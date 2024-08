Black Wings haben noch eine offene Rechnung gegen Landshut

Linz. (PM Black Wings) Im zweiten Match der laufenden Pre-Season laden die Steinbach Black Wings am morgigen Freitag erneut einen Vertreter aus der DEL2...

Linz. (PM Black Wings) Im zweiten Match der laufenden Pre-Season laden die Steinbach Black Wings am morgigen Freitag erneut einen Vertreter aus der DEL2 zu sich.

Im Testspiel gegen den EV Landshut wollen die Linzer den nächsten Schritt in ihrer Vorbereitung machen.

Steinbach Black Wings Linz – EV Landshut

Pre-Season, Game 2: Freitag, 19:00, Linz AG Eisarena

Die dritte Trainingswoche findet für die Steinbach Black Wings an diesem Wochenende einen knackigen Abschluss. Das erste Mal testen die Oberösterreicher den Liga-Alltag mit zwei schweren Prüfungen am Freitag und am Sonntag. Den Anfang macht dabei das zweite von vier Heimspielen morgen Abend. Dabei treffen die Stahlstädter auf einen bekannten Sparringpartner aus der Vorsaison. Im letztjährigen Kräftevergleich zogen die Linzer auswärts deutlich den Kürzeren und kamen auswärts mit jungem Line Up mit 1:6 unter die Räder.

Dementsprechend haben Brian Lebler und Co. auch in einem freundschaftlichen Gegenüberstehen eine Rechnung offen. Leichter wird die Aufgabe jedoch auch heuer nicht, denn die Niederbayern etablierten sich als Top-4 Team in der zweithöchsten Spielklasse im Nachbarland. Head Coach Heiko Vogler will 2024/25 noch weiter an die Spitze aufschließen, nachdem seine Mannschaft vergangene Saison im Viertelfinale das Eis räumen musste. Nach dem Abgang einiger Leistungsträger, allem voran Top-Scorer Brett Cameron, greifen die morgigen Gäste mit frischem Wind an. Im ersten Test gegen die Straubing Tigers unterlag der EVL jedoch klar mit 0:4.

Locker Room Update

Wie ihr morgiger Gegner warten, auch die Steinbach Black Wings auf den ersten Erfolg in der diesjährigen Vorbereitung. Der erste Test vor einer Woche gegen Kassel offenbarte bereits einige gute Szenen der Linzer, zeigte phasenweise aber auch noch einige Lücken im Spiel gegen die Scheibe. Dementsprechend lag der Fokus von Head Coach Philipp Lukas und seinem Team in dieser Woche auf dem Forechecking, um dem Spielgerät gar nicht erst lange hinterherlaufen zu müssen. Äußerst positiv präsentierten sich die Neuzugänge der Stahlstädter bei ihrem ersten Auftritt in neuen Farben. Henrik Neubauer bereitete beide Tore der Stahlstädter im Spiel gegen die Huskies vor & und Ian Scheid räumte bei einigen Härteeinlagen der Gäste resolut auf.

Der Verteidiger wird voraussichtlich morgen eine Pause bekommen und ebenso wie Nico Feldner und Graham Knott aussetzen. Dementsprechend testet das Trainerteam abermals unterschiedliche Kombinationen im Angriff. Thomas Höneckl weilt indes beim österreichischen Nationalteam in Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation. Rasmus Tirronen wird daher die volle Spielzeit absolvieren und Youngster Martin Reder steht ihm als Back Up zur Seite.

Beim Match gegen Landshut öffnet für alle Business-Partner die VIP Area. Für Dauerkartenbesitzer ist der Eintritt in der gesamten Vorbereitung kostenlos. Tagestickets sind online und an der Abendkassa erhältlich. Achtung: Es gilt in der gesamten Vorbereitung freie Platzwahl. Außerdem werden die Heimspiele der Linzer in der Pre-Season im kommentierten Livestream um 4,90 Euro auf live.ice.hockey übertragen.

Head Coach Philipp Lukas Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeitseinstellung der Mannschaft. Das unser Spiel noch weit weg ist von perfekt, war uns klar. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, konnten uns dafür aber noch zu selten belohnen. Die Informationen, die wir aus dem ersten Test bekommen haben, haben wir nun versucht im Training zu fokussieren. Wir erhoffen uns jetzt Fortschritte in Sachen Struktur und Abstimmung.

Gerd Kragl Wir wollen uns von Woche zu Woche weiterentwickeln und einen Schritt nach vorne machen. Im Forecheck war bisher noch nicht ganz die Organisation da, die wir wollen. Dadurch hatten wir Probleme Zug vor das Tor zu bekommen. Wir schauen daher, dass wir mehr Spiel mit der Scheibe haben und nicht so viel hinterherlaufen müssen. Körperlich trainieren wir hart, damit wir in Topform sind sobald die Saison beginnt. Dafür ist die Vorbereitung da, um auch müde gegen gute Gegner zu spielen. Das macht uns besser.