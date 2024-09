Black Wings erneut klar unterlegen

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen sich vor heimischer Kulisse gegen den KAC geschlagen geben. Trotz anfänglich guter Leistung unterliefen den...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen sich vor heimischer Kulisse gegen den KAC geschlagen geben.

Trotz anfänglich guter Leistung unterliefen den Linzern zu viele Fehler im eigenen Spiel, um zu punkten.

Steinbach Black Wings Linz – KAC 0:5 (0:1; 0:1; 0:3)

Tore: 0:1 Luka Gomboc (2.Minute), 0:2 Thomas Hundertpfund (38.Minute), 0:3 Mathias From (48.Minute), 0:4 Mathias From (57. Minute / EN), 0:5 Jan Mursak (59. Minute / SH1)

Vom Trübsal blasen nach der Niederlage gegen Bozen, war bei den Hausherren zu Beginn nichts zu erkennen. Die Linzer starteten, angeführt von ihrem Schlussmann Rasmus Tirronen, ehrgeizig in ihr erstes Heimspiel der neuen Saison. So waren es die Gastgeber, welche sich nach nur wenigen Sekunden die erste richtig gute Torchance erspielen konnten. Logan Roe fuhr auf den Goalie der Klagenfurter zu und passte die Scheibe zu Nico Feldner, doch die Defensive des KAC war rechtzeitig zur Stelle und verhinderte den Abschluss. Kurz darauf ging es vor dem heimischen Tor rasant her, als Raphael Herburger den Puck Richtung Rasmus Tirronen lenkte, dieser jedoch von Greg Moro gerade noch entschärft werden konnte. Trotz vielversprechenden Start, waren es die Oberösterreicher die den ersten Treffer hinnehmen mussten. In der zweiten Minute wurde Rasmus Tirronen vor seinem Kasten von den Linzer Verteidigern einen Moment alleine gelassen und so fand Luka Gomboc eine Lücke im rechten unteren Eck und verwandelte zum 0:1 für Klagenfurt. Die Linzer versuchten sich sofort zu helfen und reagierten schnell. Nico Feldner gewann das Bully und fuhr alleine auf Sebastian Dahm zu, doch wieder waren es die Verteidiger, welche den Oberösterreichern einen Strich durch die Rechnung machten. Dieses Mal war Gerd Kragl gemeinsam mit Graham Knott äußerst gefährlich, die Spielscheibe ging auf die Stange des Gehäuses von Sebastian Dahm, doch keiner war für den Rebound zur Stelle. Wenig später wurde es vor dem Tor der Linzer brenzlig, als Senna Peeters auf Tirronen schoss und dieser seinen Schläger verlor und zu Boden ging. Die Klagenfurter versuchten nachzustochern, doch der Linzer Tormann wehrte mit vollstem Körpereinsatz ab und konnte sich aus der Situation retten. Als Clemens Unterweger das Spielgerät behaupten wollte, konnte Graham Knott dieses im Laufduell erobern. Der Stürmer war auf und davon, wurde vom herauslaufenden Goalie aber unsanft von den Beinen geholt. Somit durften die Gastgeber erstmals in Überzahl ihr Glück auf den Ausgleich versuchen. Ohne nennenswerte Abschlüsse ging es ein paar Minuten später jedoch mit dem Rückstand für die Gastgeber in die erste Pause.

Black Wings werden für Fehler gnadenlos bestraft

Aus dieser wieder herausgekommen kassierten die Stahlstädter ihre erste Strafe und Raphael Wolf musste zwei Minuten wegen Spielverzögerung in der Kühlbox absitzen. Die Gäste nutzten die Überzahl beinahe und Raphael Herburger versuchte sein Glück am Torhüter der Linzer, doch dieser hielt die Scheibe gekonnt in seinem Handschuh. Danach war Jan Mursak an der Reihe und spielte zu seinem Teamkollegen, welcher in guter Position aber von Greg Moro vom Schuss abgehalten werden konnte. Das Spiel verlagerte sich kurz darauf in das Angriffsdrittel der Stahlstädter und Raphael Wolf ergatterte sich rechts neben dem Tor der Gäste die Scheibe. Daraufhin spielte er diese zu Patrick Sölllinger, jedoch zu ungenau, so dass Zweiterer sie nicht annehmen konnte. In der 27. Minute wurden die Gastgeber durch ein Unterzahlspiel erneut geschwächt. Dieses Mal traf es Brian Lebler, aufgrund von einem Beinstellen. Wieder komplett tankte man auf Seiten der Linzer kurzerhand frischen Wind und Niklas Bretschneider versuchte sich gemeinsam mit Julian Pusnik an Sebastian Dahm, jedoch vergeblich. Danach gaben die Klagenfurter den Puck eine Zeit lang nicht aus ihrem Besitz, konnten daraus aber wenig Zwingendes kreieren. So krallte sich Shawn St-Amant wieder einen Angriff für die Linzer, doch das Spielgerät segelte rechts am Kasten von Sebastian Dahm vorbei. In der 35. Minute wurde erneut eine Strafe verhängt und wieder traf es Brian Lebler aufgrund einer Behinderung. In Unterzahl ergab sich vor dem Tor von Tirronen eine Rangelei zwischen Logan Roe und Matt Fraser. Beide wurden dafür für zwei Minuten in die Kühlbox gesteckt. Die Klagenfurter nutzten diese Motivation und legten zwei Minuten vor der Pause nach. Luka Gamboc spielte zu Thomas Hundertpfund, welcher mit einem wuchtigen Onetimer auf der rechten Seite das 2:0 für die Gäste erzielte. Somit gingen die Linzer mit zwei Toren im Rückstand in die letzte Pause.

Erneut deutliches Ende

Keine zwei Minuten vergingen im dritten Spielabschnitt, als Gerd Kragl und David Maier ein paar harte Schläge im Privatduell austauschten, wofür beide auf die Strafbank geschickt wurden. Eine weitere gute Torchance für die Oberösterreicher erspielten sich Ian Scheid und Andreas Kristler, doch beide scheiterten am Tormann des KAC. Nur wenige Augenblicke später mischte sich Sean Collins unter das Kärntner Verteidiger-Duo vor dem Tor und bekam einen guten Pass von Greg Moro. Die Hintermannschaft des KAC stellte den Passweg jedoch erneut zu und hielt Collins zurück. Während die Steinbach Black Wings abermals hart arbeiteten, um zu Chancen zu kommen, ging es auf der anderen Seite blitzschnell. In der 48. Minute war es Mathias From, der die Führung der Kärntner auf 0:3 ausbaute. So bog das Match in die Schlussphase ein, in der die Oberösterreicher niedergeschlagen wirkten. Bereits vier Minuten vor dem Ende entschied Head Coach Philipp Lukas, auf einen weiteren Feldspieler zu setzen und nahm Tirronen vom Eis. Es dauerte nicht lange und Mathias From netzte in das leere Tor zum 0:4 ein. Kurz vor der Schlusssirene kam es am Eis erneut zu einem Kräftemessen zwischen den beiden Teams und David Meier musste wegen Cross-Checks für zwei Minuten aussetzen. Anstatt des Ehrentreffers kam es für die Hausherren aber noch bitterer und Jan Mursak markierte 36 Sekunden vor dem Ende den 0:5 Endstand.

Die Steinbach Black Wings mussten so auch im zweien Saisonspiel eine herbe Niederlage einstecken. Bereits am kommenden Freitag geht es für die Linzer mit dem nächsten Schlagerspiel daheim weiter. Tickets für das Match gegen die Vienna Capitals sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkassa erhältlich.