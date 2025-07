Black Wings: Gerd Kragl verlÃ¤ngert zwei weitere Jahre

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz freuen sich besonders, mit Gerd Kragl eine echte Identifikationsfigur aus den eigenen Reihen weiterhin langfristig zu binden.

Der gebürtige Linzer, der sämtliche Nachwuchsabteilungen durchlaufen hat, wird auch in den kommenden beiden Jahren für seinen Heimatverein auflaufen.

Gerd Kragl ist seit seinen ersten Schritten ein fixer Bestandteil der Linzer Eishockeyfamilie. Der Stahlstädter durchlief alle Nachwuchsstufen der Black Wings und gehört seit über einem Jahrzehnt zur Kampfmannschaft. Der heute 28-Jährige zählt zu den konstantesten Leistungsträgern in der Defensive. Mit seiner Ruhe, Übersicht und Verlässlichkeit ist er aus dem Team nicht mehr wegzudenken. In der Saison 2024/25 absolvierte Kragl 51 Spiele für die Black Wings. Sein Einsatz auf dem Eis wurde bereits mehrfach auch auf internationaler Ebene bestätigt: Insgesamt 31 Mal lief er bislang für das österreichische A-Nationalteam auf. Neben seiner sportlichen Klasse überzeugt Kragl auch durch seine Führungsqualitäten. Bereits in der dritten Saison in Folge trug er das „A“ auf der Brust und fungiert an der Seite von Brian Lebler als Assistant Captain im Team von Head Coach Philipp Lukas. Damit übernimmt er nicht nur Verantwortung auf dem Eis, sondern prägt auch die Kultur in der Kabine wesentlich mit. Kragl steht sinnbildlich für den eingeschlagenen Weg der Steinbach Black Wings – eine sportliche Philosophie, die neben kurzfristigem Erfolg vor allem auf nachhaltige Entwicklung und Identifikation setzt. Als Eigenbauspieler verkörpert er zentrale Werte wie Einsatzbereitschaft, Disziplin und Teamgeist – und beweist, dass Erfolg weit mehr ist als Tore und Punkte. Gerade für junge Talente ist er damit ein wichtiges Vorbild und Orientierungspunkt.

Nach einer schweren Knieverletzung vor zwei Jahren unterstrich Kragl eindrucksvoll seinen Kampfgeist und seine Widerstandsfähigkeit. Ein persönliches Highlight erlebte er im vergangenen Winter, als er gemeinsam mit seiner Frau Katherina erstmals Vater wurde. Mit dieser neuen Rolle als Vaterfigur – auf und neben dem Eis – wird Gerd Kragl seine ganze Erfahrung und Hingabe auch in den kommenden zwei Jahren für die Steinbach Black Wings Linz einbringen.

Stimmen

Head Coach Philipp Lukas Gerd Kragl verkörpert die Werte, die wir in Linz vermitteln wollen, auf perfekte Weise. Er lebt jeden Tag eindrucksvoll vor, wie sich Leidenschaft und harte Arbeit auszahlen. Wir sind besonders stolz, eine solche Identifikationsfigur aus der eigenen Stadt und der eigenen Organisation seit über einem Jahrzehnt auf höchstem Niveau in unseren Reihen zu haben. Es freut mich sehr für Gerd, dass er sich nach seinem schwierigen Weg vor zwei Jahren so eindrucksvoll zurückgekämpft hat und sich mit starken Leistungen belohnt. Auf und abseits des Eises ist er als Leader zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Teams geworden.

Gerd Kragl Wenn man sieht, wie sich die Mannschaft und die gesamte Organisation in den letzten Jahren entwickelt haben, erkennt man ganz klar die Richtung: Es geht voran. Ich bin überzeugt, dass uns eine erfolgreiche Zukunft bevorsteht – und als mein Heimatverein möchte ich unbedingt ein Teil davon sein. Unser Weg ist auf langfristigen Erfolg ausgerichtet, und daran werden wir auch in der kommenden Saison wieder hart arbeiten. Ich trage viel Verantwortung im Team und weil ich den Klub in- und auswendig kenne, bin ich für viele ein Ansprechpartner – das liegt einfach in meinem Charakter. Persönlich habe ich mir vorgenommen, offensiv wieder mehr Akzente zu setzen. Das ist mir in den letzten Jahren nicht gelungen. Daran habe ich im Sommer intensiv gearbeitet – und es war extrem wichtig, dass wir heuer erstmals ganzjährig auf dem Eis trainieren konnten.

Kader Saison 2025/26 (Stand 11.07.25)

Tor: Rasmus Tirronen, Martin Reder

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Greg Moro, Christoph Tialler, Gerd Kragl

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Sean Collins, Henrik Neubauer, Ken Ograjenšek, Luka Maver, Shawn St-Amant, Raffael Aigner, Andreas Kristler

Neuzugänge: Luis Lindner, Aljaž Predan, Ryan MacKinnon, Tim Geifes

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV