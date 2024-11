Black Wings bleiben in Laibach makellos

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings liefern in Laibach den nächsten starken Auftritt und gewinnen mit 4:1. Damit feiern die Stahlstädter im...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings liefern in Laibach den nächsten starken Auftritt und gewinnen mit 4:1.

Damit feiern die Stahlstädter im fünften Spiel nach der Länderspielpause den fünften Sieg und sichern sich im direkten Duell Platz fünf in der Tabelle.

Olympija Ljubljana – Steinbach Black Wings 1:4 (0:1; 0:0; 1:3)

Tore: 0:1 Julian Pusnik (7. Min); 0:2 Brian Lebler (44. Min); 0:3 Logan Roe (47. Min/SH); 0:4 Greg Moro (56. Min); 1:4 Nik Simsic (56. Min)

Mit Greg Moro, der trotz eines heftigen Checks in Vorarlberg fit wurde, gingen die Steinbach Black Wings in Laibach zum nächsten harten Auswärtsmatch auf das Eis. Die Oberösterreicher starteten etwas zögerlich in die Partie und die ersten Offensivaktionen gingen an die Hausherren. Rasmus Tirronen war aber von Beginn an aufmerksam und konnte einen frühen Rückstand seiner Mannschaft verhindern. Niklas Bretschneider konnte die erste Chance für die Gäste kreieren. Er kam von der linken Seite auf das Tor zugefahren, konnte alle Verteidiger abschütteln, scheiterte dann aber an Lukas Horak im Tor der Drachen. Die Linzer fanden nach dieser ersten Gelegenheit besser ins Spiel und Shawn St-Amant hatte kurz darauf die nächste Möglichkeit. Der Schlussmann der Slowenen hielt seinen Kasten aber erneut dicht. Nach dem Chancenplus für die Stahlstädter kamen sie auch noch in eine Überzahlsituation, nachdem Arvin Atwal wegen Stockschlagens für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Mit einem Mann mehr konnten sich die Oberösterreicher jedoch keine klaren Torchancen erarbeiten.

Kurz darauf war es Julian Pusnik, der in der siebten Minute seine Mitspieler jubeln ließ. Nach tollem Zuspiel von Lebler auf der rechten Seite kam Pusnik in der Mitte in Puckbesitz und verwandelte mit einer Drehung ins lange Eck zum 1:0. Die Hausherren ließen sich vom Gegentor aber wenig verunsichern, taten sich jedoch schwer durch die Abwehr der Linzer hindurchzudringen. Deshalb versuchten sich die grünen Drachen immer mehr an Distanzschüssen, die aber allesamt keine Gefahr für Tirronen darstellten. Marcel Mahkovec kam, nach gutem Zuspiel von Ziga Pavlin, auf der linken Seite in gefährliche Abschlussposition. Der Goalie der Linzer konnte den Puck jedoch abwehren und somit den Ausgleich verhindern. Es war eine ausgeglichene Partie, die sich die beiden Mannschaften lieferten. Die Steinbach Black Wings nahmen im Laufe des ersten Drittels immer mehr die Zügel in die Hand. Shawn St-Amant hatte zweimal die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte aber beide Male an Horak. Aber auch die grünen Drachen starteten immer wieder gefährlich Offensivaktionen. Kurz vor der ersten Pause kam es vor Tirronens Tor zu wildem Gestocher, jedoch mit besserem Ende für die Gäste aus Oberösterreich und es blieb bei der knappen 1:0 Führung. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die erste Pause.

