach Philipp Lukas Unser Spiel mit Scheibe war viel, viel besser und wir haben besser connecten können. Wir haben dennoch einige Areas, bei denen wir und verbessern müssen, denn nach dem Ausgleich hatte Asiago eine Großchance auf das 2:1. Dann hätte das Spiel anders verlaufen können. Erst mit diesen drei Toren ist dann diese Lockerheit gekommen und wir konnten Offensive kreieren. Es ist immer eine schwierige Aufgabe, in Bruneck zu gewinnen. Wir erwarten ein enges und hartes Spiel, in dem nicht viel Zeit sein wird. Wir werden eine gute Performance brauchen. Wir müssen sehr diszipliniert sein, weil sie im Powerplay sehr effektiv sind. Wir müssen auch Rush-Situationen vermeiden, um nicht viel zuzulassen.

Niklas Bretschneider Wir können uns sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen, von den acht Toren. Wir haben hart dafür gearbeitet, wir wurden am Anfang aber nicht belohnt. Für unsere Linie war es super und für die Mannschaft ist es wichtig, wenn alle vier Linien scoren. Uns erwartet jetzt wieder eine körperliche Mannschaft und im Pustertal ist es immer ein schwieriges Auswärtsspiel. Sie haben auch keinen guten Start erwischt in die Saison, aber es wird nicht einfach.