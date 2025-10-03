Black Wings holen Defensiv-VerstÃ¤rkung

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz reagieren auf die angespannte Personalsituation und verpflichten Michael Kernberger.

Der Nationalteam-Verteidiger unterschreibt einen vorerst befristeten Vertrag bis zur LÃ¤nderspielpause im November und soll bereits am kommenden Freitag gegen den KAC zum Einsatz kommen.

Aktuell herrscht bei den Steinbach Black Wings â€“ wie schon zu Beginn der vergangenen Saison â€“ erneut eine angespannte Personalsituation. Auch heuer gibt es bereits frÃ¼h zahlreiche verletzungsbedingte AusfÃ¤lle. Unter anderem fallen Sean Collins, Ken Ograjensek und Luis Lindner lÃ¤ngerfristig aus. Nach einem Trainingsunfall am vergangenen Wochenende muss zudem auch Gerd Kragl aufgrund einer OberkÃ¶rperverletzung auf unbestimmte Zeit pausieren.

Aus diesem Grund sah sich die sportliche Leitung rund um Head Coach Philipp Lukas gezwungen, den Kader um eine Defensivkraft zu erweitern. Die StahlstÃ¤dter verpflichten daher ab sofort den Ã¶sterreichischen Nationalteam-Verteidiger Michael Kernberger, der das Team vorerst bis zur LÃ¤nderspielpause im November verstÃ¤rken wird.

Der 28-jÃ¤hrige Klagenfurter spielte seit seiner Jugend fÃ¼r seinen Heimatverein, ehe er in der Saison 2021/22 zu den Graz99ers wechselte. Dort absolvierte er in vier Spielzeiten 189 Partien und erzielte insgesamt 33 Punkte. Seit 2017 ist er auÃŸerdem ein fixer Bestandteil im Kader des Ã¶sterreichischen Nationalteams.

Mit seinen 1,84 Metern KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe und 87 Kilogramm wird Kernberger â€“ nach erfolgreichem Abschluss sÃ¤mtlicher AnmeldeformalitÃ¤ten â€“ bereits am Freitag im Spiel gegen seinen Heimatklub fÃ¼r die OberÃ¶sterreicher auflaufen.

Stimmen

Head Coach Philipp Lukas Personell befinden wir uns aktuell in einer angespannten Situation, und es ist unklar, wann wir Spieler zurÃ¼ckbekommen. Deshalb mussten wir reagieren und freuen uns sehr, dass wir Michael Kernberger kurzfristig unter Vertrag nehmen konnten. Wir sind Ã¼berzeugt, dass ein Spieler seiner QualitÃ¤t zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich bereits ein Team gefunden haben sollte. Er verfÃ¼gt Ã¼ber viel internationale Erfahrung und kann uns in der Defensive die nÃ¶tige StabilitÃ¤t verleihen.

Michael Kernberger Ich freue mich sehr, das Team unterstÃ¼tzen zu dÃ¼rfen. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich bereits am Freitag auflaufen kann. Gegen den KAC ist natÃ¼rlich eine besondere Spannung dabei â€“ die Playoffs im letzten Jahr waren unglaublich. In Linz zu spielen bedeutet eine einzigartige AtmosphÃ¤re â€“ darauf freue ich mich besonders.

Kader Saison 2025/26 (Stand 01.10.25)

Tor: Rasmus Tirronen, Martin Reder, Thomas HÃ¶neckl

Verteidigung: Niklas WÃ¼rschl, Logan Roe, Patrick SÃ¶llinger, Greg Moro, Christoph Tialler, Gerd Kragl

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Sean Collins, Henrik Neubauer, Ken OgrajenÅ¡ek, Luka Maver, Shawn St-Amant, Raffael Aigner, Andreas Kristler

NeuzugÃ¤nge: Luis Lindner, AljaÅ¾ Predan, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Travis Barron, Michael Kernberger

AbgÃ¤nge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!