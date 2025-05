Black Wings eisen Alps-Champion los

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz haben ihren zweiten Neuzugang. Aljaz Predan wechselt von den Vienna Capitals und als Leistungsträger beim amtierenden Champion in der Alps Hockey League, zur neuen Saison in die Stahlstadt.

Predan gilt als absoluter Wunschspieler von Head Coach Philipp Lukas, der mit dem 24-jährigen Austro-Slowenen die Tiefe im Kader weiter verstärken möchte. Trotz seines jungen Alters absolvierte Predan bereits knapp 200 Spiele in der win2day ICE Hockey League und konnte mehrfach Meistertitel-Erfahrung sammeln. Der gebürtige Slowene mit österreichischem Pass durchlief die Top-Ausbildung der Red Bull Akademie in Salzburg. Dort feierte er 2020 sein Debüt in der höchsten Spielklasse. Nach vermehrten Einsätzen im Folgejahr war er ab der Saison 2021/22 fixer Bestandteil der Eisbullen und gewann mit ihnen in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten den Meistertitel. Anschließend wechselte der Linksschütze in seine Heimat nach Laibach, wo er bei den „grünen Drachen“ mit 26 Punkten (8 Tore) eine starke Saison spielte.

Im vergangenen Sommer wurden schließlich die Vienna Capitals auf ihn aufmerksam. Trotz einer schwierigen Saison der Hauptstädter erzielte Predan im Grunddurchgang 14 Scorerpunkte (5 Tore). Zum absoluten Leistungsträger wurde der Neo-Linzer dann aber im Zuge einer Leihe nach Zell am See. Dort hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Eisbären als erste österreichische Mannschaft überhaupt den Titel in der Alps Hockey League stemmen durften. Mit fünf Treffern und acht Vorlagen avancierte er zum viertbesten Scorer in den Playoffs. Dennoch brachten die Planungen in Wien ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit hervor und machten den Weg für die Steinbach Black Wings frei.

In der Stahlstadt wird Aljaz Predan, der nach seiner Einbürgerung nicht mehr unter das Legionärs-Kontingent fällt, künftig mit der Rückennummer 61 auflaufen.

Kader Saison 2025/26 (Stand 14.05.25)

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Sean Collins, Henrik Neubauer, Ken Ograjensek, Luka Maver

Neuzugänge: Luis Lindner, Aljaz Predan

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

Head Coach Philipp Lukas Wir freuen uns sehr, mit Aljaz einen vielversprechenden Stürmer gefunden zu haben. Er befindet sich im besten Alter und hat mit seinen 24 Jahren bereits viel Erfahrung in der win2day ICE Hockey League gesammelt. Dabei hat er gezeigt, dass er in verschiedenen Rollen einsetzbar ist und auch Torgefahr ausstrahlt. Er verleiht uns wichtige Tiefe und Optionen für unseren Angriff.

Aljaz Predan Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Es war sehr schön, in der Alps Hockey League den Titel zu gewinnen. Linz war letztes Jahr schon sehr gut und ich hoffe, dass wir was Großes schaffen können. Mein Spiel ist so viel wie möglich mit der Scheibe und ich versuch dem Team so gut zu helfen, wie ich kann.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV