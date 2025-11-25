Black Wings empfangen nächsten Titelanwärter

Linz. (PM Black Wings) Nach dem 4:2 Sieg gegen den Tabellenführer aus Laibach, treffen die Linzer, mit dem HCB Südtirol, bereits morgen auf den nächsten Titelanwärter.

Stürmer Ken Ograjensek feiert 600 Spiele in der win2day ICE Hockey League.

Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia

Grunddurchgang 23: Mittwoch 26. November, 19:15 Uhr, Linz AG Eisarena

Die Titelansprüche um die Karl-Nedwed-Trophy sind in Bozen auch in dieser Saison hoch. Aktuell belegen die Südtiroler mit 34 Punkten den fünften Tabellenplatz. 11 Siege konnten die Foxes in der laufenden Spielzeit bereits einfahren, einer davon in der Overtime. Die Mannschaft von Head Coach Kurt Kleinendorst erwischte mit sechs Erfolgen in Serie einen starken Saisonstart, hatte zuletzt jedoch mit Höhen und Tiefen zu kämpfen. Nach dem 9:1-Kantersieg im Südtiroler Derby gegen die Pustertaler Wölfe setzte es gegen Graz, Fehérvár und Laibach drei Niederlagen. Auch das Spiel am vergangenen Sonntag, erneut gegen die Graz 99ers, ging mit 6:3 an die Murstädter. Besonders anfällig präsentierten sich die Südtiroler in Unterzahl: Gegen Graz kassierten die Foxes drei der sechs Gegentreffer bei numerischer Unterlegenheit. Auf der anderen Seite steht mit Sam Harvey ein erfahrener Mann zwischen den Pfosten, der bislang mit einer Fangquote von 90,72 % überzeugte. Der Schwäche in Unterzahl steht die Stärke im Powerplay gegenüber. Mit einer Quote von 24,64% liegen die Südtiroler knapp vor den Steinbach Black Wings. Das erste Saisonduell der beiden Mannschaften entschied Bozen knapp mit 3:2 für sich. Cole Schneider steuerte dabei einen Assist und ein Tor bei und führt mit 24 Punkten auch die interne Scorerliste der Südtiroler an. In der Ligaweiten Scorerliste liegt der Stürmer auf Platz vier. An der Unteren Donaulände konnten die Foxes zuletzt am 13.01.2023 gewinnen. Die Linzer wiederum wollen, nachdem sie ihre Heimfestung auch gegen Laibach erfolgreich verteidigen konnten, gegen Bozen den achten Heimsieg in Folge einfahren.

Locker Room Update

Die Steinbach Black Wings überzeugten im Duell mit Laibach durch intensives Forechecking und eine geduldige Defensivarbeit. Vor allem ihre Überzahlsituationen wussten die Stahlstädter zu nutzen und erzielten zwei ihrer vier Treffer im Powerplay. Auch morgen gegen Bozen werden die Oberösterreicher erneut Zweikampfstärke und Kampfgeist benötigen, um die drei Punkte in der Linz AG Eisarena zu behalten. Dafür fehlen jedoch weiterhin einige Stammkräfte im Line-up von Head Coach Philipp Lukas. Greg Moro, Christoph Tialler, Gerd Kragl und Luka Maver stehen nach wie vor nicht zur Verfügung. Ob Stefan Gaffal wieder einsatzbereit sein wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Nachdem die Oberösterreicher aktuell nur auf fünf Stamm-Verteidiger setzen können, bekommen sie für das Duell mit den Foxes zusätzliche Verstärkung aus der eigene Akademie. Paul Eder steht vor seinem Debüt in der höchsten Spielklasse des Landes. Zudem steht für Ken Ograjenšek gegen Bozen ein besonderes Spiel an: Er feiert sein 600. Spiel in der win2day ICE Hockey League.

LIWEST mit frühzeitigen Geschenken

Matchday-Sponsor LIWEST spendiert allen Fans bereits ein paar vorzeitige Weihnachtsgeschenke. Neben eigens angefertigten Klatschfächern, gibt es Grill-Zangen im Black Wings Style geschenkt.

Nach dem Spiel gegen Bozen stehen zwei Auswärtspartien auf dem Programm ehe Brian Lebler und Co. am 03. Dezember gegen Innsbruck in die Linz AG Eisarena zurückkehren. Zur Vorweihnachtszeit laden die Linzer zu drei Heimspielen in Folge und bieten dafür ein eigenes Nikolo-Special. Alle Tickets sind unter www.tickets.blackwings.atoder an der Abendkasse erhältlich

Stimmen

Assistant Coach Mark Szücs Bozen ist meiner Meinung nach als Mannschaft größer und schwerer, aber vielleicht nicht ganz so schnell wie Laibach. Sie verteidigen sehr gut – das sieht man an den wenigen Gegentoren. Sie geben nicht viel her, sind offensiv sehr gefährlich und ich erwarte erneut einen engen Kampf.

Patrick Söllinger Wir müssen ähnlich starten wie gegen Laibach. Es wird eine extrem intensive Partie. Sie sind körperlich stark, es wird sicher sehr physisch und da müssen wir dagegenhalten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!