Tirronen hält die Führung

Auch im zweiten Drittel ging es sofort mit hohem Tempo weiter. Rok Kapel gab einen Schuss auf Tirronens Kasten ab, der Finne bekam noch rechtzeitig den Arm hoch und lenkte den Puck somit über das Tor. Die Steinbach Black Wings wirkten in der Anfangsphase erneut etwas zurückhaltend. Die Laibacher stellten die Passwege gut zu und machten es den Linzern schwer, ihre Offensivstärke auszuspielen. Die Stahlstädter schwächten sich selbst, nachdem Shawn St-Amant wegen Behinderung für zwei Minuten pausieren musste. Marcel Mahkovec kam auf der rechten Seite kurz vor dem Tor frei zum Abschluss, Tirronen konnte sich aber erneut auszeichnen und den Puck fangen. Wieder komplett, starteten auch die Stahlstädter wieder einen Angriff. Erneut verteidigten die Slowenen aber konsequent und ließen keinen Schuss auf Horak’s Kasten zu. Die Linzer wurden fortan wieder aktiver. Graham Knott spielte von rechts einen Pass in die Mitte, fand dort jedoch keinen Abnehmer. In der stärksten Phase der Linzer kamen sie in ihre nächste Überzahlsituation. Jan Cosic wurde wegen Beinstellens für zwei Minuten in die Kühlbox geschickt. Gleich darauf kam Andi Kristler auf der rechten Seite zum Abschluss, sein Schuss segelte jedoch knapp links am Tor vorbei. Somit blieb auch das dritte Powerplay an diesem Abend torlos. Die grünen Drachen ließen nicht lange auf ihre nächste Torchance warten. Robert Sobalic feuerte die Scheibe auf das Tor der Linzer, traf aber nur Tirronen. Der Schlussmann der Stahlstädter spielte eine starke Partie und hielt mehrmals die Führung für seine Mannschaft aufrecht. Mit dem 1:0 aus Sicht der Gäste verabschiedeten sich die Mannschaften ein letztes Mal in die Kabinen.

Lebler entfacht Vorentscheidung

Im letzten Drittel legten die Steinbach Black Wings mit Power los. Shawn St-Amant fuhr auf der linken Seite auf das Tor der Hausherren zu, traf aber wieder nur Horak. Nachdem die Oberösterreicher ein weiteres Powerplay erfolglos verstreichen lassen mussten, legten sie aber nach. Brian Lebler feuerte im Konter von der rechten Seite einen perfekt platzierten Schuss ins obere Kreuzeck und erhöhte zum 2:0. (44. Min) Nur kurz darauf sahen sich die Stahlstädter in Unterzahl konfrontiert, ihren Vorsprung zu verteidigen. Statt des Anschlusstreffers für die grünen Drachen, waren es aber diese, die eine kleine Vorentscheidung nachlegten. Logan Roe eroberte die Scheibe hinter dem eigenen Kasten und leitete zusammen mit Shawn St-Amant den Zwei-auf-Eins-Konter ein. Im Kombinationsspiel bekam der Verteidiger vor Zentimeter vor Horak den Pass und schob die Scheibe zum 3:0 unter die Querlatte. (47. Min). Nur Sekunden später hatte Graham Knott die Chance auf das zweite Tor in Unterzahl. Der Kanadier verfehlte das gegnerische Tor im Alleingang aber knapp. Die Gäste verwalteten ihre Führung daraufhin ohne viel Risiko und wurden dafür ein weiteres Mal belohnt. Greg Moro, der zuvor bereits zwei Vorlagen sammelte, zog aus der Distanz ab und traf genau ins untere linke Eck zum 4:0. (56. Min). Das Match war somit entschieden, der Ehrentreffer gelang den Hausherren dann aber doch noch. Nik Simsic bekam vom Anspiel weg zu viel Platz im Umschaltspiel und setzte einen satten Schuss zum 1:4 über die Schulter von Tirronen. Am fünften Sieg in Folge für die Steinbach Black Wings änderte dies aber nichts mehr und die Stahlstädter kehren mit dem fünften Platz in der Tabelle zurück in die Stahlstadt.

Nach zwei Auswärtsspielen steigt am kommenden Sonntag das nächste Heimspiel. Die Steinbach Black Wings empfangen den VSV zum ewigen Duell zweier Playoff-Rivalen. Tickets dafür sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkassa erhältlich.

