Black Wings feiern Heimspiel-Auftakt

Linz. (PM Black Wings) Im ersten Heimspiel der laufenden Vorbereitung empfangen die Steinbach Black Wings am morgigen Donnerstag (19:15 Uhr) den HC Nove Zamky.

Gegen den zweiten slowakischen Testspielgegner innerhalb einer Woche, haben Brian Lebler und Co. eine Rechnung aus dem Vorjahr zu begleichen.

Nur einmal vor dem Tor erfolgreich gewesen und in der Defensive mit einigen Abstimmungsproblemen. Dennoch gingen die Steinbach Black Wings durchaus zufrieden nach dem Testspiel gegen Bratislava in die neue Trainingswoche. Der Einsatz, den Brian Lebler und Co. trotz der anstrengenden Aufbauphase zum Auftakt in die Pre-Season hinlegten, stellte Head Coach Philipp Lukas zufrieden. Sofort wurde vom Trainerteam der erste Auftritt der Stahlstädter seit Ende März unter die Lupe genommen und die erkannten Stellungs- und Timingschwächen adaptiert.

Wie dies gelingt, erfahren die Oberösterreicher bereits morgen Abend, bei der Rückkehr in die Linz AG Eisarena. Zum Heimspielauftakt der neuen Saison treffen die Stahlstädter erneut auf einen Vertreter aus der slowakischen Extraliga und auf bekannte Gesichter aus dem vergangenen Jahr. Damals gastierte der HC Nove Zamky ebenfalls an der unteren Donaulände. Am Ende einer ergebnistechnisch ausbaufähigen Pre-Season 2022 unterlagen die Steinbach Black Wings mit 1:3 vor eigener Kulisse.

Es folgte für die Gäste eine durchaus erfolgreiche siebte Saison in der höchsten slowakischen Spielklasse, die mit der direkten Playoff-Qualifikation endete. Dort war für die Mannschaft von Gergely Majoross im Viertelfinale allerdings schnell Schluss und Zvolen in fünf Spielen zu stark. Für den damaligen Head Coach wartete dennoch ein neues Abenteuer in der DEL 2 und es übernahm zur kommenden Spielzeit der bisherige Assistant Coach Erik Caladi. Der gerade erste 35-jährige Slowake geht damit in seine allererste Spielzeit als Chef hinter der Bande und holte sich auf dem Spielersektor dafür prominente Verstärkung. Acht Neuzugänge, darunter die Angreifer Radek Prokes und Marc-Olivier Roy, die beide direkt aus der win2day ICE Hockey League in den Osten übersiedelten. Bereits dreimal konnten diese gemeinsam mit ihren Teamkollegen im slowakischen Pokal ihre Abläufe üben und feierten dabei zwei Siege.

Personelles:

Für die Steinbach Black Wings startete die dritte Woche der Vorbereitung mit gemischten Gefühlen. Während Martin Stajnoch nach überstandener Krankheit und Matt MacKenzie nach erledigten Behördengängen, auf ihren ersten Einsatz brennen, sorgte Andreas Kristler für eine Schrecksekunde. Der Angreifer musste das Training am Montag nach einer unglücklichen Bewegung vorzeitig beenden. Ein MRT soll noch in dieser Woche genauere Informationen bringen, mehr als leichte Übungen in der Kraftkammer sind für ihn aktuell aber nicht möglich.

