Black Wings fordern mit den Augsburger Panthern den nÃ¤chsten DEL-Klub

Linz. (PM Black Wings) Am morgigen Mittwoch geht es für die Linzer in die Halbzeit der diesjährigen Testphase.

Im vierten von acht Vorbereitungsspielen laden die Steinbach Black Wings die Augsburg Panther zu sich in die Stahlstadt ein.

Steinbach Black Wings Linz – Augsburg Panther

Pre-Season, Game 4: Mittwoch, 19:15, Linz AG Eisarena

Nach dem letzten Platz in der Deutschen Eishockey Liga vergangene Saison, starteten die Nachbarn aus Bayern mit einem neuen Trainerteam und mit vielversprechender Verstärkung in die neue Saison. Früherer Head Coach der Flint Firebirds und langjähriger Co-Trainer in der American Hockey League, Ted Dent, übernahm das Ruder in Augsburg. Ganze 14 Neuverpflichtungen aus der ECHL, der AHL und von DEL-Topteams übersiedelten zur neuen Spielzeit zu den Panther. Trotzdem wollte der Start in die Pre-Season nicht so funktionieren wie vorgestellt und in den ersten beiden Tests musste man sich klar geschlagen geben. Die Fuggerstädter mussten ein deutliches 6:1 gegen die Graz99ers und ein knappes 5:4 gegen Ravensburg einstecken. In Linz werden Chris Collins und Co. versuchen weiter an ihrer Abstimmung zu feilen. Das letzte direkte Aufeinandertreffen in einer Vorbereitung datiert aus dem Jahr 2019. Damals gastierten die Oberösterreicher in Deutschland und blieben beim 0:2 ohne Torerfolg.

Locker Room Update

In der laufenden Pre-Season konnte die Mannschaft von Head Coach Philipp Lukas zuletzt Selbstvertrauen aufbauen. Nach einem hart umkämpften, aber knapp verlorenen ersten Heimspiel durften sich die Oberösterreicher über zwei Siege in Folge freuen. Dabei erzielten Henrik Neubauer und Ian Scheid unter anderem ihre ersten Tore für die Stahlstädter. Rasmus Tirronen zeigte sich ebenfalls in Frühform und ließ im Tor nichts anbrennen, während sich sein Kollege Thomas Höneckl auf die anstehende Olympia-Qualifikation vorbereitet. Nichtsdestotrotz wissen die Linzer, sich keineswegs auf ihrer harten Arbeit auszuruhen. Auch beim erfreulichen Sieg auf der Zielgeraden in Nürnberg ortete das Trainerteam einige Schlampigkeiten im Spielaufbau. So war in den entscheidenden Phasen des Spiel auch eine Portion Glück dabei, dass sich die Ice Tigers nach dem 1:1 die Führung nicht zurückholten.

Äußerst mutig und unaufgeregt präsentierten sich die vielen Youngsters um Patrick Söllinger, Kilian Rappold und Co. So nutzte die junge Garde die wertvollen Minuten auf höchstem Niveau, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Im kommenden Heimspiel werden die Steinbach Black Wings aller Voraussicht nach ihre Bestbesetzung auf Herz und Nieren prüfen. So kehren alle am Wochenende geschonten Stammkräfte zurück in die Aufstellung. Auch die zuletzt krankheitsbedingt angeschlagenen Nico Feldner und Emil Romig konnten am Dienstag wieder mit trainieren und sind gegen Augsburg eingeplant.

Für Dauerkartenbesitzer ist der Eintritt in der gesamten Vorbereitung kostenlos. Tagestickets sind online und an der Abendkassa erhältlich. Außerdem werden die Heimspiele der Linzer in der Pre-Season im kommentierten Livestream um 4,90 Euro auf live.ice.hockey übertragen.