Black Wings: Generalprobe beim Slowakischen Meister

Linz. (PM Black Wings) Im letzten Spiel in der Pre-Season testen die Steinbach Black Wings am morgigen Freitag beim Meister der slowakischen Extraliga den Ernstfall.

Mit dem HK Nitra beschließen die Linzer auswärts ihre Vorbereitung auf die in der kommenden Woche startende Meisterschaft.

HK Nitra – Steinbach Black Wings

Pre-Season , Game 8: Freitag, 18:00 Uhr, Tipsport Arena

Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Stahlstädter endlich wieder als Sieger vom Eis gehen. Das vorherige Auswärtsspiel am vergangenen Freitag in Budweis ging klar mit 7:3 an die Hausherren, aber immerhin konnten die Linzer nach zwei Spielen in Folge ohne eigenes Tor, wieder anschreiben. Im nächsten Auswärtsmatch treffen die Steinbach Black Wings morgen Abend auf den HK Nitra. Der amtierende Meister der slowakischen Extraliga wird eine weitere schwere Aufgabe und körperlich nicht weniger herausfordernd sein, als Budweis. Mit Sami Aittokallio haben die Slowaken einen erfahrenen Torhüter im Kasten, der bereits letzte Saison maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat. Ein bekanntes Gesicht aus der win2day ICE Hockey League wird am morgigen Freitag ebenfalls gegen die Linzer auflaufen. Patrick Newell, der vor zwei Jahren für Hydro Fehervar spielte, wechselte nach einer Saison bei den Orlando Solar Bears zum HK Nitra. Auch im Sturm konnte sich der slowakische Extraligist weiter verstärken. Austin Alger wechselte aus Finnland zu den “Corgoni”. Der 26 jährige Foward konnte vergangene Saison 32 Tore und 32 Assists verzeichnen und wird die Defensive der Oberösterreicher ordentlich prüfen. Ihre Stärken stellten die Slowaken in der heurigen Vorbereitung bereits eindrucksvoll unter Beweis. In sechs Spielen erzielte das Team von Head Coach Andrej Kmec beachtliche 30 Tore und kassierte im gleichen Zeitraum nur 9 Gegentore. Damit ist Nitra in allen Auftritten 2024/25 bisher ungeschlagen und besonders der 7:1 Kantersieg gegen Hydro Fehervar wirkt eindrucksvoll vor dem morgigen Kräftemessen.

Locker Room Update

Trotz der zuletzt drei Niederlagen in Folge machten die Stahlstädter in der vergangenen Woche wieder einige Schritte nach vorne in ihrem Lernprozess. In den letzten Intensiv-Trainings der Vorbereitung feilten die Oberösterreicher an einigen Ecken. Besonders bitter war auch in der Kabine die Nachricht vom langen Ausfall von Emil Romig, der den Großteil der neuen Meisterschaft verpassen wird. Zudem konnte auch Stefan Gaffal zuletzt aufgrund von Rückenschmerzen nicht mitwirken und wird am Freitag fehlen. Auch Raphael Wolf wird nicht mit dabei sein, nachdem er erst gestern krankheitsbedingt wieder leichte Eiseinheiten absolvieren konnte.

Nach der Generalprobe in der Slowakei, wird es für die Steinbach Black Wings exakt eine Woche später auswärts beim HCB Südtirol ernst. Tickets für das erste Heimspiel der neuen Meisterschaft gegen den KAC sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

Shawn St-Amant: „Wir hatten einige Ups und Downs bisher in der Vorbereitung und haben zuletzt zu sehr versucht kompliziert zu spielen. Vor allem in unsere Kommunikation aus dem eigenen Drittel heraus können wir uns noch steigern. Alles in allem denke ich aber, dass wir mittlerweile einem Punkt sind in unserem Spiel, wo wir sein wollen. Der slowakische Meister ist ein guter letzter Test bevor es losgeht und natürlich wollen wir erfolgreich die Pre-Season beenden.“

Mark Szücs: „Wir haben sehr viele Spieler eingesetzt bisher, um uns so unterschiedliche Varianten anzuschauen und ihnen Einsätze zu geben. Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatz und wir haben gegen ein paar richtig gute Gegner gespielt. Budweis war extrem stark und ein guter Test. Da haben wir viel mitgenommen, was wir verbessern können und was schon gut funktioniert. Wir haben gemerkt, dass das Trainingslager schon sehr lange ist und es auch mental sehr anstrengend ist. Wir haben daher diese Woche die Trainings etwas verkürzt und schneller gemacht, damit die Mannschaft wieder spritziger wird. Bozen, unser erster Gegner, ist genauso gut aufgestellt wie Nitra und mit der langen Busreise morgen können wir uns gut auf den Ernstfall einstellen.“